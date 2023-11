Putins Plan für Russland-Wahl durchgesickert: „Entscheidung gefallen, er tritt an“

Von: Florian Naumann

Nun gibt es offenbar Gewissheit: Kreml-Insidern zufolge will Wladimir Putin erneut als Präsident kandidieren – die Amtszeit liefe bis 2030.

Moskau – Die Weichen im Kreml scheinen gestellt – nun auch mehr oder minder offiziell: Russlands Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März 2024 an.

Putins Pläne für die Zukunft: „Entscheidung ist gefallen, er tritt an“

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von sechs verschiedenen Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. „Die Entscheidung ist gefallen, er tritt an“, sagte einer der Insider. Mit dem Schritt war allgemein gerechnet worden.

Putin ist nach Umfragen von staatlichen Meinungsforschern weiterhin mit Abstand der populärste Politiker in Russland. An diesen Daten gibt es zwar im Detail Zweifel. Allerdings gehen auch Oppositionsvertreter davon aus, dass große Teile der Bevölkerung Putins Kurs stützen. Das unabhängige Institut Lewada taxierte die Zustimmungsrate im Oktober auf 82 Prozent.

Russland-Wahl 2024 naht: Putin will wohl wieder antreten – Folgen auch für Ukraine-Krieg

Russlands Präsident Wladimir Putin (Archivbild). © IMAGO / ITAR-TASS

Putin wurde mit dem Jahreswechsel 1999 zu 2000 erstmals Präsident, er löste damals Boris Jelzin ab. Seither bestimmt Putin die Politik Russlands – auch wenn er zwischenzeitlich von 2008 bis 2012 mit dem vorigen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew die Ämter tauschte. Bei einer Wiederwahl könnte er bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben. Schon jetzt gibt es Kritik an den Kriterien für Konkurrenz-Kandidaten.

Die Russland-Wahl 2024 bestimmt indirekt auch den Kurs des Kreml im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit. So ist etwa bislang trotz mutmaßlich großer Verluste in der Armee eine zweite offizielle Mobilisierung ausgeblieben – Beobachter führen das auch darauf zurück, dass der Schritt bei den Wählern in Russland äußerst unpopulär wäre. (rtr/fn)