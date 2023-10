„Putin scheitert“ – Britischer Ex-Verteidigungsminister sieht mehrere Anzeichen

Von: Erkan Pehlivan

Wird die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen? Ben Wallace, britischer Ex-Verteidigungsminister, sieht Indizien, dass Putin an seinem eigenen Ego scheitert.

London – Der ehemalige britische Verteidigungsminister, Ben Wallace, geht davon aus, dass Russland den Ukraine-Krieg verlieren wird. Ein eindeutiges Anzeichen ist seiner Meinung nach: Keiner der russischen Kommandeure, die im Jahr 2022 die Invasion anführten, sei nach 19 Monaten noch im Amt. Tatsächlich tauscht Wladimir Putin im Ukraine-Krieg reihenweise die Generäle aus, der Chef von Russlands Luftwaffe wurde sogar verhaftet.

Russische Militärführer bei einer Sitzung in Moskau (r.), Wladimir Putin (l.) (Montage) © Imago (Montage)

„Ego und Rache“ hätten Putin in Ukraine-Krieg getrieben

Die Verbündeten der Ukraine sollen daher ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken, schreibt Wallace in einem Kommentar in der Zeitung The Sunday Telegraph. Denn: Die Ukraine könne den Krieg gewinnen. „Wladimir Putin scheitert. So wie die menschliche Emotion die Ukraine zum Erfolg führt, ist sie auch der unausweichliche Fehler Putins und seines kriminellen Regimes“, schreibt der britische Politiker. „Ego und Rache“ hätten Putin dazu getrieben, in die Ukraine einzumarschieren, „und das wird ihm zum Verhängnis werden“.

Dafür würden die Verluste der Russen sprechen. 2.500 Panzer und 6.500 gepanzerte Fahrzeugen des russischen Militärs seien schon vernichtet worden. Zudem habe Russland 300.000 tote oder verletzte Soldaten zu beklagen. Die Zahlen zu den russischen Verlusten variieren allerdings stark und sind nicht unabhängig verifiziert.

Ukrainische Gegenoffensive zeigt Erfolge, doch es fehlt an Munition gegen Russland

Zuletzt erklärte das britische Verteidigungsministerium, es seien Erfolge der Ukraine im Kampf um Bachmut sichtbar. Die Rückeroberung der Dörfer Klischtschijiwka und Andrijiwka südlich der Stadt bringe die ukrainischen Truppen näher an eine der Hauptversorgungsrouten der russischen Besatzer heran.

Zudem sei die russische Verteidigung von Bachmut geschwächt, nachdem russische Luftlandetruppen an die Front im südukrainischen Saporischschja verlegt worden seien. Allerdings fehlt es den Ukrainern an Munition für Artillerie und Mörser. Auf eine umfänglich funktionierende Luftwaffe, die an der Seite der Bodentruppe in Gefechte eingreift oder gewissermaßen vorher alles plattmacht, können sie nicht zurückgreifen.

Neben der Erfolgsmeldung bei der Gegenoffensive gestand der ukrainische General Oleksandr Tarnawskiji im dem US-Fernsehsender CNN ein, dass der Fortschritt der Gegenoffensive sich langsamer einstelle als erhofft. „Nicht so schnell wie erwartet, nicht wie in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg“, sagte Tarnawskiji. Es sei aber wichtig, „diese Initiative nicht zu verlieren“.

Ukraine fordert Kampfflugzeuge

Die Ukraine hatte ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung von Gebieten unter russischer Kontrolle im Juni begonnen. Nur langsam kamen erste Erfolgsmeldungen, doch in jüngster Zeit vermeldete Kiew strategische Fortschritte vor allem in der Region Saporischschja. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt verbündete Staaten immer wieder um westliche Kampfflugzeuge gebeten. Noch immer hat Russland die Lufthoheit über der Ukraine. (erpe/dpa/AFP)