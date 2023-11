Putin reagiert auf antisemitischen Mob in Dagestan und nennt Schuldigen

Von: Stefan Krieger

Russlands Präsident vergleicht nach den antisemitischen Unruhen in Dagestan die USA mit einer „Spinne“, die das „Übel“ in der Welt verbreitet.

Machatschkala – Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich mit scharfen Worten gegenüber den USA und deren westlichen Verbündeten zu den jüngsten antisemitischen Ausschreitungen auf einem Flughafen in Dagestan, einer überwiegend muslimischen Republik im Süden Russlands. Die Ereignisse seien „von Agenten westlicher Geheimdienste“ angezettelt worden, sagte Putin am Montag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit dem Sicherheitsrat. Dies sei „über Online-Netzwerke“ geschehen. Beweise für seine Vorwürfe legte Putin nicht vor.

Inmitten der auch international angespannten Lage wegen des Krieges zwischen Israel und der Hamas hatten am Sonntag (29. Oktober) dutzende Männer nach der Ankunft einer Maschine aus Israel auf der Jagd nach jüdischen Passagieren den Flughafen von Machatschkala gestürmt. Einige trugen Palästinenserfahnen oder riefen „Allahu Akbar“, andere kontrollierten auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern die Ausweise von Passagieren. Die Bevölkerung in Dagestan ist mehrheitlich muslimischen Glaubens.

Putin macht soziale Medien und westliche Geheimdienste verantwortlich

Putin äußerte sich am Montag zu den Unruhen und behauptete, diese seien durch Aktivitäten in den sozialen Medien verursacht worden, die von „westlichen Geheimdiensten“ und der Ukraine orchestriert worden seien. Der russische Präsident bezeichnete die USA als „Abschaum“, weil sie der Ukraine angeblich dabei geholfen hätten, den Angriff durch „Spezialdienste“ zu „inspirieren“, und prangerte Washingtons „globale Diktatur“ an. Dann verglich er die USA mit einer „Spinne“, die „die Wurzel des Übels“ sei.

Der russische Präsident Wladimir Putin leitet eine Sitzung mit Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates, um die Ereignisse am Flughafen Machatschkala zu erörtern. © IMAGO/Gavriil Grigorov

„Wir müssen wissen und verstehen, wo die Wurzel des Übels liegt, wo diese Spinne, die versucht, den ganzen Planeten, die ganze Welt mit ihrem Netz zu umhüllen und unsere strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zu erreichen, die Menschen benutzt, die sie jahrzehntelang auf dem Gebiet der heutigen Ukraine getäuscht hat“, sagte Putin laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Krieg in Israel ist Schuld der USA, so Putin

Putin machte die USA für den israelisch-palästinensischen Konflikt verantwortlich und argumentierte, dass das Land und seine Verbündeten „die Hauptnutznießer der Instabilität“ in der Region seien. „Diejenigen, die hinter dem Konflikt im Nahen Osten und anderen regionalen Krisen stehen, nutzen deren zerstörerische Folgen, um Hass zu säen und die Menschen auf der ganzen Welt gegeneinander aufzubringen“, sagte er. „Das ist das wahre egoistische Ziel dieser geopolitischen Marionettenspieler“.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow behauptet, es sei „bekannt und offensichtlich“, dass die Unruhen in Machatschkala „größtenteils das Ergebnis einer Einmischung von außen“ seien. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses machte sich wenig später auf einer Pressekonferenz über Peskows Äußerungen lustig und bezeichnete seine Rhetorik sarkastisch als „süß“.

USA reagieren: Vorwürfe aus Russland „absurd“

„Das ist die klassische russische Rhetorik, nicht wahr? Wenn in Ihrem Land etwas schiefläuft, geben Sie einfach jemand anderem die Schuld, schieben Sie es auf äußere Einflüsse“, sagte John Kirby. „Der Westen hat nichts damit zu tun. Das ist einfach nur Hass, Bigotterie und Einschüchterung – schlicht und einfach.“

In Washington entgegnete auch Außenamtssprecher Matthew Miller vor Journalisten, die Vorwürfe aus Moskau gegen Kiew seien „absurd“. Die US-Regierung rufe die russischen Behörden auf, die „gewaltsamen Proteste öffentlich zu verurteilen, alle Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit von Israelis und Juden in Russland zu gewährleisten“.

An den Unruhen in Machatschkala waren nach Angaben des den russischen Sicherheitsdiensten nahestehenden Telegram-Kanals Baza über 1500 Menschen beteiligt, darunter mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Ausschreitungen.

Die Polizei nahm 60 Randalierer fest. Nach Angaben des dagestanischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 20 Menschen verletzt, zwei von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Unter den Opfern waren laut Associated Press Zivilisten und Polizisten, aber keine Israelis. Die Passagiere des Flugzeugs blieben unverletzt. (skr/afp)