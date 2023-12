USA aktivieren Weltraum-Kommando in Ramstein: „Sind auf der Hut“

Von: Nadja Zinsmeister

Drucken Teilen

Das Weltall gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Das US-Militär hat ein neues Weltraumkommando für Europa und Afrika in Deutschland aktiviert.

Ramstein - Für zukünftige Konflikte im All hat das US-Militär am Freitag in Rheinland-Pfalz offiziell ein Weltraumkommando für Europa und Afrika eröffnet. Das neue Team in der Ramstein Air Base im Kreis Kaiserslautern besteht zunächst aus 30 Mitarbeitern und arbeitet unter der Leitung von US-Oberst Max Lantz. Sie sollen kritische Infrastruktur wie Telekommunikation und Navigation schützen helfen sowie „potenzielle Gegner abschrecken, auf Krisen reagieren und Bündnisse und Partnerschaften stärken“, hieß es während der offiziellen Zeremonie am Freitag.

Ein „historischer Moment“: Weltraumkommando für Europa und Afrika in Rheinland-Pfalz in Dienst gestellt

Die Bedeutung von Satelliten-Infrastruktur habe in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen, sagte General Chance Saltzman, Chef der Weltraumkommandos. Sie dienen nicht nur als Augen und Ohren moderner Armeen, sondern werden auch im Alltag gebraucht. Ein Beispiel ist laut Saltzman ewta GPS. „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es schwer wäre, auf diese Mittel zu verzichten. In Kenntnis der Gefahren gibt es die Space Force.“ Der für Afrika zuständige General Michael Langley sagte bei der Zeremonie: „Wir sind auf der Hut.“

Max Lantz, Direktor der Weltraumstreitkräfte Europa/Afrika und Kommandant National Security Space Institute, während der Zeremonie am Freitag. © Andreas Arnold/dpa

Die wichtigsten Aufgaben des neuen Weltraumkommandos bestehen darin, die Operationsfreiheit und Interessen der USA im All zu schützen sowie Aggressionen im und aus dem Kosmos abzuwehren und dort Operationen auszuführen. Generalleutnant Steven Basham sprach von einem „historischen Moment“ in Ramstein. „Es hat längere Zeit gebraucht, aber kommt zur richtigen Zeit.“ Die Welt stehe vor immer mehr Herausforderungen - unter anderem dem Ukraine-Krieg, der Klimakrise oder der Frage von Ernährungsprogrammen etwa für Afrika.

Weltraumkommando in Ramstein aktiviert - auch Washington spricht von einem Meilenstein

Auch Washington sieht in der Etablierung der Teilstreitkraft einen Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung gemeinsamer Weltraumfähigkeiten in Europa und Afrika. Die Space Force gilt neben Heer, Marine, Luftwaffe, Marineinfanteriekorps und Küstenwache als eine der insgesamt sechs eigenständigen Teilstreitkräften in den USA. Sie wurde 2019 vom damals amtierenden US-Präsidenten Donald Trump initiiert.

Trumps damaliger US-Vizepräsident Mike Pence hatte das Projekt zu seiner Zeit stark vorangetrieben und betont, dass die Space Force Amerika und die Welt sicherer machen werde. In einem Zeitungsartikel schrieb er damals: „Unsere Freiheit, im Weltraum sicher zu operieren, ist entscheidend für unsere Lebensweise. Moderne Kommunikation, Handel, Wettervorhersagen und sogar die Landwirtschaft hängen zu einem großen Teil von der Sicherheit unserer Weltraumressourcen ab.“ (nz/dpa)