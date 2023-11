Vor Erdogan-Besuch: Türkei hält 65 Deutsche fest – oftmals wegen „Terrorgefahr“

Von: Kilian Beck

Dutzende Deutsche sitzen in türkischen Gefängnissen. Die türkische Justiz ist bekannt für politische Urteile. Präsident Erdogan ist am Freitag in Berlin.

Berlin – Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag (17. Oktober) zum Staatsbesuch in Deutschland eintrifft, können Dutzende Deutsche die Türkei nicht verlassen. Mindestens 65 deutsche Staatsbürger sind Ausreisesperren belegt. Allein im laufenden Jahr sind 16 neue Fälle bekanntgeworden - die Hälfte davon steht im Zusammenhang mit Terrorvorwürfen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht. Zuletzt belasteten bereits den Hamas-Terror verherrlichende und israelfeindliche Aussagen Erdogans das Verhältnis Deutschlands zu dem Autokraten.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu abgesagt. © IMAGO

„Politische Verfolgung“ Deutscher in der Türkei läuft „auf Hochtouren“

Drei Ausreisesperren im laufenden Jahr seien wieder aufgehoben worden. Aktuell sitzen laut den Angaben der Bundesregierung 62 deutsche Staatsangehörige in der Türkei in Haft. Die Außenpolitikerin Dagdelen, die zum neuen „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gehört, warf der Bundesregierung vor, aus politischen Gründen inhaftierte Deutsche im Stich zu lassen. „Während die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten in Berlin den roten Teppich ausrollt, läuft die politische Verfolgung deutscher Staatsbürger in der Türkei auf Hochtouren.“

Erdogan trifft Scholz und Steinmeier

Inhaftierungen und Ausreisesperren sind immer wieder Thema zwischen Deutschland und der Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Freitag das erste Mal seit drei Jahren nach Deutschland. Neben Kanzler Olaf Scholz trifft er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (beide SPD). Die Bundesregierung erfasst nach eigenen Angaben seit Mitte 2022 auch Einreisesperren von Deutschen in die Türkei.

Für das laufende Jahr seien 43 Fälle bekannt, in denen die Einreise verweigert wurde, hieß es in der Antwort. Die Hintergründe seien nicht bekannt. Im August wurde die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut am Flughafen im türkischen Antalya kurzzeitig festgenommen. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen wurde sie sogar einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundesregierung hatte sich nach eigener Aussage „hochrangig und mit Nachdruck“ für ihre Freilassung eingesetzt. Akbulut bedankte sich nach ihrer darauffolgenden Freilassung und betonte: „Der Vorfall hat nochmals gezeigt, dass es in der Türkei keine Gewaltenteilung gibt.“

Amnesty International: „Schauprozesse“ vor türkischen Gerichten

Spätestens seit den Prozessen nach den Protesten um den Istanbuler Gezi-Park 2013 wird die türkische Justiz als Instrument politischer Verfolgung von Oppositionellen kritisiert. Im April 2022 wurde der türkische Menschenrechtsaktivist und Kulturmäzen Osman Kavala zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Amnesty International nannte das Verfahren einen „Schauprozess“ der mit „willkürlicher Inhaftierung und politisch motivierter Strafverfolgung“ begann. Die türkischen Behörden warfen Kavala vor, er habe die Proteste im Gezi-Park organisiert, laut Amnesty ohne jeden Beweis. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte 2019 seine Freilassung. (kb mit dpa)