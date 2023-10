Robert F. Kennedy will als unabhängiger Kandidat Präsident werden

Unabhängiger Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. bei seiner Wahlkampfkundgebung im National Constitution Center in Philadelphia PA am 09. Oktober 2023. © Ricky Fitchett/Imago

Der Neffe des früheren US-Präsidenten tritt bei der US-Wahl 2024 an. Der Impfgegner bemüht sich aber nicht länger um die Kandidatur der Demokraten.

Washington, D.C. - Der Schwenk des Anwalts Robert F. Kennedy Jr. am Montag zu einer unabhängigen Kandidatur für das Präsidentenamt stieß sofort auf den Widerstand der Republikaner, die zu dem Schluss gekommen sind, dass seine neuen Bemühungen ihren Stimmenanteil im nächsten Jahr zu kannibalisieren drohen und zur Wiederwahl von Präsident Biden beitragen.

Das republikanische Nationalkomitee begrüßte seine Ankündigung mit einer Pressemitteilung, in der Kennedy als „nur ein weiterer radikaler, linksradikaler Demokrat“ bezeichnet wurde, mit einer Reihe von Argumenten, die von dem ausgedehnten Netzwerk konservativer Kommentatoren verwendet werden könnten, die dazu neigen, sich an den Botschaften der Partei zu orientieren.



Republikaner attackieren Kennedy Jr.

„Machen Sie keinen Fehler - ein Demokrat im Gewand eines Unabhängigen ist immer noch ein Demokrat. RFK Jr. kann sich nicht vor seiner Unterstützung für Hillary verstecken, er unterstützt den Green New Deal, kämpft gegen die Keystone Pipeline und lobt AOCs Steuererhöhungen - er ist der typische elitäre Liberale und die Wähler werden sich nicht täuschen lassen“, sagte die RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel in einer Erklärung.



Steven Cheung, ein Sprecher der Kampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, schloss sich dieser Verurteilung an. „Die Wähler sollten sich nicht von jemandem täuschen lassen, der vorgibt, konservative Werte zu vertreten“, sagte Cheung in einer Erklärung. „Eine RFK-Kandidatur ist nichts weiter als ein Eitelkeitsprojekt für einen liberalen Kennedy, um mit dem Namen seiner Familie Kasse zu machen.“



Die Angriffe kamen zu einem Zeitpunkt, als die Demokraten zu Kennedys Wechsel weitgehend schwiegen, was den relativen Optimismus unter den Spitzenstrategen der Partei widerspiegelt, dass Kennedy als unabhängiger Kandidat kaum eine Bedrohung für Biden darstellt. Kennedys Umfragewerte im Kampf um die Nominierung der Demokraten waren in den letzten Monaten gesunken, und aktuelle nationale Umfragen zeigen höhere Zustimmungswerte für Kennedy bei republikanischen Wählern als bei demokratischen Wählern.

In einer Rede am Montag bei einer Kundgebung im Freien in Philadelphia bezeichnete Kennedy seine neue Kampagne als einen Versuch, die Bemühungen von Parteiführern zu unterbrechen, die Amerikaner gegen sich selbst auszuspielen, um sich persönlich zu bereichern. Er deutete nicht an, dass sich das verschwörerische und populistische Grundthema seiner Kampagne geändert hat, nämlich die Idee, dass die Führer der Nation in Politik, Medien und Wirtschaft das amerikanische Volk heimlich belogen haben - und dass er am besten in der Lage ist, diese Lügen aufzudecken.



Kennedy sprach am Montag von amerikanischen Wählern, die „zurückgelassen“ und „von einer selbstgefälligen Elite, die das Spiel zu ihren Gunsten manipuliert hat, herabgesetzt“ wurden. Diese Worte spiegeln Trumps Appelle wider, obwohl Kennedy ein scharfer Kritiker vieler Aspekte von Trumps Politik gewesen ist.



„Die Amerikaner sind misstrauisch und müde vom Kulturkrieg, von den falschen Slogans und von den Politikern, die die Schuld auf die Parteien abwälzen“, sagte Kennedy. „Und die Menschen glauben, dass die Spaltungen absichtlich inszeniert sind und dass es Teil des Betrugs ist, uns dazu zu bringen, uns gegenseitig zu hassen.



Er plädierte für eine Politik, die nicht mehr durch binäre Debatten wie die Vorzüge der Waffenkontrolle und die Moral der Abtreibung bestimmt wird. „Solange wir alle miteinander streiten, kommt niemand über die Burgmauern“, sagte Kennedy. „Dieser gegenseitige Hass ist inszeniert.“



Kennedy ist der zweite erklärte unabhängige Kandidat bei der US-Wahl 2024

Kennedy ist neben dem liberalen Akademiker Cornel West der zweite erklärte unabhängige Kandidat. Keiner der beiden hat bisher nennenswerte Fortschritte bei der Qualifikation für die Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten gemacht, die Voraussetzung für den Gewinn von Wahlleutestimmen ist. Ein weiterer Versuch, der von der zentristischen Gruppe No Labels geleitet wird, erwägt, im nächsten Jahr eine Drittparteienkampagne anzukündigen, und die Libertarian Party, die in den meisten Staaten Zugang zu den Wahlurnen hat, wird voraussichtlich im Mai eine Nominierungsversammlung abhalten.

Nach den Regeln der Commission on Presidential Debates (Kommission für Präsidentschaftsdebatten), die die Debatten ausrichten wird, muss jede der unabhängigen Kampagnen in den nationalen Umfragen durchgehend 15 Prozent Unterstützung erhalten, um sich für die Debatten bei den allgemeinen Wahlen im nächsten Jahr zu qualifizieren. Die Kandidaten der Republikaner und der Demokraten nehmen in der Regel an diesen Foren teil, obwohl für 2024 noch keine Vereinbarungen getroffen wurden.



Kennedy ist der Neffe von Präsident John F. Kennedy und der Sohn des ehemaligen Justizministers Robert F. Kennedy, die beide in den 1960er Jahren ermordet wurden. Seine Familie ist geteilter Meinung über seine Kampagne, wobei einige Anwesende seine Rede am Montag unterstützten. Vier seiner Geschwister veröffentlichten am Montag eine Erklärung, in der sie seine unabhängige Kandidatur als „gefährlich für das Land“ anprangerten.



„Bobby mag den gleichen Namen wie unser Vater tragen, aber er hat nicht die gleichen Werte, die gleiche Vision oder das gleiche Urteilsvermögen“, schrieben Rory Kennedy, Kerry Kennedy, Joseph P. Kennedy II und Kathleen Kennedy Townsend. „Die heutige Ankündigung ist für uns zutiefst traurig.“



Die Republikaner hatten Kennedys Wahlkampf als Demokrat zunächst bejubelt, da er argumentierte, Biden und seine Berater seien für die Schaffung der Voraussetzungen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, griffen die Redefreiheit an, indem sie versuchten, die öffentliche Debatte über die Sicherheit von Impfstoffen einzuschränken, und verkauften den Bundesregulierungsstaat an Unternehmensinteressen. Sowohl Trump als auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (R), haben Teile von Kennedys Kampagne gelobt.



Auch die Demokraten äußerten zunächst Bedenken, da Kennedy in einigen Umfragen die Unterstützung von etwa 1 von 5 Demokraten erhielt. Doch diese Zahlen sind inzwischen gesunken. Führende Demokraten glauben nun, dass seine Anziehungskraft unter den Wählern von Biden durch andere von ihm vertretene Positionen eingeschränkt wird, darunter die falsche Behauptung, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus mehr Menschen getötet als vor dem Tod bewahrt haben, eine Behauptung, die zum Teil auf einer Fehlinterpretation einer frühen Studie über einen der Impfstoffe beruht.



Im Moment sind die Republikaner zu demselben Schluss gekommen. Kennedys Einladung, auf einer bevorstehenden Versammlung des Conservative Political Action Committee in Nevada zu sprechen, hat auch in führenden Kreisen der Republikaner für Frustration gesorgt, die seine Botschaft nicht hervorheben wollen.



„Wir müssen ihn angreifen“, sagte ein Republikaner, der mit der Strategie der Partei vertraut ist und anonym bleiben wollte, um private Überlegungen zu beschreiben. „Er würde dem möglichen Kandidaten schaden.“

Zum Autor Michael Scherer ist ein politischer Reporter bei der Washington Post. Zuvor war er Leiter des Washingtoner Büros des Time Magazine, wo er auch als Korrespondent für das Weiße Haus tätig war. Bevor er zu Time kam, war er Washington-Korrespondent für Salon.com.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 09. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.