Republikaner bereiten Amtsenthebungsverfahren gegen Biden vor

Der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson (R-La.) verlässt am Mittwoch eine Pressekonferenz auf dem Capitol Hill. © Jabin Botsford/The Washington Post

Ob sich Joe Biden einem Verfahren stellen muss, bleibt fraglich. Die Republikaner verfügen zwar über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Fraktion ist aber zersplittert.

Washington, D.C. - Die Republikaner im Repräsentantenhaus bereiten sich darauf vor, ihr Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden zu formalisieren und möglicherweise in den kommenden Wochen im Plenum abzustimmen. Außerdem bereiten sie sich auf einen möglichen Kampf vor Gericht vor, wenn es darum geht, ob die Regierung Biden den Forderungen des Kongresses nachkommt.

Der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Tom Emmer (R-Minn.), sagte den Republikanern des Repräsentantenhauses in einer geschlossenen Konferenzsitzung am Mittwochmorgen, dass die Mitglieder wahrscheinlich in den kommenden Wochen über die formale Genehmigung einer Amtsenthebungsuntersuchung gegen Biden abstimmen müssen, nachdem der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), die Untersuchung einseitig und ohne Abstimmung im Repräsentantenhaus eingeleitet hatte, so eine mit der Sitzung vertraute Person, die, wie andere auch, unter der Bedingung der Anonymität sprach, um ein privates Gespräch zu beschreiben.

Republikaner werfen Joe Biden vor, sein Amt zum Vorteil seiner Familie missbraucht zu haben

In der Zwischenzeit arbeitet die republikanische Spitze daran, das Bewusstsein der Mitglieder zu schärfen und den Druck auf die Biden-Administration zu erhöhen, da das Weiße Haus immer widerstandsfähiger gegen das geworden ist, was die Republikaner im Repräsentantenhaus als legitime Anfragen für die Aufsicht betrachten, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Im Mittelpunkt des Amtsenthebungsverfahrens steht unter anderem die Frage, ob Biden von den Auslandsgeschäften seines Sohnes Hunter Biden profitiert hat. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben jedoch bisher keine direkten Beweise dafür vorgelegt, dass Biden von den finanziellen Engagements seines Sohnes in der Ukraine oder anderswo profitiert hat. Im Rahmen der Untersuchung haben die Republikaner des Repräsentantenhauses Behauptungen ans Tageslicht gebracht, wonach das Justizministerium unter Biden eine Untersuchung des finanziellen Hintergrunds von Hunter Biden behindert habe, was jedoch von den mit dem Fall befassten Beamten wiederholt bestritten wurde.

In einem vierseitigen Schreiben, das vor einigen Wochen an den Vorsitzenden des House Oversight, James Comer (R-Ky.), und den Vorsitzenden des House Judiciary, Jim Jordan (R-Ohio), geschickt wurde, stellte der Sonderberater des Weißen Hauses, Dick Sauber, die Gültigkeit der Untersuchung zur Anklageerhebung mit der Begründung in Frage, dass das Repräsentantenhaus die Untersuchung noch nicht formell durch eine Abstimmung im Plenum autorisiert habe, und argumentierte außerdem, dass einige Anfragen ungerechtfertigt und außerhalb des Rahmens der Untersuchung seien.

Einige Republikaner im Repräsentantenhaus sahen in dem Schreiben, dass das Weiße Haus den Grundstein für eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber legt, ob verschiedene Beamte und Mitglieder der Familie Biden letztendlich den Forderungen und Vorladungen von Comer und Jordan nachkommen werden.

„Wenn wir vor Gericht gegen die Regierung kämpfen müssen, wollen wir, dass das Parlament in der bestmöglichen Rechtsposition ist“, argumentierte der Abgeordnete Kelly Armstrong (R-N.D.). Das von Trump geführte Justizministerium gab 2020 eine Stellungnahme ab, wonach vom Repräsentantenhaus genehmigte Amtsenthebungsverfahren ohne Abstimmung im Plenum verfassungsrechtlich ungültig sind.

Bekommen die Republikaner die nötigen Stimmen zusammen?

Bislang hat die Biden-Administration weitgehend mit den verschiedenen Aufsichtsbemühungen der House GOP zusammengearbeitet. Fast ein Dutzend ehemaliger und aktueller Verwaltungsbeamter sind vor dem Ausschuss erschienen, und die Ermittler des Kongresses haben Tausende von Seiten privater Bankunterlagen sowie über 2.000 Seiten verdächtiger Tätigkeitsberichte des Finanzministeriums und Dokumente aus den Nationalarchiven erhalten.

„Dies ist ein weiterer trauriger Versuch der extremen Republikaner im Repräsentantenhaus, von ihrem eigenen Chaos und ihrer Dysfunktion abzulenken, einschließlich der Frage, ob sie ihr eigenes Mitglied ausschließen sollen und wie sie wieder einmal auf dem Weg sind, die Regierung stillzulegen“, sagte Ian Sams, ein Sprecher des Büros des Anwalts des Weißen Hauses, in einer Erklärung. „Ihr grundloser Angelausflug, der sich gegen den Präsidenten richtet, dauert nun schon ein ganzes Jahr an, und immer wieder wurden ihre Behauptungen über ein Fehlverhalten von Präsident Biden gründlich entkräftet“.

Am Dienstag reagierte ein Anwalt von Hunter Biden auf eine Vorladung der Republikaner, die eine Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit forderten, mit einem Gegenangebot, in einer öffentlichen Anhörung auszusagen. Comer begrüßte zuvor öffentliche Zeugenaussagen, lehnte jedoch den Antrag von Hunter Biden auf einen öffentlichen Auftritt ab. Die privaten Verhandlungen über seine Absetzung, die für den 13. Dezember geplant ist, dauern noch an.

Es bleibt abzuwarten, ob Sprecher Mike Johnson (R-La.) die Stimmen haben wird, um eine formelle Untersuchung einzuleiten, da einige GOP-Gesetzgeber weiterhin Zweifel an einer Untersuchung geäußert haben. In diesem Sinne hat die GOP-Führung des Repräsentantenhauses die Kommunikation rund um die Untersuchung geschärft und eine Website eingerichtet, auf der die Untersuchungsergebnisse der Ausschüsse Oversight, Judiciary und Ways and Means nachverfolgt und konsolidiert werden können.

„Ich dachte, dass [McCarthy] es vorher nicht zur Sprache gebracht hat, weil er die Stimmen nicht hatte, und meine Vermutung ist, dass wir immer noch nicht die Stimmen haben“, sagte der Abgeordnete Ken Buck (R-Colo.), der sich zuvor McCarthys Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, wegen mangelnder Beweise widersetzt hatte, am Mittwoch.

Zur Autorin Jacqueline Alemany ist Reporterin für Kongressuntersuchungen bei The Washington Post. Zuvor war sie Autorin von „The Early 202“, dem Flaggschiff der Post, das am frühen Morgen die wichtigsten Nachrichten für die zahlreichen Machtzentren des Landes liefert. Alemany ist auch als Gastredakteurin bei NBC News und MSNBC tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.