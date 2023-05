65.000 Euro für Menschenschmuggel: Polizei-Razzia legt IS-Netzwerk trocken

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Mit 1000 Einsatzkräften 100 Objekte durchsucht: Die Polizei hat mit einer Razzia einen Schlag gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchgeführt. © Robert Michael/dpa

Verdacht auf Terrorfinanzierung: Bei einer Großrazzia hat die Polizei Unterstützer des Islamischen Staates (IS) verhaftet. Sie wollten Gesinnungsgenossen befreien.

Karlsruhe - Der Zugriff erfolgte in mehreren Bundesländern: Bei einer Großrazzia hat die Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Ihnen wird vorgeworfen, Teil eines internationalen Finanzierungsnetzwerkes für die Terrororganisation zu sein. „In das Netzwerk eingebunden waren Finanzmittler, die Gelder sammelten und Konten oder digitale Spendenkassen zur Verfügung stellten“, teilte die Behörde der Nachrichtenagentur dpa mit. Das gesammelte Geld sei an IS-Mitglieder in Syrien oder an von dort benannte Mittelsleute transferiert worden - insgesamt mindestens 65.000 Euro.

Razzia gegen Islamischen Staat (IS): Bundesanwaltschaft lässt sieben Unterstützer festnehmen

Bei der Razzia gegen das Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) waren am Mittwoch (31. Mai) mehr als 1000 Kräfte im Einsatz. Insgesamt wurden den Angaben zufolge mehr als 100 Objekte durchsucht. Sieben Beschuldigte wurden festgenommen: in Ulm (Baden-Württemberg), im Landkreis Neuwied (Rheinland-Pfalz), in Bremen sowie im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis (beide Nordrhein-Westfalen). Die Männer und Frauen, die überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sollten noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorwurf Terrorfinanzierung: Spenden sollten IS-Frauen zur Flucht verhelfen

Die Gruppe soll über Jahre in sozialen Netzwerken Gelder eingetrieben und an die Terrormiliz weitergeleitet haben. Die Zahlungen dienten den Angaben zufolge dazu, den IS zu stärken. „Die Gelder wurden insbesondere zur Verbesserung der Versorgungslage von in den nordsyrischen Lagern Al-Hol und Roj inhaftierten Angehörigen der Vereinigung genutzt“, erläuterte die Bundesanwaltschaft in ihrer Mitteilung. „Teilweise wurde den Inhaftierten mit den Geldern die Flucht oder Schleusung aus den Lagern ermöglicht.“

Wie die dpa berichtet, sollen die Kampagnen in den sozialen Medien mit Titeln wie „Deine Schwester im Camp“ schon seit einigen Jahren laufen. Sie dienen dem Zweck, IS-Frauen finanziell zu unterstützen, die mit ihren Kindern seit der militärischen Niederlage der Terrormiliz in Syrien leben, vor allem in dem von kurdischen Gruppen kontrollierten Lager Al-Hol.

Aus Lager geschmuggelt: Viele IS-Frauen kehren nach Deutschland zurück

Zuletzt gab es offenbar immer wieder Berichte, wonach Frauen, Kinder und Jugendliche, die sich dem IS bis heute zugehörig fühlen, gegen Zahlung hoher Geldbeträge aus den Lagern geschmuggelt wurden. Von den mehreren Dutzend IS-Frauen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt sind, wurden etliche nach ihrer Ankunft inhaftiert und vor Gericht gestellt. Ein Teil von ihnen kam über Rückholaktionen mit ihren Kindern aus Syrien nach Deutschland, andere wurden abgeschoben oder kamen auf eigene Faust zurück.

Der IS kontrollierte über Jahre große Gebiete im Bürgerkriegsland Syrien und im benachbarten Irak. Im Juni 2014 rief er ein sogenanntes Kalifat aus und reklamierte seinen Führungsanspruch im globalen Dschihad. Die Hochphase endete laut dem Verfassungsschutz 2016. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. (jkf/ mit Material der dpa)