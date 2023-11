Auf Anweisung Putins: Ukrainische Bevölkerung sollte ausgehungert werden

Von: Lisa Mariella Löw

Putins Pläne vor dem Ukraine-Krieg: Will sich Russland mit ukrainischem Getreide wieder in den UN-Menschenrechtsrat einkaufen?

Moskau – Getreide im Wert von einer Milliarde US-Dollar pro Jahr soll Russland aus besetzten ukrainischen Farmen exportiert haben. Moskau habe eine globale Nahrungsmittelkrise ausgelöst und den Agrarsektor der Ukraine als Kriegstaktik angegriffen, sagte Catriona Murdoch von Global Rights Compliance gegenüber der britischen Zeitung The Independent. Es gebe Hinweise darauf, dass Russland bereits vor dem Ukraine-Krieg den Getreidehandel des weltweit größten Weizenproduzenten an sich reißen wollte.

Als russische Panzer am 24. Februar 2022 über die Grenze rollten, zielten sie bewusst auf getreidereiche Gebiete, wie es in einem Bericht der internationalen Menschenrechtsorganisation Global Rights Compliance (GRC) heißt. Dort wird gesagt, dass Russland bereits im Dezember 2021 mit dem Kauf von Lastkraftwagen für den Getreidetransport sowie drei neuen 170-Meter-Massengutfrachtern begann. Dies sei ein Beweis für die geplante Aneignung ukrainischer Nahrungsmittelressourcen „in beispiellosem Ausmaß“.

Durch Ukraine-Krieg: Russland exportiert Getreide im Wert von einer Milliarde US-Dollar

Ukrainisches Getreide wird auf einen Frachter verladen. (Archivbild) © afp

Innerhalb von weniger als einer Woche nach Kriegsausbruch beschlagnahmte Russland ukrainische Farmen, berichtet die GRC weiter. Bis zu 12.000 Tonnen Getreide habe es aus den besetzten Gebieten exportiert. Ein Bauer in Saporischschja in der Südukraine sagte, seine Getreidefarm sei fünf Tage nach Kriegsbeginn von russischen Streitkräften übernommen worden, berichtet The Independent.

„In den folgenden Wochen wurden mehrere Fahrzeuge gesehen, die Getreide in Richtung der Halbinsel Krim transportierten. GPS-Tracker auf den gestohlenen Lastwagen der Landwirte zeigen, wie sie durch die Krim und nach Russland fuhren“, so die Angaben von GRC. Satellitenbilder zeigten Getreidetransporter in Melitopol in Saporischschja mit Nummernschildern, die auf der besetzten Krim registriert waren, wie es im Bericht heißt. Andere Bilder zeigten Waggons mit der Aufschrift „Getreide“, die den Bahnhof Beridansk in Saporischschja verlassen. Ein weiteres Bild vom März dieses Jahres zeigt ein neu errichtetes Lagergebäude in Melitopol, auf dem überall Getreide zu sehen ist.

Das bisher aus der Ukraine vereinnahmte Getreide habe einen geschätzten Marktwert von einer Milliarde US-Dollar. Mehrere private ukrainische Getreideunternehmen seien zwangsweise in den staatlichen russischen Betreiber eingegliedert worden, teilte GRC mit.

Wegen Getreideexport: Russland habe durch Ukraine-Krieg Nahrungsmittelkrise ausgelöst

Die GRC habe den Bericht dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vorgelegt. Die Organisation hoffe, dass dies zu einer ersten internationalen Strafverfolgung gegen Putin wegen des „Aushungerns als Methode der Kriegsführung“ führen wird.

Es sei „höchstwahrscheinlich“, dass Russland für schuldig befunden wird, sagte Catriona Murdoch von GRC. Außerdem könne gegen den russischen Präsident ein weiterer Haftbefehl des IStGH drohen: „Russland verfolgte nicht nur einen mehrgleisigen Ansatz, indem es die Zivilbevölkerung belagerte und kritische Infrastruktur zerstörte, sondern plante auch die Beschlagnahmung und Plünderung landwirtschaftlicher Güter in einem heimtückischen Plan. Moskau hat eine globale Nahrungsmittelkrise ausgelöst und den Agrarsektor der Ukraine als Kriegstaktik angegriffen“, sagte Murdoch gegenüber The Independent.

Russland kontrolliert Seewege für Getreideexport aus Ukraine im Krieg weiter

Die Ermittlungen zum Getreidediebstahl liefen bis August dieses Jahres. GRC sagte, dass Russland seitdem zwar kein weiteres getreidereiches Gebiet erobert habe, aber immer noch die gesamte Halbinsel Krim kontrolliere – eine der Hauptregionen, von der aus Getreide auf dem Seeweg nach Russland und ins Ausland transportiert werde. Yousuf Syed Khan, leitender Anwalt bei GRC, bezeichnete Russlands Waffeneinsatz gegen die ukrainische Getreideindustrie als „beispiellos in der modernen Geschichte“.

Abgesehen von den Auswirkungen auf die Bürger der Ukraine habe der Krieg auch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beeinträchtigt, schreibt The Independent. Denn die Ukraine galt vor dem Krieg als der weltweit größte Weizenproduzent. Die Beschlagnahmung der Farmen durch Russland habe auch die globale Ernährungsunsicherheit erhöht.

Russlands Getreideexport: Rekordwert erwartet, Ukraine durch Krieg abgeschlagen

Laut The Independent appelliere Russland nun an die Vereinten Nationen, die kriegsbedingten Sanktionen zu lockern, damit es die Getreideexporte aus den besetzten Gebieten in die von der Nahrungsmittelkrise am stärksten betroffenen Entwicklungsländer wieder aufnehmen kann. Das Getreideangebot an befreundete Drittländer war auch Teil der gescheiterten Charmeoffensive Putins, um wieder in den UN-Menschenrechtsrat einzusteigen. „Russland tut dies, um sich als legitime Autorität des ukrainischen Territoriums darzustellen, was wiederum auch die ukrainische Volkswirtschaft schwächt“, so Khan.

Das US-Landwirtschaftsministerium rechnet in diesem Jahr mit einem Rekordwert bei russischen Getreideexperten von 37,5 Millionen Tonnen, wie die Zeitschrift agrarheute berichtete. Die Getreidepreise würden sinken und auch die Ukraine als ehemalige größter Weizenproduzent könne damit nicht mithalten. (Lisa Mariella Löw)