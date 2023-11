Dem Anti-Trump-Flügel bei den US-Republikanern bleibt nicht mehr viel Zeit

Im US-Wahlkampf ringen die Republikaner DeSantis und Haley weiter – doch eine Nominierung Trumps scheint aktuell unausweichlich.

Washington – In Iowa hat sich die republikanische Gouverneurin Kim Reynolds – eine häufige Zielscheibe von Donald Trumps Angriffen – diese Woche im Präsidentschaftswahlkampf offiziell gegen ihn gestellt und seine Bilanz und sein Temperament kritisiert – während sie seinen aussichtslosen GOP-Rivalen Ron DeSantis unterstützte.

In New Hampshire signalisierte der republikanische Gouverneur Chris Sununu – ein lautstarker Trump-Kritiker – letzte Woche seine Bereitschaft, eine andere Trump-Gegnerin zu unterstützen, die ebenfalls große Chancen hat: Nikki Haley. Und auf nationaler Ebene haben sich einige wohlhabende republikanische Spender, die einen Herausforderer unterstützen wollen, der Trump besiegen kann, in den letzten Wochen ebenfalls mit Haley verbündet, wie Personen berichten, die mit diesen Fundraising-Bemühungen vertraut sind.

Inmitten der Zersplitterung der Anti-Trump-Kräfte räumen einige der prominentesten konservativen Gruppen, die Anfang des Jahres ihre Absicht erklärt hatten, Trump zu stoppen, nun ein, dass nur wenige der Angriffe, die sie gegen ihn versucht haben, wirksam waren.



Republikaner im Wahlkampf: Mangel an Zusammenhalt

Diese Unterströmungen im GOP-Wahlkampf sind die jüngsten Beispiele dafür, wie Republikaner, die hoffen, Trumps Marsch zur Nominierung der Republikaner zu vereiteln, versuchen, ihn aufzuhalten. Aber nur etwa zwei Monate vor der ersten Nominierungswahl haben sich Wähler, Spender und externe Gruppen noch nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten oder eine einheitliche Angriffslinie gegen den ehemaligen Präsidenten geeinigt, der in den Umfragen des GOP-Rennens einen überwältigenden Vorsprung hat.

Dieser Mangel an Zusammenhalt unterstreicht die enorme Herausforderung, der sich der Anti-Trump-Flügel der Partei gegenübersieht, da nur noch wenig Zeit bleibt, um die Flugbahn eines Rennens zu ändern, das viele Republikaner für so gut wie entschieden halten.



Über weite Strecken dieses Jahres argumentierten unzählige Strategen, dass das GOP-Feld verkleinert werden müsse, um Trump zu besiegen - und dass ein Kandidat aufsteigen und die Anti-Trump-Stimmen konsolidieren könne. Diese Verkleinerung des Feldes findet nun statt, da Kandidaten wie der ehemalige Vizepräsident Mike Pence ausgeschieden sind und Kandidaten der unteren Ränge die Kriterien für die Debattnbühne nicht erfüllen. Dennoch befinden sich DeSantis und Haley immer noch in einem erbitterten Kampf um die stärkste Trump-Alternative, der keine Anzeichen einer Lösung erkennen lässt.

US-Wahl 2024: Trump in Umfragen vorn

In diesem sich rasch schließenden Zeitfenster vor den ersten Wettkämpfen liegt Trump in den nationalen Umfragen weiterhin mit durchschnittlich 40 bis 50 Punkten in Führung. Und in den Umfragen in den umkämpften Bundesstaaten zeigt er neue Stärke gegenüber Präsident Joe Biden – was Trumps Nominierung als unausweichlich erscheinen lässt.

Dies war nicht das Szenario, das sich der Anti-Trump-Flügel der Partei zu Beginn des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 vorgestellt hatte. Es gab leise Diskussionen über hochdotierte Bemühungen externer Gruppen zur Schwächung des ehemaligen Präsidenten und viele Theorien darüber, wie Trumps Kandidatur unter dem Gewicht von vier Anklagen zusammenbrechen würde.

Nikki Haley und Ron DeSantis debattieren im US-Sender Fox. © Robert Hanashiro/Imago

Die Zeit für die Republikaner wird knapp

Es ist noch nicht klar, wie viel Macht eine Unterstützung von Reynolds oder Sununu in einer Partei, die so zersplittert ist, haben wird. Neben den beiden Gouverneuren der ersten Bundesstaaten haben auch andere prominente Republikaner und Trump-Kritiker wie Senator Mitt Romney (Utah) und der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul D. Ryan (Wisconsin), die Spender aufgefordert, sich hinter einen Kandidaten zu stellen, da die Zeit knapp wird.



Insgeheim waren einige Republikaner von Reynolds‘ Entscheidung und deren Zeitpunkt überrascht, da DeSantis in einigen öffentlichen Umfragen gesunken ist. Vor Reynolds‘ Entscheidung äußerten sich mehrere Republikaner in Iowa skeptisch, dass die Unterstützung eines Kandidaten, der nicht zu Trump gehört, den Vorsprung des ehemaligen Präsidenten erheblich schmälern würde.



US-Wahl 2024: „Es wird ein harter Kampf werden“

Mehrere Trump-Anhänger in Iowa lobten Reynolds, sagten aber, dass ihre Unterstützung für DeSantis sie nicht davon abhalten würde, Trump zu unterstützen.



Mark Chelgren, ein ehemaliger Abgeordneter des Bundesstaates Iowa, der in Iowa als Appanoose County Chair für DeSantis tätig ist, war optimistisch, als er die Reynolds-DeSantis-Kundgebung am Montagabend verließ - und brachte sein Misstrauen gegenüber den Umfragen zum Ausdruck, die Trump sogar im Hawkeye State einen Vorsprung von fast 30 Punkten bescheinigten.



„Ich persönlich glaube, dass [DeSantis] in Iowa gewinnen wird, und ich glaube, dass Nikki Haley in New Hampshire gewinnen wird, und von da an wird es ein harter Kampf werden“, sagte er.



Auf die Frage, ob er befürchte, dass Haley dadurch in der Lage sein werde, sich in dem darauf folgenden Bundesstaat South Carolina - Haleys Heimatstaat - durchzusetzen, antwortete Chelgren: „Das könnte sein.“



„Wie ich schon sagte, es wird ein harter Kampf werden“, sagte er.



Marianne LeVine, Hannah Knowles, Dylan Wells und Isaac Arnsdorf haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Maeve Reston ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post, die über das Präsidentschaftsrennen 2024 und die Politik des Westens berichtet. Sie kam 2023 zur Post, nachdem sie bei CNN, der Los Angeles Times, der Pittsburgh Post-Gazette und dem Austin American-Statesman über Politik und fünf Präsidentschaftskampagnen berichtet hatte.

Dieser Artikel war zuerst am 07. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und in einer gekürzten Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.