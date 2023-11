Habeck ist kein Aiwanger: „Spricht nicht die Sprache des kleinen Mannes“

In Krisenzeiten ist es wichtig, seine Politik zu erklären. Robert Habeck tut das auf seine ganz eigene Weise – kommt damit aber nicht bei allen an.

München – Robert Habeck hat derzeit viel zu erklären. Wie reagiert die Bundesregierung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Welche Projekte fallen der verhängten Haushaltssperre zum Opfer? Und was bedeuten die wegfallenden Milliarden für die Bevölkerung? Der Wirtschaftsminister sucht nach einfachen Antworten auf schwierige Fragen. Nur: Kann Habeck die Menschen im Land noch erreichen? Oder wird er abermals zum Buhmann wie beim verkorksten Heizungsgesetz? Einschätzungen eines Kommunikationswissenschaftlers.

Grünen-Politiker am Pranger: „Habeck spricht nicht die Sprache des kleinen Mannes, wie Hubert Aiwanger“

„Habecks viel gerühmtes rhetorisches Geschick ist etwas gebrochen“, sagt Professor Ralf Hohlfeld im Gespräch mit unserer Redaktion. Er verantwortet den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft an der Universität Passau und bezeichnet Habeck als „großen Politikerklärer“. Das Problem: „Er ist das nur für die gebildete und wirtschaftlich wohlsituierte bürgerliche Mitte, also für das großstädtische Milieu der Grünen.“ Aber: „Habeck spricht halt nicht die Sprache des kleinen Mannes, wie etwa Hubert Aiwanger, zum Teil auch Friedrich Merz.“

Habeck vereinfache selten, sagt Hohlfeld. „Er ist bemüht, der Komplexität der Probleme mit komplexer Sprache zu begegnen.“ In Krisenzeiten sei das allerdings der falsche Kommunikationsstil. Hier bräuchten die Menschen greifbarere Erklärungen. „Deshalb kann auch Friedrich Merz mit seinen einfachen Bildern von Paschas und blockierten Zahnarztterminen punkten.“

Habeck auf dem Grünen-Parteitag: „Eine Parteitagsrede ist keine Talkshow“

Habeck zieht Bildungssprache dem Stammtischsprech vor. Talkshow-Talk statt Bierzeltrede. So ist bei ihm etwa fehlendes Geld verausgabt statt ausgegeben. Der Energieverbrauch steigt nicht, er kumuliert. Zudem spricht er oft mit Sprachbildern, wie jüngst auf dem Grünen-Parteitag: „Mit der Schuldenbremse haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen? Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe und wir haben nicht mal die Arme frei.“ Die Grünen-Basis scheint das verstanden zu haben. Es gab Applaus.

Habeck setzte auf dem Parteitag auf die Abteilung Attacke. „Ich habe Habeck als nun doch wieder sehr angriffslustig wahrgenommen“, sagt Hohlfeld mit Blick auf die Brandrede des Vizekanzlers. „Mit deutlich mehr Verve, aber auch mit Wut im Bauch.“ So griff Habeck mehrmals die Vorgängerregierung an, etwa für „immer nur leere Phrasen und Gesetze ohne Konsequenzen“ (siehe Video). „Aber wir wissen natürlich, dass eine Parteitagsrede keine Talkshow ist“, sagt Hohlfeld. „Hier spricht er zu seinen Leuten.“

Habeck ist insgesamt „Chefkommunikator der Grünen.“ Ein Lichtblick war für Hohlfeld Habecks Israel-Rede Anfang November: „Das war großartig, besser kann man es nicht machen.“ Habeck äußerte sich in einem auf X (früher Twitter) veröffentlichten Video zum Krieg in Israel sowie Antisemitismus in Deutschland. Es erreichte Millionen Aufrufe und überparteilichen Beifall. „Eine Sternstunde der politischen Kommunikation.“

Grünen-Minister„Habeck wirkt viel verlorener“

Auch in der Vergangenheit erntete Habeck viel Lob für sein sprachliches Auftreten. Die Zeit bezeichnete ihn einst als „Heilsbringer für das politische Sprechen an sich“ und veröffentlichte den Leitfaden „wie lerne ich reden wie Robert Habeck“. Kommunikationsexperte Hohlfeld bebobachtet mittlerweile aber eine „fortschreitende Resignation, die aus seinem Gesicht, aus seinen Augen spricht“. Habecks nonverbale Kommunikation habe sich verändert. „Er wirkt viel verlorener als noch am Anfang der Regierungszeit“, sagt Hohlfeld. „Da er aus Frustration nicht mehr überzeugt wirkt, kann er kaum noch überzeugen.“ Vor allem, wenn er wie seit Amtsantritt häufiger etwas pampig auf kritische Nachfragen reagiert. „Dünnhäutig ist er geworden, aber aufrichtig ist er geblieben. Nur: Der Ehrliche ist immer der Dumme.“

Als Beispiel führt Hohlfeld Habecks Auftritt am Montag in den Tagesthemen an, wo der Vizekanzler etwas sentimental und weinerlich aufgetreten sei. „Am Ende setzte er dann noch schnell ein gekünsteltes Lächeln auf und bat den Moderator, die Zuschauer schön zu grüßen. Das hatte schon etwas Rührendes, etwas Hilfloses, Verlorenes, etwas Bittersüßes.“

Beim Grünen-Parteitag: Habeck, Baerbock, Lang und Co. – „Jeder Hype ist irgendwann vorbei“

Diese Kommunikation trifft auch auf andere Grüne zu, was der Partei durchaus bewusst ist. „Mit Weinerlichkeit und Mimimi gewinnen Sie keine Unterstützung“, sagte Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär in Habecks Wirtschaftsministerium, dem Spiegel. „Das aber ist leichter gesagt als getan. Wir arbeiten unter einem krassen Druck. Da ist es nicht immer einfach, cool zu bleiben. Wir bleiben Menschen.“

Hohlfeld sieht am Image des Vizekanzlers auch eine Mitschuld bei einigen Medien, „die ihn zu einem Star des Politikbetriebs aufgebaut haben und ihn nun wieder demontieren.“ Kellner sagt dazu: „Wir hatten lange Zeit einen Lauf, wurden gehypt. Aber jeder Hype ist irgendwann vorbei, wird vom Mühsal des Regierens abgelöst. Das ist normal.“ (as)