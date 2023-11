Anschlag auf Separatisten-Chef: Putins Verbündeter bei Explosion in Luhansk getötet

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Getreuer Putins wurde in der Ukraine offenbar mit einer Autobombe getötet. Es soll nicht der erste Anschlag auf den russischen Politiker gewesen sein.

Kiew – Michail Filiponenko, ein Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wurde am Mittwoch bei einem Autobombenanschlag in der besetzten Stadt Luhansk in der Ostukraine getötet. Laut eigenen Angaben hat der ukrainische Militärgeheimdienst den Angriff auf den pro-russischen Lokalpolitiker und früheren Separatisten-Chef verübt. Das Luhansker Informationszentrum (LIC) hatte am Mittwochmorgen offiziell den Tod Filiponenkos durch einen „nicht identifizierten Sprengsatz“ unter seinem Auto bestätigt. Bereits im Oktober starb ein hoher Funktionär der Pro-Putin-Partei ebenfalls durch ein Bomben-Attentat.

Ukrainischer Militärgeheimdienst tötet Putins Verbündeten in Luhansk

Wie der ukrainische Militärgeheimdienst mitteilte, sei in der Region Luhansk im Osten der Ukraine „gemeinsam mit Vertretern der Widerstandsbewegung“ eine „spezielle Operation zur Beseitigung“ Michail Filiponenkos ausgeführt worden. Filiponenko war Mitglied des Volksrates der Luhansker Volksrepublik (LPR) und ehemaliger Chef der LPR-Volksmiliz.

Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge hatte der 48-Jährige in seiner Rolle als Chef der pro-russischen Separatisten Zivilisten und Kriegsgefangene „persönlich und brutal gefoltert“. Der Geheimdienst kündigte an, weiter gegen „Kriegsverbrecher und Kollaborateure“, die mit Russland zusammenarbeiteten, vorgehen zu wollen. Sie müssten demnach „ihre gerechte Strafe“ bekommen.

Ein Blick auf den Schauplatz der Autobombenexplosion, bei der Michail Filiponenko getötet wurde © Stanislav Krasilnikov/IMAGO

Luhansker Informationszentrum bestätigt Autobombe als Todeswerkzeug

Laut Angaben des Luhansker Informationszentrums war die Todesursache eine Autobombe. „Ein Sprengsatz explodierte im Auto von Michail Filiponenko, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt“, teilte das LIC auf Telegramm unter Berufung auf den Sohn des ehemaligen Milizenchefs mit. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti sollen Augenzeugen versucht haben zu helfen. Er sei aber noch am Tatort gestorben.

Das russische Ermittlungskomitee veröffentlichte zudem ein Video von den forensischen Untersuchungen am mutmaßlichen Tatort. Darauf ist ein am Straßenrand stehendes zerstörtes dunkles Auto mit Blut auf dem Fahrersitz und auf der Heckscheibe zu sehen. Laut den Ermittlern wurden strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet.

Michail Filiponenko während einer Pressekonferenz 2022. © Vladimir Gerdo/IMAGO

Pro-russischer Politiker in Luhansk getötet – erster Tötungsversuch fand im Herbst 2022 statt

Russischen Medien zufolge war der Autobombenanschlag nicht der erste auf Filiponenko: Im Februar 2022 wurde sein Auto bereits in die Luft gesprengt. Sein Fahrer sei bei dem Angriff verletzt worden, aber niemand getötet. Unterdessen macht Moskau Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder für Anschläge auf pro-russische Politiker verantwortlich. Der russische Geheimdienst FSB warf der Ukraine erst vergangenen Monat vor, hinter dem Anschlag auf den pro-russischen Politiker Oleg Zarjow auf der Halbinsel Krim gesteckt zu haben.

Der 48-jährige Politiker war vor seinem Tod seit 2014 in der prorussischen Separatistenbewegung der Region aktiv, die in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk einen Krieg gegen die ukrainische Armee begonnen hatte. Im Herbst 2022 annektierte schließlich Russland die beiden Gebiete sowie zwei weitere im Süden und Osten des Landes. (nz mit afp-Material)