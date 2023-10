Putin will Palästinenser-Chef Abbas treffen – wird Russland vom Israel-Krieg profitieren?

Von: Ulrike Hagen

Beweise dafür, dass Putin in den Hamas-Angriff verwickelt ist, gibt es nicht. Dennoch, so Militärexperten, profitiere er von dem Konflikt. Nun wird Palästinenserpräsident Abbas in Moskau erwartet.

Moskau – Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas wird Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau besuchen, meldeten russische Nachrichtenmedien am späten Montagabend (9. Oktober). Russland, das sowohl Beziehungen zu arabischen Ländern, dem Iran und der Hamas, aber auch zu Israel unterhält, verurteilte die Gewalt auf beiden Seiten und wirft den USA vor, die Bedeutung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht anzuerkennen. Dabei könnte ausgerechnet Putin gleich doppelt vom Krieg in Israel profitieren, so Militärexperten.

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas wird russischen Medienberichten zufolge zu Gesprächen nach Russland reisen. (Archivbild) © Thaer Ganaim/dpa

„Es wurde vereinbart, dass Herr Abbas nach Moskau kommen wird“, zitiert die russische Nachrichtenagentur RBC den palästinensischen Botschafter in Moskau , Abdel Hafiz Nofal. Abbas leitet die Palästinensische Nationale Befreiungsbewegung (Fatah), eine Partei, die mit der Hamas konkurriert. Die arabischen Gebiete in Palästina sind in zwei Teile geteilt: Der Gazastreifen wird von der Hamas kontrolliert und das Westjordanland von der Fatah.

Nofal fügte hinzu, dass es keine Möglichkeit gebe, in Moskau über eine palästinensisch-israelische Lösung zu verhandeln, aber erinnerte daran, dass Putin bereits vor einigen Jahren vorgeschlagen hatte, Verhandlungen zwischen Abbas und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in der russischen Hauptstadt abzuhalten, so die RBC.

Russland gibt den Heilsbringer und der NATO und den USA Mitschuld am Krieg in Israel

Es scheint so, als möchte der Kreml-Machthaber, der mit seinem Ukraine-Krieg die halbe Welt gegen sich aufbrachte, ausgerechnet im Nah-Ost-Konflikt in die Rolle des Friedensvermittlers schlüpfen – und gleichzeitig den USA Mitschuld an der Eskalation in Israel vorwerfen.

Kreml-Nahost Beauftragter Medwedew: „Idioten“ haben sich in russische Angelegenheit eingemischt

„Nun, NATO-Freunde, ihr habt es wirklich drauf, oder? Die dem Nazi-Regime übergebenen Waffen werden nun aktiv gegen Israel eingesetzt“, schreibt Dmitri Medwedew, Vizechef im nationalen russischen Sicherheitsrat und Nahost-Beauftragter des Kreml, auf X (ehemals Twitter). Er wirft den USA und deren Verbündeten vor, dass diese sich auf ihre Vermittlerrolle im Nahost-Konflikt hätten konzentrieren sollen, stattdessen hätten sie sich in Russlands Angelegenheiten „eingemischt“.

Keine Hinweise auf direkte russische Beteiligung – aber Angriffe in Israel lenken vom Krieg in Ukraine ab

Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW stellt fest, „dass der Kreml die Hamas-Angriffe in Israel ausgenutzt hat und weiterhin nutzen wird, um russische Informationsoperationen über Russlands Invasion in der Ukraine voranzutreiben“. Allerdings gebe es keine Beweise dafür, dass Russland die Hamas-Angriffe unterstützt, oder geleitet habe oder daran beteiligt sei. Dennoch, so das ISW, nutze Moskau die Offensive der Hamas gegen Israel aus, um die Unterstützung und Aufmerksamkeit des Westens von der Ukraine abzulenken.

Fakt ist: Die USA haben ebenso wie die NATO-Verbündeten Israel angesichts des Großangriffs der radikalislamischen Hamas ihre uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. US-Präsident Joe Biden sicherte dem Land seine „felsenfeste und unumstößliche“ Hilfe zu.

Militär-Experten: Konflikt in Israel spielt dem Kreml in die Hände

In einer gemeinsamen Erklärung sicherten Bundeskanzler Scholz, Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der britische Premier Rishi Sunak Israel militärische Hilfe zu – wenn auch indirekt: „Unsere Länder werden Israel in seinen Bemühungen unterstützen, sich und sein Volk gegen solche Gräueltaten zu verteidigen“. Doch „die Munition, die nach Israel geht, kann man nicht in die Ukraine schicken. Auch das ist ein Faktor, der die Russen zu der Überzeugung bringen dürfte, dass es gerade gut für sie läuft“, so Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, im Interview mit ntv.

„Angriff erschafft neuen Kriegsschauplatz“: Erhöhter Druck für westliche Waffenlieferungen

„Der Hamas-Angriff lenkt die Aufmerksamkeit Washingtons von der Ukraine ab. Er übt zusätzlichen Druck auf die westlichen Waffen- und Munitionslieferungen aus“, schreibt der amerikanische Sicherheitsberater und Dekan am Marshall Center für Sicherheitsstudien, Andrew A. Michta, auf der Plattform X (vormals Twitter): „Dieser Angriff erschafft einen neuen Kriegsschauplatz“.

Die Tatsache, dass die Beteiligung an zwei Kriegen für die internationale Öffentlichkeit zu viel wäre, könnte Russland ebenfalls in die Hände spielen. Der kremltreue Journalist Sergej Mardan erklärte, dass Russland von der Eskalation profitieren werde, da die Welt „für eine Weile von der Ukraine abgelenkt und wieder damit beschäftigt sein wird, das ewige Feuer im Nahen Osten zu löschen.“