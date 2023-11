Erneut Raketen aus Gaza auf Israel – Feuerpause hält nur 15 Minuten

Von: Tadhg Nagel

Trotz der Kampfpause wird Israel beschossen. Die fragile Waffenruhe scheint in Gefahr. Inzwischen ist im Süden Israels wieder Ruhe eingekehrt.

Jerusalem - Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben berichtet, dass die sich anbahnende Waffenruhe im Krieg in Israel nach nur 15 Minuten gebrochen wurde. Die IDF soll eine durch nicht näher bezeichnete militante Palästinenser Richtung Südisrael abgefeuerte Rakete abgefangen haben.

Eine Rakete über dem Süden Israel wird vom Iron-Dome Verteidigungssystem abgefangen. © IMAGO/Yi Lan¡¤asayage

Kurz nachdem eine viertägige Waffenruhe in Kraft getreten war, sollen in den evakuierten südisraelischen Städten Kissufim und Ein HaShlosha am frühen Freitagmorgen Raketensirenen ertönt sein. Das berichtet das US-Nachrichtenportal Newsweek unter Berufung auf einen IDF-Sprecher. Die Waffenruhe soll einen Gefangenenaustausch und die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den belagerten und verwüsteten Gazastreifen ermöglichen.

„Es gab eine Rakete, und sie wurde abgefangen“ - IDF wehrt Beschuss auf israel ab

Bisher stehe nur fest: Die Rakete sei um 7.15 Ortszeit abgefeuert worden, also 15 Minuten nach Inkrafttreten des Waffenstillstands, den die IDF als „operative Pause“ bezeichnet. Dies sagte Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte laut Newsweek. Es sei noch unklar, welche Gruppe für den angeblichen Raketenabschuss verantwortlich ist. Zuvor habe die IDF jedoch erklärt, die Hamas trage die Verantwortung für alle Angriffe aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels. Schließlich würde sie Einfluss auf andere lokale militante Gruppen ausüben.

Inzwischen ist im Süden Israels wieder Ruhe eingekehrt. Laut Luc Walpot, Korrenspondent des ZDF in Tel Aviv, gab es „keine Berichte mehr über Angriffe - weder im Norden noch im Süden des Gazastreifens“. Es verhalte sich also wie bei früheren Waffenruhen - unmittelbar vor Beginn der Feuerpause und kurz danach gebe es weiter Raketenalarm. Danach kehre Ruhe ein.

Erste Kampfpause seit dem Hamas-Angriff - jedoch wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kämpfe

Damit besteht noch Hoffnung für die Kampfpause vom Freitag, die erst nach mehreren Wochen zäher Verhandlungen zwischen Israel, der Hamas, den USA, Ägypten und Katar zustande kam. Es ist die erste nennenswerte Kampfpause seit dem Infiltrationsangriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und etwa 240 als Geiseln in den Gazastreifen zurückgebracht wurden.

Die israelische Bombardierung des Gazastreifens begann sofort und hat nach Angaben des Hamas-geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, das von Associated Press zitiert wurde, bis heute mehr als 13.000 Palästinenser getötet. Das Ministerium hat inzwischen die Veröffentlichung aktueller Opferzahlen eingestellt, da es nicht möglich sei, die steigende Zahl der Todesopfer inmitten der israelischen Offensive zu verfolgen.

Die Waffenruhe ermöglicht Hunderten von Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Einfahrt in den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten. Ein baldiges Ende der Kämpfe gilt jedoch als unwarscheinlich. (tpn)