Putin-Verbündeter im Staats-TV: Werden sofort mit Atomwaffen zuschlagen

Von: Stefan Krieger

Russlands Drohungen mit einem Atomkonflikt nehmen zu. Mit einer deutlichen Warnung wendet sich ein russischer Propagandist gegen die Nato.

Moskau – Wladimir Solowjow ist ein prominenter russischer Fernsehmoderator und Propagandist des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Jetzt hat sich Solowjow, bekannt für seine markigen Sprüche, mal wieder zum Ukraine-Krieg geäußert. Er vertrat im russischen Staats-TV die These, dass Russland im Falle eines eskalierenden Konflikts mit Mitgliedern der Nato „sofort“ Atomwaffen einsetzen würde, wie Newsweek berichtet.

Russlands Drohungen mit einem potenziellen Atomkonflikt sind im Laufe des Ukraine-Kriegs immer mehr eskaliert. Zahlreiche Offizielle, Militärs und Medienpropagandisten haben immer wieder angedeutet, dass Atomwaffen gegen westliche Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen, eingesetzt werden könnten. Dies betrifft vor allem die USA, aber auch Großbritannien und Deutschland. Experten sind jedoch unterschiedlicher Meinung, wie ernst solche Drohungen tatsächlich zu nehmen sind.

Russlands Staats-TV: „Werden nicht dasitzen und Kugeln zählen“

Am Sonntag (12. November) veröffentlichte der russische Account The Kremlin Yap auf der Plattform X einen Clip, in dem Solowjow auf aktuelle Aussagen von führenden Nato-Vetretern reagierte.

Er erwähnte insbesondere eine Äußerung von Peter Nielsen, dem Befehlshaber der Nato-Streitkräfte in Litauen. Der hatte angedeutet, dass die Stadt Kaliningrad im Falle eines umfassenderen Konflikts zwischen Russland und der Nato blockiert werden würde. Kaliningrad ist eine wichtige russische Hafenstadt an der Ostsee in der gleichnamigen Oblast, einem vom übrigen Russland getrennten Gebiet, das von Litauen und Polen umschlossen wird.

„Glaubt er, dass sie uns mit einer Blockade einkesseln könnten und wir dasitzen und unsere Kugeln zählen?“, sagte Solowjow. „Ist ihm nicht klar, dass wir sofort mit Atomwaffen zuschlagen würden? Das ist unbegreiflich. Wir würden uns von all diesen Ländern verabschieden.“

„Nato-Leute, seid ihr wirklich Kretins?“

Er fuhr fort: „Nato-Leute, seid ihr wirklich Kretins? Glaubt ihr wirklich, dass wir mit all unseren gigantischen Beständen an strategischen und taktischen Atomwaffen auf Zweifler hören werden, die immer sagen: ‚Nein, hört auf‘? Wir werden sie nicht einmal fragen.“

Solowjows Äußerungen über den Einsatz von Atomwaffen erfolgten kurz nachdem ein anderer prominenter russischer Militär, Oberst a.D. Michail Chodarjonok, ähnliche Drohungen gegen Schweden, das sich um einen Beitritt zum Bündnis bemüht, ausgesprochen hatte.

„Dies würde zu einem Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Nato führen“, so Chodarjonok laut Newsweek. „Und dieser Konflikt kann nur nuklear sein. Deshalb kann man fragen: ‚Braucht ihr das? Können Sie sich überhaupt eine nukleare Unterwasserexplosion vor Stockholm vorstellen, die Ihre Stadt mit einer Welle hinwegfegt? Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass die gesamte Ostsee mit unseren Minen beladen werden könnte? Wir könnten so viele Minen versenken, dass Sie zehn Jahre brauchen würden, um sie zu entschärfen – wenn Sie überhaupt noch die Kapazitäten und Mittel dazu hätten.“

Artikel 5 des Bündnisvertrags der Nato besagt, dass die Mitgliedsstaaten einen Angriff auf einen von ihnen als einen Angriff auf alle betrachten und die notwendige militärische Hilfe leisten werden. Ein Angriff Russlands auf eines dieser Mitglieder könnte daher zu einem umfassenden internationalen Konflikt führen. (skr)