Erdogan als Sicherheitsrisiko: Zweifel an Nato-Mitglied Türkei

Von: Foreign Policy

Drucken Teilen

Präsident Erdogan scheint die Nato in vielen wichtigen Sicherheitsbereichen untergraben zu wollen. Ein Ausschluss der Türkei ist dennoch schwierig.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 06. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Ankara - Der Beitritt zur Nato war das beste außenpolitische Vorhaben, das die Türkei seit ihrem Bestehen als Republik in Angriff genommen hat. Während des Kalten Krieges bewahrte die Mitgliedschaft in dem Bündnis die Türkei davor, von der Sowjetunion überrannt zu werden, und trug dazu bei, ihr als westlichem Verbündeten Raum für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu geben.

Warum muss sich das Bündnis dann ständig mit einem unkooperativen und zuweilen sogar kämpferischen türkischen Staatsoberhaupt, Präsident Recep Tayyip Erdogan, auseinandersetzen? Es hat den Anschein, dass Erdogan in jedem Fall bestrebt ist, das transatlantische Bündnis zu untergraben. Ist es für die Nato an der Zeit, die Mitgliedschaft der Türkei zu überdenken?

In schwieriger Nachbarschaft: Türkische Staatsmänner setzten sich für Sicherheit ein

Das war nicht immer so. Türkische Diplomaten erinnern ihre internationalen Gesprächspartner gern daran, dass die Türkei in einer schwierigen Nachbarschaft lebt und die Aufrechterhaltung ihrer Souveränität dem Geschick von Generationen türkischer Staatsmänner zu verdanken ist, die sich unermüdlich für die Sicherheit Ankaras eingesetzt haben.

Diese Sichtweise hat sicherlich ihre Berechtigung. Ismet Inonus Führung trug maßgeblich dazu bei, die Türkei vor dem Zweiten Weltkrieg und der Überrumpelung durch Nazi-Deutschland zu bewahren, während sie gleichzeitig ein Verbündeter des Westens blieb. Das kemalistische Regime war auch vorausschauend genug, um die neue Republik nicht in einen internationalen Konflikt zu verwickeln, vor allem weil dies die wirtschaftliche Entwicklung behindern würde.

Nato-Mitgliedschaft ermöglichte der Türkei einen wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg

Mehr als diplomatisches Geschick ermöglichte es der Türkei jedoch die Sicherheit, die ihr die Nato-Mitgliedschaft bot, ihre Entwicklungsziele zu verfolgen. Die Türkei wurde 1952 zusammen mit Griechenland in das Bündnis aufgenommen, da die Truman-Regierung der Ansicht war, dass die Eindämmung des Kommunismus in Europa ohne ihre Mitgliedschaft nicht möglich sei.

Der Nato-Beitritt und die im Rahmen der Truman-Doktrin angebotene Unterstützung in Form von finanzieller (400 Mio. USD für Griechenland und die Türkei) und militärischer Hilfe ermöglichten es Ankara, ein leistungsfähiges und modernes Militär aufzubauen, und verschafften der Republik einen Großteil des Ansehens, das sie seit langem durch die Zugehörigkeit zum Westen erlangt hatte.

Sie verschaffte türkischen Beamten – sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich - einen Sitz am Verhandlungstisch und ermöglichte es ihnen, sich gemeinsam mit ihren westlichen Verbündeten zu Sicherheitsfragen zu äußern. Vor allem aber ermöglichte die Nato-Mitgliedschaft Ankara, sich militärisch und wirtschaftlich zu profilieren.

Teilnahme der Türkei an wichtigen Nato-Missionen etwa im Kosovo und Afghanistan

Die Bereitschaft Ankaras, sich an wichtigen Nato-Missionen wie im Kosovo und in Afghanistan militärisch zu beteiligen, verschaffte der Türkei eine lautstarke Stimme innerhalb des Bündnisses. Infolgedessen haben viele US-Regierungen den Sicherheitsbedenken Ankaras besondere Aufmerksamkeit gewidmet, sei es im Bereich des kurdischen Separatismus oder der Bedrohung durch Wladimir Putins Russland.

Nachdem die Türkei im November 2015 ein russisches Kampfflugzeug in ihrem Luftraum abgeschossen hatte (der erste derartige Vorfall durch ein Nato-Land seit 1952), musste sich Putin sehr genau überlegen, ob er militärisch gegen ein Nato-Mitglied vorgehen sollte.

Es genügt zu sagen, dass es guten Grund zu der Annahme gibt, dass die Türkei ohne die Nato-Mitgliedschaft ein ähnliches Schicksal hätte erleiden können, wie es die Ukraine seit 2014 erlebt hat.

Mehrheit der türkischen Bevölkerung sieht Vereinigte Staaten als größte Bedrohung

Das waren die guten alten Zeiten. Im März 2022 sieht eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung die Vereinigten Staaten als größte Bedrohung für die Türkei an, während nur 19 Prozent Russland in demselben Licht sehen. Und unter Erdoğan Führung hat Ankara unermüdlich daran gearbeitet, die Sicherheit der Nato zu untergraben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Rede am 17. November 2023 im Bundeskanzleramt in Berlin. © Bernd Elmenthaler/ IMAGO

Ein Beispiel dafür ist die skandinavische Erweiterung der Nato, die Erdoğan seit 2022 als Geisel hält. Was muss geschehen, damit Erdoğan das absolute Minimum dessen tut, was von einem Nato-Verbündeten erwartet wird, und den Beitritt Schwedens ratifiziert?

Antwort: die Zustimmung Washingtons, der Türkei neue F-16-Kampfjets zu verkaufen, und vielleicht ein Treffen mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Das Verhalten der Nato-Verbündeten sollte nicht durch Transaktionen bestimmt werden, sondern durch gemeinsame Werte und Bedrohungswahrnehmungen.

Schwedens Nato-Beitritt könnte für mehr Sicherheit in Europa sorgen – doch die Türkei blockiert

Der Grund, warum die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Schweden überhaupt in die Nato aufnehmen wollen, liegt darin, dass Russlands kriegerisches Verhalten die europäische Sicherheit bedroht und die Aufnahme Schwedens dazu beitragen wird, die NATO gegen diese Gefahr zu stärken.

Die Türkei tut jedoch nicht das Nötigste, um die von Russland ausgehende Bedrohung abzuwehren. Im Jahr 2019 ging die Türkei sogar so weit, russisches Militärgerät (das Raketensystem S-400) zu erwerben, was die Kohäsion der Nato direkt untergräbt.

Wegen dieser Maßnahme wurde Ankara aus dem F-35-Programm der Vereinigten Staaten ausgeschlossen und von der Trump-Regierung mit CAATSA-Sanktionen belegt. Erdoğan hat jedoch nichts unternommen, um von dieser inakzeptablen Position abzurücken.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Krieg in der Ukraine: Erdoğan zeigt sich großzügig gegenüber russischen Oligarchen

Seit Russlands Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 hat die Biden-Administration Erdoğan angefleht, mehr zu tun, um das Land daran zu hindern, ein freizügiges finanzielles Umfeld zu schaffen, das es russischen Oligarchen ermöglichte, internationale Sanktionen zu umgehen und Geld über die Türkei in die ganze Welt zu verschieben - manchmal auch durch Sanktionen gegen türkische Einrichtungen.

Doch Erdoğan hat dies nicht nur versäumt, sondern kürzlich wurde auch bekannt, dass die Türkei mit der wahrscheinlichen Erlaubnis ihrer Regierung in ihren Hoheitsgewässern Platz für die Renovierung von Putins persönlicher Yacht zur Verfügung stellt (Tuzla-Werften).

Wenige Bemühungen aus Ankara den IS in Syrien aufzuhalten

Suchen Sie sich einen Schauplatz entscheidender Sicherheitsinteressen für das Nato-Bündnis aus, und Sie werden eine türkische Verbindung entdecken, die es aktiv untergräbt. Nehmen Sie zum Beispiel die wenig beachteten Bemühungen, den Islamischen Staat daran zu hindern, sich in Syrien neu zu formieren.

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und ihre US-amerikanischen Partner gehören zu den entscheidenden Akteuren in der Region, die dazu beitragen können, dass die Kämpfer des Islamischen Staates in Gefängnissen eingesperrt bleiben, während sie gleichzeitig weiterhin Terrorbekämpfungsmissionen gegen dessen Überreste in der gesamten Region durchführen.

Dennoch hat Ankara militärische Angriffe gegen die SDF durchgeführt, die es als terroristische Vereinigung betrachtet. Diese Angriffe haben mehrfach das Leben von US-Streitkräften gefährdet und das US-Militär gezwungen, eine türkische Drohne abzuschießen.

Erdoğan drohte in Griechenland einzumarschieren

Zwischen 2019 und 2022 hat Erdoğan die Sicherheit des östlichen Mittelmeers offen untergraben, indem er damit drohte, in den Nato-Verbündeten Griechenland einzumarschieren und einen Teil des EU-Mitglieds Zypern zu annektieren, weil er strittige Ansprüche auf Hoheitsgewässer erhebt, insbesondere in Bezug auf Erdgasbohrrechte.

Während Erdoğans kriegerische Haltung in der Region im Jahr 2023 ruhiger geworden zu sein scheint, wurde sie durch die anhaltende Unterstützung der Türkei für den Terrorismus überlagert.

Die Türkei unterstützt die Hamas auf vielfältige Weise

Nach den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober, bei denen mehr als 1 200 Menschen in Israel getötet wurden, ist Ankaras schändliche Unterstützung der von den USA als terroristisch eingestuften Organisation stärker ins Blickfeld gerückt.

Israel ist zwar kein Nato-Mitglied, aber die meisten ihrer Mitglieder haben dem Land in seiner dunkelsten Stunde schnell ihre Unterstützung angeboten.

Erdoğan hingegen bezeichnete die Hamas als eine Gruppe von „Mudschaheddin“-Freiheitskämpfern und unterstützt die Organisation aktiv mit diplomatischer, finanzieller und militärischer Hilfe.

Antrag der Türkei auf Nato-Mitgliedschaft würde heute abgelehnt

Würde Ankara heute einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Nato stellen, würde dieser nicht einmal in Betracht gezogen, geschweige denn genehmigt werden. Der einzige Grund, warum es geduldet wird, ist die Tatsache, dass es keinen Mechanismus gibt, um ein einmal beigetretenes Mitglied wieder auszuschließen.

Man könnte meinen, dass dies ein offensichtlicher Konstruktionsfehler ist, der nicht vorhanden sein sollte. Das wäre auch richtig, wenn man nicht bedenkt, dass die Nato mit der Absicht gegründet wurde, die von der Sowjetunion ausgehende Bedrohung zu vereiteln; die Architekten des Bündnisses haben wahrscheinlich nie daran gedacht, dass die Nato eines Tages eine Strategie gegen eine von einem ihrer eigenen Mitglieder ausgehende Bedrohung würde entwickeln müssen.

Ausschluss eines Mitglieds aus der Nato derzeit nicht möglich - Bekenntnis von Erdoğan gefordert

Eine Änderung der Mitgliedschaftsregeln mag schwierig sein, aber angesichts der zahlreichen Herausforderungen, denen sich die westliche Hemisphäre gegenübersieht, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für die Aufnahme einer solchen Diskussion.

Zumindest sollten die Nato-Mitglieder geschlossen bleiben und sich darauf verständigen, Ankara keine Verteidigungsfähigkeiten wie z.B. Kampfjets zu verkaufen, solange es russische Fähigkeiten beibehält, die die kollektive Verteidigung beeinträchtigen könnten.

Für die Regierung Biden und das Außenministerium, die alles tun, um die Türkei nicht zu verlieren, ist es längst an der Zeit, dass Erdoğan die Leviten gelesen werden: Entweder sind Sie ein Nato-Verbündeter, der unsere gemeinsamen Werte akzeptiert, oder Sie sind es nicht. Entscheiden Sie sich.

Zum Autor Sinan Ciddi ist außerordentlicher Professor für nationale Sicherheitsstudien an der Marine Corps University und ein Non-Resident Senior Fellow bei der Foundation for Defense of Democracies.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.