Reichsbürger-König kauft Millionen-Schloss in Sachsen: „Untertanen vertrauen uns ihr Geld an“

Königreich-Gründer Peter Fitzek bei einer Vorpremiere des Theaterstücks „Königreich von Deutschland“ in Kaulenberg im März 2023. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Peter Fitzek ist der selbsternannte „König von Deutschland“. Um sein „Königreich“ zu vergrößern, hat der Reichsbürger nun seine dritte Immobilie gekauft.

Halsbrücke – Auf dem Papier ist es ein üblicher Immobilienkaufvertrag, doch für den neuen Inhaber des Lehnsgut Halsbrücke in Sachsen ist es die Ausweitung seines Phantasiestaates „Königreich Deutschland“. „Mittwochnacht, 23.12 Uhr, unterzeichneten der alte Besitzer und ein Diplom-Landwirt meines Staates beim Notar in Hannover den Kaufvertrag über 5,5 Millionen Euro für das 121 Hektar große Kanzleilehngut Halsbrücke. Damit sind wir jetzt mehr als zweieinhalbmal größer als der Staat des Papstes. Dessen Vatikanstaat in Rom verfügt über lediglich 44 Hektar Fläche“, zitiert die Bild-Zeitung den neuen Besitzer des Gutshofs Peter Fitzek.

Er ist Teil der Reichsbürgerbewegung und ließ sich selbst zum „König von Deutschland“ und „Imperator Fiduziar“ krönen. Fitzek schart laut eigenen Angaben mehrere tausend Anhänger um sich. Die hohen Summen für die schrittweise Erweiterung seines „Königreichs“ zahlt er nicht aus eigener Tasche.

Reichsbürger-König kauft Schloss: „Untertanen vertrauen uns ihr Geld an“

Die Lehnsgut Halsbrücke ist Fitzeks dritte Immobilie im ostdeutschen Bundesland. Günstig sind die Einkäufe des gelernten Kochs allerdings nicht: 5,5 Millionen Euro müssen für das Lehnsgut Halsbrücke über zwei Jahre in Raten abgezahlt werden. Die nötige Unterstützung holt sich der Reichsbürger-König von den Mitgliedern seines Imperiums: „Bislang bekamen wir auch die Millionen für die anderen Immobilien zusammen. Mitglieder meines mittlerweile auf einige Tausend Untertanen gewachsenen Königreichs vertrauen uns ihr Geld an, stiften sogar ihre eigenen Immobilien“, so Fitzek. Wer gespendet hat, erhält im Gegenzug das Wohnrecht in den Ländereien des „Königreichs“.

In der Bild warnte Sachsens Verfassungsschutz-Präsident Dirk-Martin Christian vor dem Fitzeks sektenhaftem System. Wer sich auf die Gruppierung einlasse und seine Ersparnisse herschenke, der gerate nicht nur in existenzielle Abhängigkeiten vom „selbsternannten König“, sondern auch in einen Strudel extremistischer Ideologien und Verschwörungstheorien. „Fitzek leugnet die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, will pseudo-legitimierte Parallelstrukturen aufbauen“, beteuert der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes.

„Königreich Deutschland“: Eine manipulative Sekte

Beim Lehnsgut Halsbrücke handelt es sich um einen Landwirtschaftsbetrieb mit Hofladen und großer Grundfläche. Laut dem sächsischen Verfassungsschutz versuche Fitzek, in Sachsen große Gebiete für sein Reichsbürger-Königreich zu erobern. Darüber berichtet t-online. Ziel sei es sogenannte „Gemeinwohldörfer“ zu errichten, in denen „sektenähnliche Siedlungsgemeinschaften“ in autarkem Zustand in ihrem „Königreich“ leben. Auch in Halsbrücke habe man bereits „die alten Mitarbeiter entlassen und durch Angehörige meines Königreichs ersetzt“, so Fitzek.

Bei der deutschen Nachrichtenagentur dpa warnte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller im Frühjahr 2023 vor der perfiden Strategie hinter dem „Königreich Deutschland“. Fitzeks Ziel sei es, Menschen psychisch von sich abhängig zu machen, und er lebe davon, andere Personen finanziell auszunehmen. Das „Königreich Deutschland“ wurde 2012 in Wittenberg in Sachsen-Anhalt ausgerufen und lockt Menschen mit einer „goldenen Zukunft“.

Reichsbürger-Kriminalität auf dem Höchststand

„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ zweifeln die Legitimität der Bundesrepublik an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von rund 23.000 Menschen aus, die dieser Szene angehören. Experten warnen immer wieder davor, die Mitglieder der Bewegung als harmlose Esoteriker abzutun. Die Straftaten von Reichsbürgern und Selbstverwaltern stiegen 2022 um rund 40 Prozent auf 1865 Fälle. Schwerpunkt waren Nötigungen und Bedrohungen sowie Beleidigungen. Die Zahl der Gewaltdelikte in diesem Bereich erhöhte sich um gleichfalls 40 Prozent auf 333.

Der Staat werde weiter „mit aller Härte gegen Reichsbürger“ vorgehen, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie verwies auf die Großrazzia Ende vergangenen Jahres gegen einen mutmaßlichen Umsturzversuch aus der Szene und mahnte den konsequenten Entzug von Waffen an. Ihr zufolge gibt es noch rund 400 Reichsbürger, die über mindestens eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen. (aa/dpa)