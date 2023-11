Erdogans Ehefrau wirft Israel Einsatz von Chemiewaffen vor und deutet an: „Rote Linie überschritten“

Von: Robert Wagner

Emine Erdogan teilt die Haltung ihres Mannes Recep Tayyip Erdogan. Die türkische Präsidentengattin wirft Israel schwerste Kriegsverbrechen vor.

Istanbul – Kaum ein Staat ist dieser Tage mit seiner Kritik an Israel so laut wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Seit Ausbruch des Krieges Israels gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen bekräftigte er mehrmals seine Sicht der Dinge, nach der die Hamas eine „Befreiungsorganisation“ ist und einen legitimen Kampf gegen einen „Terrorstaat“ führt – erst kurz vor seinem Deutschland-Besuch wiederholte Erdogan diese Anschauung.

Erdogan bezichtigt die Regierung in Tel Aviv, einen Genozid am palästinensischen Volk zu verüben, und verkündete am Samstag (18. November) sogar, Israel deswegen verklagen zu wollen. Nicht weniger drastisch äußert sich seine Ehefrau, Emine Erdogan. „Was wir heute erleben, ist kein Krieg; es ist der Versuch, eine Weltordnung durchzusetzen, in der nur die Stärksten und Grausamsten überleben“, sagte sie während eines Treffens mit anderen First Ladies des Nahen Ostens am 15. November in Istanbul.

Türkei: Präsidentengattin Emine Erdogan macht allein Israel für die Lage in Gaza verantwortlich

In einem ausführlichen Interview mit dem US-Magazin Newsweek hat Emine Erdogan nun ihre Meinung zum Krieg in Israel ausgebreitet – und deutlich gemacht, dass sie die Haltung ihres Ehemannes unterstützt. Die türkische Präsidentengattin spricht von Israel als einem hemmungslos mordenden Terrorstaat, der „selbst die grundlegendsten Regeln des Völkerrechts in Palästina missachtet“. Den Begriff „Terrorstaat“ nimmt sie allerdings, im Gegensatz zu ihrem Mann, nicht in den Mund.

Emine Erdogan lässt keinen Zweifel daran, dass sie allein Israel für das Elend der Menschen im Gazastreifen verantwortlich macht. Den verhängnisvollen Terrorangriff der Hamas erwähnt sie lediglich an einer Stelle – ohne auf dessen verheerendes Ausmaß oder außergewöhnliche Brutalität einzugehen. Am 7. Oktober ermordete die Hamas über 1200 Israelis und verschleppte über 240 weitere als Geiseln nach Gaza. Viele Opfer, darunter zahlreiche Kinder, haben die Terroristen der Hamas regelrecht abgeschlachtet.

Emine Erdogan: Israel „entmenschlicht“ Palästinenser begeht „eindeutig Kriegsverbrechen“

Dieser Tag, an dem so viele Juden und Jüdinnen wie nie zuvor seit dem Holocaust getötet wurden, zwang Israel zum Krieg gegen die aus dem Gazastreifen operierende Hamas. Geht es nach der türkischen Präsidentengattin, so ist jedoch Israel ein skrupelloser Aggressor, der zur Rechenschaft gezogen werden muss. Sie erhebt schwerste Vorwürfe gegen Israel.

„Derzeit begeht in Palästina ein kriegführender Staat eindeutig Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen und gegen universelle humanitäre Werte und das Völkerrecht verstoßen“, so Erdogan. Israel habe die Oberfläche von Gaza-Stadt in eine „Hölle für alles Leben“ und den Untergrund der Stadt in einen „Friedhof für Kinder“ verwandelt.

Sie wirft Israel sogar vor, „ganz gezielt“ Intensivpflegeeinrichtungen von Krankenhäusern bombardiert zu haben. Den Israelis unterstellt sie pauschal, von einem rachsüchtigen und hasserfüllten Denken geleitet zu sein, „das die Palästinenser völlig entmenschlicht.“ Erdogan spricht von „Gräueltaten“, die die Welt nicht ignorieren dürfe.

Einsatz von Chemiewaffen gegen Kinder? Schwere Vorwürfe aus der Türkei gegen Israel

„Als Chemiewaffen auf Kinder abgeworfen wurden, als zivile Siedlungen, darunter UN-Institutionen, angegriffen wurden und als humanitäre Helfer in Briefen um Hilfe baten, hätte für uns alle eine rote Linie überschritten sein müssen.“

Auf die Frage, ob sie oder Präsident Erdogan eine „rote Linie“ hätten, wenn es um das Vorgehen Israels und die Lage im Gazastreifen geht, deutet sie an, dass diese Linie bereits überschritten sei – und erhebt einen schweren Vorwurf: „Als Chemiewaffen auf Kinder abgeworfen wurden, als zivile Siedlungen, darunter UN-Institutionen, angegriffen wurden und als humanitäre Helfer in Briefen um Hilfe baten, hätte für uns alle eine rote Linie überschritten sein müssen.“

Israel habe im Krieg gegen die Hamas also Chemiewaffen eingesetzt und dabei Kinder getötet. Gleiches wirft Israel der Hamas vor: In einem Interview mit dem britischen Sender Sky News sagte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, dass nach dem Terror-Angriff vom 7. Oktober an den Leichen getöteter Terroristen der Hamas Anleitungen zur Herstellung chemischer Waffen gefunden worden sein sollen.

Der Westen ermutige Israel „Verbrechen gegen Palästina zu begehen“

Erdogans Kritik richtet sich auch an die USA. Washington mache sich mit seiner militärischen Unterstützung Israels mitschuldig an Tod und Elend in Gaza. Die mit US-Unterstützung beschafften Waffen würden gegen Zivilisten in Krankenhäusern, Schulen, Moscheen und Kirschen eingesetzt. „Wer kann also behaupten, dass Washington eine konstruktive Rolle in dem Konflikt spielt, wenn man doch selbst an dieser abscheulichen Tat beteiligt ist?“, sagt die First Lady der Türkei.

Der gesamte Westen verschärfe mit seiner „unerschütterlichen Unterstützung“ den israelisch-palästinensischen Konflikt und bedrohe damit sogar die internationale Friedensordnung. Die im Zuge des aktuellen Krieges verstärkte Militärpräsenz der USA im Nahen Osten erhöhe das Risiko einer Eskalation im Libanon, in Syrien und anderen Nachbarländern. Gleichzeitige ermutige sie Israel, „noch mutiger Verbrechen gegen Palästina zu begehen und seine Initiativen zur Vertreibung von Millionen Menschen auszuweiten“, so Erdogan.

Im Westen entwickle sich „trotz Propaganda“ ein Bewusstsein für die „Brutalität Israels“

In den von Antisemitismus und Sympathiebekundungen für die Hamas begleiteten Protesten gegen Israel in westlichen Ländern sieht Erdogan jedoch ein gutes Zeichen. Trotz aller „direkten und indirekten Propagandaversuche“ entwickle sich im Westen ein Bewusstsein für die „Brutalität Israels“. Sie fordert einen Bruch der Staatengemeinschaft mit Israel. „Von jedem Land, dem die Menschheit am Herzen liegt, sollte erwartet werden, die diplomatischen Beziehungen zu einem Staat abzubrechen, der vorsätzlich ungestillte Neugeborene und Mütter mit Kindern sowie Zivilisten ermordet.“

Erdogan geht jedoch nicht so weit, Israel das Existenzrecht abzusprechen. Sie fordert aber einen unabhängigen Palästinenserstaat auf der Grundlage der Grenzen von 1967 und mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Zunächst gehe es aber um den Schutz der Zivilbevölkerung und eine bessere Versorgung der Palästinenser mit humanitärer Hilfe. „Dafür sollte Israel unter Druck gesetzt werden“, sagt sie. Erdogan macht klar, dass sie Israel auf der falschen Seite der Geschichte sieht. „Ich denke, dass am Ende die Menschheit siegen wird.“