Wegen „Bedrohungen“ und Nato-Erweiterung: Russland will seine Armee erneut vergrößern

Drucken Teilen

Kremlchef Wladimir Putin ordnet erneut die Vergrößerung der russischen Armee an – um 15 Prozent. Ein Grund sei die „fortgesetzte Erweiterung der Nato“.

Moskau – Russland will die Zahl seiner Soldaten um 15 Prozent erhöhen: Die Armee soll laut einem von Präsident Wladimir Putin am Freitag unterzeichneten Dekret künftig 2,2 Millionen Angehörige umfassen, darunter 1,32 Millionen Soldaten. Grund für die Aufstockung der Streitkräfte seien zunehmende „Bedrohungen“ Russlands, erklärte das Verteidigungsministerium. Es verwies dabei auf die russische Offensive in der Ukraine sowie die „fortgesetzte Erweiterung der Nato“.

„Die Erhöhung des Umfangs der Streitkräfte ist notwendig wegen einer Erhöhung der Bedrohungen unseres Landes und steht im Zusammenhang mit der Führung der Spezialoperation (in der Ukraine) und der fortgesetzten Erweiterung der Nato“, erklärte das Verteidigungsministerium unter Sergej Schoigu. Die Nato nehme derzeit „eine Verstärkung der bewaffneten Kräfte nahe der Grenze zu Russland“ vor und entsende „zusätzliches Luftverteidigungs- und Angriffspotenzial“, hieß es weiter.

Die Nato: Alle Mitglieder und Erweiterungsrunden Fotostrecke ansehen

Putin will im Ukraine-Krieg Russlands Armee aufstocken

Konkret wird den Angaben zufolge die Zahl der Soldaten - also ohne ziviles Personal - um etwa 170.000 erhöht. Im vorangegangenen Dekret zu den russischen Streitkräften war im August 2022 die Truppenstärke auf zwei Millionen festgelegt worden, darunter 1,15 Millionen Soldaten.

Der nun verfügte Ausbau der Armee solle in Etappen und auf freiwilliger Basis erfolgen, versicherte das Verteidigungsministerium. Eine militärische Mobilmachung sei „nicht vorgesehen“. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Wladimir Putin (l.) und Sergej Schoigu (Archivbild vom Oktober 2022) © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Hunderttausende verlassen Russland wegen Mobilmachung

Angesichts von Schwierigkeiten bei der Offensive in der Ukraine hatte Russland im September 2022 eine Mobilmachung angeordnet. Hunderttausende junge Leute verließen daraufhin fluchtartig das Land, um einer Einberufung in die Armee zu entgehen.

Inzwischen hat sich die Lage an der Front nach russischen Angaben stabilisiert, die Armee setzt wieder mehr auf Rekrutierungen auf freiwilliger Basis. Dabei werden potenziellen Soldaten für den Fall einer Verpflichtung unter anderem hoher Lohn und soziale Vorteile versprochen. (AFP/frs)