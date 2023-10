Krieg in Israel: Deutsche sollen Libanon verlassen – Gaza-Bodenoffensive steht offenbar kurz bevor

Von: Teresa Toth, Sandra Kathe

Die Situation an der Grenze zum Libanon droht zu eskalieren. In Tel Aviv wurde erneut Raketenalarm ausgelöst. Die Israel-News aktuell im Ticker.

Update vom 19. Oktober, 18.33 Uhr: Die Bodenoffensive im Israel-Krieg gegen die Hamas könnte im Gazastreifen unmittelbar bevorstehen. Demnach hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant offenbar den Soldaten an der Südfront gesagt, dass der Befehl zum Einmarsch in den Gazastreifen bald kommen werde.

„Noch sehen Sie Gaza aus der Ferne, bald“, kündigte der Minister an, „werden Sie es von innen sehen.“ Und sagte weiter. „Der Befehl wird kommen.“

Update vom 19. Oktober, 18.31 Uhr: Fast parallel zur Ausreiseempfehlung des Auswärtigen Amts für den Libanon hat auch das US-Außenministerium eine Warnung für seine Landsleute ausgesprochen. Demnach hätte die US-Botschaft im Libanon eine Nachricht herausgegeben, dass US-Bürger „so bald wie möglich Pläne für eine Ausreise“ schmieden sollten, „solange noch kommerzielle Optionen verfügbar sind“. US-Bürgern, die sich gegen eine Ausreise aus dem Libanon entscheiden, empfahl die US-Behörde „Pläne für Notfälle vorzubereiten“.

Krieg im Nahen Osten: Botschaft und Auswärtiges Amt rufen zur Ausreise aus dem Libanon auf

Update vom 19. Oktober, 18.20 Uhr: Nach vermehrten Unruhen im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon hat das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürger explizit dazu aufgefordert, den Libanon zu verlassen. Die Sicherheitslage in der Region sei „hoch volatil“, zudem würde allen Deutschen, die sich aktuell im Libanon aufhalten, nahegelegt, sich in einem „Online-Krisenportal“ zu registrieren.

Die Sicherheitswarnung, derzufolge „eine weitere Verschärfung der Lage und eine Ausweitung des Konflikts“ nicht ausgeschlossen werden könne, folgt auf eine offizielle Reisewarnung für den Libanon, die bereits seit vergangenem Sonntag (15. Oktober) gilt. Nach einem Bericht der Tagesschau verwies die Deutsche Botschaft nun darauf, dass der kommerzielle Flugverkehr ab Beirut womöglich eingestellt werden könnte, und rief dazu auf, Ausreisemöglichkeiten zu nutzen, „solange sie noch verfügbar sind“.

In den vergangenen Tagen kam es im Libanon bereits bei Protesten zu Ausschreitungen. Nun nehmen auch gegenseitige Angriffe zwischen Hisbollah und israelischem Militär zu. © Daniel Carde/imago-images.de

Scholz sieht Deutschland „fest an der Seite Israels“ – Bundeswehr stellt Hilfsgüter für Israel bereit

Update vom 19. Oktober, 17.10 Uhr: Mit einem Sanitätspaket im Wert von rund 189.000 Euro soll die Bundeswehr die israelischen Streitkräfte im Krieg unterstützen. Das berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel und verwies auf eine der Redaktion vorliegende Information aus dem Bundesverteidigungsministerium. Die Kosten sowie den Transport für die bereitgestellten Notfallmaterialien, zu denen über 10.000 Verbandssets, 2500 Wärmedecken und 500 Notfallsets für Intubationen zählen sollen, wolle Israel auf eigenen Wunsch selbst übernehmen.

Update vom 19. Oktober, 14.01 Uhr: In einer Regierungserklärung am Donnerstag (19. Oktober) berichtete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über seine Reise nach Israel. „Es war eine Reise in die schwerste Krise, die der Nahe Osten seit Jahren erlebt“, äußerte Scholz. Er unterstrich zudem, dass Deutschland die Gewaltakte der Hamas nachdrücklich verurteilen müsse: „In dieser schweren Zeit ist Deutschlands Platz fest an der Seite Israels.“

Deutschland müsse im Israel-Krieg laut Olaf Scholz „klare Kante“ zeigen

In seiner Ansprache warnte Scholz auch vor einer Einmischung von außen in den Konflikt und einer möglichen Eskalation: „Ein solcher Flächenbrand wäre verheerend für die gesamte Region“, so Scholz. Darüber hinaus rief der Kanzler zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland auf. Die Behörden seien dazu aufgefordert, Gesetze und Vorschriften durchzusetzen und Straftaten zu ahnden, betonte der Regierungschef. Versammlungen, bei denen „antisemitische Parolen gebrüllt werden“ und „der Tod von Menschen verherrlicht wird“, dürften nicht geduldet werden. Hier sei „klare Kante gefragt.“

Am Dienstag (17. Oktober) reiste Scholz nach Tel Aviv, um unter anderem Gespräche mit dem israelischen Premierminister Netanyahu zu führen. Er traf sich auch mit den Familien der von der Hamas entführten Geiseln. Die Hamas müsse die Geiseln „ohne Vorbedingungen“ freigeben, forderte der SPD-Politiker in seiner Erklärung.

Im Israel-Krieg kommt es erneut zu einem Raketenalarm in Tel Aviv

Update vom 19. Oktober, 13.54 Uhr: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Donnerstag erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum Israels abgefeuert. Im Israel-Krieg wurde erneut Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilte. Seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober haben militante Hamas-Anhänger Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Das Palästinensergebiet wird von der islamistischen Hamas kontrolliert, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird.

Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt. Israel nahm daraufhin Luftangriffe in dem Küstenstreifen auf.

Im Libanon heizt sich die Stimmung weiter auf. Libanesische und palästinensische Demonstranten gehen auf die Straßen. © Marwan Naamani/dpa

Neue Details zum Angriff auf den Libanon: Mehrere Raketen abgefangen

Update vom 19. Oktober, 12.52 Uhr: Laut einem Artikel der Times of Israel haben die israelischen Streitkräfte neue Details zu Angriffen aus dem Libanon veröffentlicht. Es wurde berichtet, dass zwei Panzerabwehrraketen aus dem Libanon auf den Kibbuz Manara an der nördlichen Grenze abgeschossen wurden. Laut Militärangaben gab es bei dem jüngsten Raketenbeschuss, der vermutlich von der Hisbollah ausgeführt wurde, keine Verletzten. Israel habe mit Artilleriefeuer auf den Angriff reagiert, welches auf den Ursprungsort der Raketen abzielte, so die Armee.

Update vom 19. Oktober, 11.39 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist zu einem Besuch im Libanon eingetroffen, um sich über die dortige Lage zu informieren. Auf der Korvette „Oldenburg“ begegnete er am Donnerstag (19. Oktober) deutschen Soldaten, die an der UN-Mission Unifil vor der Küste des Libanon teilnehmen, wie sein Ministerium auf dem Onlinedienst X, ehemals Twitter, bekannt gab. Er dankte den Soldaten für ihren Dienst und erkundigte sich über die Auswirkungen der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten auf ihre Mission.

News zu Geiseln im Israel-Krieg: Aktuell steigt die Zahl auf mehr als 200

Update vom 19. Oktober, 11.20 Uhr: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel steigt die Zahl der Geiseln nach israelischen Angaben auf mehr als 200. Bisher seien 203 Familien über die Entführung ihrer Angehörigen in den Gazastreifen informiert worden, so das Militär am Donnerstag (19. Oktober). Davor war man von mindestens 199 Betroffenen ausgegangen. Unter den Geiseln sind auch einige Deutsche, mit denen die Bundesregierung jedoch nicht in Kontakt steht.

Israelisches Militär greift im Israel-Krieg Positionen der Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv/Gaza – Das israelische Militär hat wiederholt Positionen der Hisbollah im Libanon ins Visier genommen. Dies wurde von der israelischen Armee in der Nacht auf Donnerstag (19. Oktober) bestätigt. Sie hatte zuvor bereits angegeben, dass „Terroristen“ eine Panzerabwehrrakete auf ein israelisches Gebiet nahe der libanesischen Grenze abgefeuert hätten. Daraufhin habe das israelische Militär mit Artilleriefeuer reagiert.

Befürchtung einer Eskalation im Krieg in Israel steigt aktuell weiter

In den vergangenen Tagen gab es nach den Terroranschlägen der islamistischen Hamas auf Israel und den israelischen Vergeltungsschlägen auf Gaza regelmäßig Vorfälle an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Befürchtungen einer Eskalation im Krieg in Israel nähren.

Auch im Westjordanland gab es wieder Zwischenfälle. Laut palästinensischen Berichten wurde ein 21-Jähriger von Siedlern und zwei Jugendliche bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten getötet. Unabhängig lassen sich die Informationen zum Israel-Krieg nicht überprüfen. Dennoch: Die Lage drohe „außer Kontrolle“ zu geraten, warnte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Dieser fordert den Zugang zum Gazastreifen, um die Menschen mit Hilfsgütern zu versorgen.

Der britische Premierminister reist nach Israel, um über den Krieg zu sprechen

Derweil hat der britische Premierminister Rishi Sunak eine Kurzreise nach Israel angetreten. Dies wurde am Donnerstagmorgen (19. Oktober) von einer Sprecherin der Downing Street in London bestätigt. Nur knapp zwei Wochen nach dem massiven Angriff der islamistischen Hamas auf Israel plane der 43-Jährige ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog, so die britische Nachrichtenagentur PA. Laut PA möchte Sunak die Regierungen im Nahen Osten dazu bewegen, eine weitere gefährliche Eskalation zu verhindern.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel am Mittwoch besucht und dem Land inmitten der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten die Solidarität und volle Unterstützung der USA zugesichert. Sein Besuch wurde von einem verheerenden Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen am Vorabend überschattet. Israels Militär veröffentlichte Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der Extremistengruppe „Islamischer Dschihad“ dafür verantwortlich sei. (tt mit Agenturen)