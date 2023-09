DeSantis auf dem Weg nach unten – letzte Hoffnung: Ausfahrt Iowa

Washington Post

Ron DeSantis fällt in den Umfragen immer weiter hinter Donald Trump zurück. Sein Team setzt im Duell um die Kandidatur jetzt alles auf eine Karte.

Des Moines (USA) - Im Sommer klopfte ein Wahlwerber für Ron DeSantis an das Pfarrhaus der St. Olaf Lutheran Church in Bode, Iowa. In dem 300 Einwohner zählenden Dorf fragte er die Pastorin, was sie von den Republikanern halte, die für das Präsidentenamt kandidieren. Die Pastorin sagte, sie möge DeSantis. Schon war sie rekrutiert.

Der Gouverneur von Florida stand daraufhin letzten Monat mit seiner Familie vor ihrer Tür und lud sie zu einem selbst gekochten Essen mit Iowa-Mais ein. Am Samstag fuhr sie zwei Stunden, um ihn wiederzusehen, und scharte sich bei einer Kirchenveranstaltung für ein Gebet um DeSantis. „Ich bin nicht so ein politischer Mensch“, sagte die Pastorin Joyce Schmidt, 70, und lachte ein wenig über ihr Engagement.

Ron DeSantis steht im Kampf gegen Donald Trump zunehmend alleine da

Das Werben veranschaulicht die Organisation, die im Gange ist: DeSantis setzt stark auf evangelikale Christen, weit verstreute Kampagnen und intensive Feldarbeit, um die lange verpassten Hoffnungen seiner kämpfenden Kandidatur wiederzubeleben. Denn der ehemalige Präsident Donald Trump hat in den nationalen Umfragen und den Umfragen der ersten Bundesstaaten einen immer größeren Vorsprung.

Von einigen seiner größten Spender im Stich gelassen, vom Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), verunglimpft und in den Umfragen hinter anderen Trump-Alternativen in New Hampshire und South Carolina liegend, konzentrieren sich DeSantis und seine Verbündeten zunehmend auf Iowa. Trump hatte im Vorfeld prominente Republikaner wie Iowas Gouverneur Kim Reynolds verprellt und in der vergangenen Woche das Verbot der sechswöchigen Abtreibung angeprangert, das Iowa und andere Staaten verabschiedet haben.

In Iowa fehlt Ron DeSantis die persönliche Beziehung zu den Wählern

Doch frühere Wahlsiege der Aufständischen beruhten auch auf der Fähigkeit der Kandidaten, eine persönliche Beziehung zu den Wählern aufzubauen, so die örtlichen Republikaner. DeSantis war während der Veranstaltung in der Kirche am Samstag zeitweise ein schroffer Moderator, und seine Bemühungen, die Wähler von Angesicht zu Angesicht zu umwerben, haben wiederholt virale Videos von knappen und distanzierten Interaktionen hervorgebracht.



DeSantis hat auch mit einer einzigartigen Loyalität zu Trump zu kämpfen, dessen Beliebtheit bei den Republikanern immun gegen Entgleisungen, Skandale und strafrechtliche Anklagen zu sein scheint. Skandale wie Trumps hätten einem anderen Kandidaten zum Verhängnis werden können. Doch in Iowa sehen die Umfragen Trump weit vorne. Brad Cranston, der zusammen mit Schmidt Mitglied von DeSantis‘ kürzlich angekündigter Glaubenskoalition ist, beklagte, dass „mit jedem Tag, der verstreicht“, DeSantis und andere Trump-Herausforderer nicht an Boden zu gewinnen scheinen. „Das ist die Realität“, sagte Cranston, der in Iowa ansässige Gründer von Baptists for Biblical Values. „Ich versuche, in ‚Realville‘ zu leben.“

+ Ron DeSantis mit seiner Familie während seiner Wahlkampftour in Iowa am 25. August 2023. © Samantha Laurey/De Moines Register/Imago

Donald Trump oder Ron DeSantis: Iowa könnte Vorentscheidung bringen

DeSantis‘ Verbündete sind der Meinung, dass, wenn der Gouverneur Trump in einem frühen Bundesstaat im Jahr 2024 schlagen kann, dies das Gefühl unter den Republikanern zerstören würde, dass Trump der unausweichliche Kandidat ist, und einige andere Kandidaten zum Ausscheiden zwingen würde. Diese Rechnung hat den Hawkeye State zu einer Art Alamo für DeSantis gemacht, der viel weniger nach New Hampshire und South Carolina gereist ist. Während DeSantis‘ Berater sagen, dass sie auf einen langen Kampf vorbereitet sind, sagen mehrere dem Gouverneur nahestehende Personen, dass er dort gut abschneiden muss, oder seine Kampagne ist praktisch vorbei.



Es ist ein harter Kampf. Auf die Frage, wie er versuchen würde, Trump-Anhänger davon zu überzeugen, DeSantis zu unterstützen, antwortete Cranston unverblümt: „Ich bin mir nicht sicher, ob sie zu diesem Zeitpunkt zuhören wollen.“

Vorwahlen in den USA: DeSantis und Trump kämpfen um die Gunst der Evangelikalen

Der Kampf um die evangelikalen Gemeinden in Iowa war am vergangenen Wochenende in der Soteria Des Moines spürbar. Zu den dortigen mehr als 1.000 Gemeindemitgliedern gehört auch auch Bob Vander Plaats - eine prominente Stimme in den Vorwahlen, die Trump offen kritisiert und öffentlich und privat den Zorn des ehemaligen Präsidenten auf sich gezogen hat. DeSantis begleitete Vander Plaats letzten Monat zu einem Sonntagsgottesdienst und unterhielt sich mit Wählern in der schicken Lobby, die mit einer Kaffeebar ausgestattet ist.

„Ich werde sagen, was alle sagen - er ist so ziemlich alles, was Trump war, ohne Trump zu sein. Ich meine, ein geradliniger Schütze“, sagte Lyle Veach, ein HLK-Techniker, der DeSantis dort traf und sich daran erinnerte, ihn gefragt zu haben, wie er mit den „Lügen“ der Nachrichtenmedien umgehen würde.

Cruz schlug Trump 2016 in Iowa knapp, weil er bei den ländlichen Wählern und bei den evangelikalen Wählern, die fast zwei Drittel der diesjährigen Caucus-Gäste ausmachten, gut abschnitt. Wie die früheren Sieger Mike Huckabee und Rick Santorum, die die Nominierung ebenfalls nicht gewinnen konnten, appellierte Cruz an die religiösen Konservativen. Er baute zudem eine hohe Wahlbeteiligung auf und griff Trump in sozialen Fragen, insbesondere bei der Abtreibung, als liberal an. DeSantis versucht etwas Ähnliches. Mit Unterstützung von Reynolds - der DeSantis kürzlich zu einem Footballspiel begleitete, an dem mehrere Kandidaten für das Jahr 2024 teilnahmen - verschärfte er diese Woche seine Angriffe auf Trumps Haltung zur Abtreibung. DeSantis reagierte damit auf die Äußerungen des ehemaligen Präsidenten vom vergangenen Wochenende, in denen er ein sechswöchiges Verbot, das DeSantis in Florida unterzeichnet hatte, als „schrecklich“ bezeichnete.

Ron DeSantis prangert in Iowa „Religion der Linken“ an

DeSantis versucht, auch auf andere Weise Kontakte zu knüpfen. Am Samstag stand der Governeur von Florida vor einem hoch aufragenden Holzkreuz in der Fort Des Moines Church of Christ. Dort prangerte er die „Religion der Linken“ und die Ansichten dreier liberal orientierter Richter am Obersten Gerichtshof an. Die Abgeordnete Mariannette Miller-Meeks (R-Iowa) trat als nächste ans Rednerpult und hielt eine feurige Rede, in der sie viele von DeSantis‘ üblichen Zielscheiben traf, darunter „diese neue Religion des Transgenderismus“. Der Pastor von Fort Des Moines, Michael Demastus, sagte, er habe mit DeSantis und seiner Frau vor der ersten TV-Debatte der Republikaner hinter der Bühne gebetet.

Einer nach dem anderen meldete sich zu Wort, um von Arbeitsplätzen zu berichten, die ihrer Religion feindlich gegenüberstehen, von dem Druck, gleichgeschlechtliche Trauungen vorzunehmen, oder von der Vorschrift, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, das DeSantis anprangert. Einer von ihnen, Navy Lt. Cmdr. Levi Beaird, wurde emotional, als er von der Bestrafung für seine Weigerung berichtete, sich impfen zu lassen. Seine Geschichte sorgte für empörte Blicke, mindestens einen Ausruf „Jesus!“ und den stärksten Applaus des Tages - eine stehende Ovation - nachdem er sich verschluckt hatte.

Aber DeSantis ging brüsk weiter, als Beaird geendet hatte, was einen merkwürdigen Kontrast darstellte, der unterstrich, wie steif er auf dem Parcours erscheinen kann. „Großartig, vielen Dank“, sagte er. „Okay, wir haben Pastor Alfred Johnson...“

DeSantis hat weiter Image-Probleme in den USA

DeSantis-Unterstützer Steve Deace, ein in Iowa ansässiger konservativer Kommentator, der 2016 auch Cruz unterstützte, sagte, der Gouverneur „würde von einem besseren Verständnis des klientelistischen Aspekts der Politik profitieren.“ Deace fühlte sich von DeSantis aufgrund seiner Leistungen in Florida angezogen, sagte aber, dass er bis zu dem Tag, an dem er ihn unterstützte, kein längeres persönliches Gespräch mit dem Gouverneur hatte - und bemerkte trocken, dass „Ron DeSantis mich weniger verfolgt hat als jeder andere, den ich in meinem ganzen Leben unterstützt habe.“



„Viele Menschen sind nicht wie ich - viele Menschen brauchen diese Art von Verbindung“, sagte er. Deace schlug auch vor, dass DeSantis mehr darüber sprechen sollte, wie der Glaube in seinem persönlichen Leben eine Rolle spielt: zum Beispiel über den Kampf von Ehefrau Casey DeSantis mit Brustkrebs. Der Gouverneur tat dies am Samstagabend beim Abendessen der Iowa Faith and Freedom Coalition, einer Veranstaltung für die Kandidaten des Jahres 2024, die Trump ausgelassen hatte. Aber die Menge schien weder von DeSantis noch von einem anderen Präsidentschaftskandidaten, der sprach, begeistert zu sein.

Ron DeSantis tut sich schwer, Leute von seiner Sache zu begeistern

Sie schienen „mehr von Ashley Hinsons Fiedel begeistert zu sein“, sagte ein anwesender Partei-Mitarbeiter und bezog sich dabei auf die musikalische Darbietung einer Kongressabgeordneten aus Iowa.

Beamte von Never Back Down, einem Pro-DeSantis-Super-PAC, das viele traditionelle Aufgaben im Wahlkampf übernommen hat, gehen davon aus, dass etwa 217.000 Republikaner in Iowa an der Vorwahl teilnehmen werden, und dass Trump etwa 30 bis 35 Prozent von ihnen für sich gewinnen kann. Sie glauben, dass sie die anderen mit umfangreichen digitalen Maßnahmen, Türklopfen und kommunalen Bemühungen ausfindig machen und umwerben können.



Die Organisation hat in allen 99 Bezirken lokale Stühle aufgestellt, nach eigenen Angaben an Hunderttausende von Türen geklopft und den Staat bis Halloween mit Werbung überhäuft. „In Iowa muss man eine Organisationsstruktur aufbauen, die Block für Block, Nachbar für Nachbar und Bezirk für Bezirk funktioniert. Der Nachteil, in dem sich der ehemalige Präsident befindet, ist, dass er das 2016 nicht getan hat“, sagte Kristin Davison, die Geschäftsführerin von Never Back Down. „Er hat nicht gewonnen. Er muss es 2020 nicht tun.“

Team von Ron DeSantis hofft auf gutes Ergebnis in Iowa

Das DeSantis-Team sagt, dass sich der Wert dieser Organisationsarbeit erst in der Caucus-Nacht vollständig zeigen wird, wenn sie sich in der Wahlbeteiligung auszahlt. David Polyansky, ein ehemaliger Berater von Cruz, der für Never Back Down arbeitete und dann DeSantis‘ stellvertretender Wahlkampfleiter wurde, sagte, dass seiner Erfahrung nach die Organisation vor Ort zu einem bemerkenswerten Anstieg der Wahlbeteiligung führt - die Art von Anstieg, den Cruz nach der letzten Runde der öffentlichen Umfragen vor den Caucuses erlebt.

Wir haben den einzigen Kandidaten, der sowohl Joe Biden als auch Donald Trump schlagen kann

„Wir haben den einzigen Kandidaten, der sowohl Joe Biden als auch Donald Trump schlagen kann“, sagte DeSantis‘ Wahlkampfmanager James Uthmeier. „Und wir haben ein Team und ein starkes Bodenspiel, das bereit ist, den langen Weg zu gehen“.



Aber andere Republikaner-Aktivisten sagten, DeSantis sei nicht Cruz. Er hat nicht die gleichen tiefen christlichen Bindungen und sie glauben nicht, dass er bei evangelikalen Wählern die gleiche Leidenschaft weckt. Und das aktuelle Rennen ist viel einseitiger als 2016.

Team Trump bemerkt DeSantis-Aktivitäten in Iowa und reagiert

Während Trump mit überwältigender Mehrheit in Führung liegt, sagte die Meinungsforscherin Ann Selzer aus Iowa, dass viele Wähler in Iowa DeSantis für den zweitbesten Kandidaten hielten. Oder sie waren zumindest bereit, seine Kandidatur in Betracht zu ziehen -, als sie im Rahmen einer Umfrage, die sie in diesem Bundesstaat durchführte, Folgefragen stellten. „Es gibt eine Chance für DeSantis, aber er muss dafür arbeiten“, sagte Selzer.

Donald Trump und sein Team haben DeSantis‘ Aufmerksamkeit für den Hawkeye State bemerkt. Der ehemalige Präsident reiste am Mittwoch zum siebten Mal seit Mai nach Iowa, und Berater sagen, dass er im nächsten Monat vier weitere Reisen geplant hat. Im gleichen Zeitraum war Trump nur jeweils zweimal in South Carolina und New Hampshire.

Drei Personen, die dem ehemaligen Präsidenten nahe stehen, berichten, dass es in Trumps Kreisen eine gewisse Besorgnis über Iowa gibt. Sein politischer Berater Chris LaCivita beobachtet die Geschehnisse in diesem Bundesstaat genau, sagten zwei dieser Personen, die wie die anderen unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um private Gespräche oder Gedanken zu beschreiben.

Trump kann sich weiter auf großen Vorsprung verlassen

Trumps Berater rühmen ihren großen Vorsprung in den Umfragen und die Menschenmassen in diesem Bundesstaat. „Wenn man mehr als 20 Punkte verliert und verzweifelt ist“, sagte LaCivita, „finden wir diese Leute in der Regel nicht wert, dass man auf sie eingeht“.



Ein republikanischer Organisator in diesem Bundesstaat, der Trump ablehnt, vertrat eine andere Sichtweise und sagte, er sehe keine Anzeichen für das Engagement und die Rahmenbedingungen, die für einen Sieg in diesem Bundesstaat erforderlich seien. „Sie verlassen sich auf die Marke und den Schwung. Das ist in der Vergangenheit kein Erfolgsrezept gewesen“, sagte der Organisator.



Dennoch war die Begeisterung für Trump in dieser Woche deutlich zu spüren, als er in den Osten Iowas zurückkehrte. Seine Anhänger säumten den Highway und schwenkten Fahnen oder hielten an, um die Wagenkolonne des ehemaligen Präsidenten aufzunehmen. Eine Familie winkte von einem Pritschenwagen aus, als Trump vorbeifuhr.



Auf dem Weg zum Flughafen hielt Trump am Restaurant Treehouse Pub in Bettendorf, wo er das Hemd und den Unterarm der Tochter des Besitzers signierte, während ihre Familie stolz zusah. Der ehemalige Präsident verteilte Pizzen, während er „Wir lieben Trump!“ rief.



„Mit Trump haben wir die Ergebnisse gesehen“, sagte Al Richmann, der eine Veranstaltung in Maquoketa besuchte und eine „Thin Blue Line“-Mütze und ein T-Shirt mit Trumps Fahndungsfoto und der Aufschrift „Never Surrender“ trug. „Ich habe ihnen allen zugehört“, sagte er über die anderen Kandidaten. „Der Rest ist Trump-lite.“



DeSantis legt seinen Fokus ganz klar auf Iowa

Die Wirkung von Trumps öffentlichen Zusammenstößen mit Reynolds ist eine weitere Variable im Rennen. Trumps Berater sagen, er habe sie erst angegriffen, nachdem er entschieden hatte, dass sie privat für DeSantis ist, obwohl er von seinem Team ermutigt wurde, Reynolds nicht anzugreifen und in diesem Jahr trotzdem eine Breitseite in den sozialen Medien abfeuerte. Aber sie sagen auch, dass sie eine potenzielle Unterstützung von DeSantis durch Reynolds abgefragt haben und dass dies in Iowa nicht viel ausmachen würde.

DeSantis‘ Fokus auf Iowa kommt daher, dass er und seine Verbündeten sich zurückgezogen oder weniger Wert auf andere Staaten gelegt haben. DeSantis ist seltener in andere wichtige Wahlkreise wie South Carolina und New Hampshire gereist, und Never Back Down hat im letzten Monat erklärt, dass es seine Türklopfaktionen in Nevada und einigen Super Tuesday-Staaten eingestellt hat.



Andrew Romeo, ein Sprecher der Kampagne, sagte, dass DeSantis Mitte Oktober wieder in New Hampshire sein wird. Never Back Down“ führt in New Hampshire und South Carolina umfangreiche Türklopfaktionen durch und hat dort kürzlich eine Glaubenskoalition und eine Elternkoalition ins Leben gerufen.



Jim Merrill, ein prominenter Mitarbeiter in New Hampshire, sagte jedoch, DeSantis scheine seine Bemühungen dort zurückgefahren zu haben. „Es fühlt sich an, als hätten sie in den letzten ein oder zwei Monaten einen leichteren Griff getan. Es scheint, als gäbe es hier weniger öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Die DeSantis-Kampagne scheint sich nicht nur durch ihre Worte und Taten auf Iowa zu konzentrieren“, sagte Merrill.

DeSantis „hat viel Geld ausgegeben und nicht viel dafür bekommen“

Die Pro-DeSantis-Mailings, die South Carolina früher im Rennen überzogen, haben sich verlangsamt, sagte Katon Dawson, ein ehemaliger Vorsitzender der South Carolina Republikaner, der die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley für die Präsidentschaftskandidatur unterstützt. „DeSantis hat anfangs viel Geld ausgegeben und nicht viel dafür bekommen“, sagte Dawson.

Ein Berater von DeSantis beschrieb die Strategie wie folgt: „Wir sind immer noch dabei, in New Hampshire etwas zu tun. Er war schon ein paar Mal in South Carolina. Aber es wäre dumm zu sagen, dass der Großteil der Ressourcen nicht in Iowa ausgegeben wird. Er und andere im Wahlkampf glauben, dass die evangelikale Gemeinschaft ihm dort gute Chancen gibt, und Kim Reynolds wird ihm dabei helfen“, sagte der Berater. Diese Person sagte, DeSantis müsse in Iowa den ersten oder zweiten Platz erreichen und dann hoffen, dass andere aussteigen.

Die Iowa-Strategie wird zum Teil von Jeff Roe vorangetrieben, jetzt ein Top-Stratege bei Never Back Down, der Cruz‘ Sieg 2016 in diesem Bundesstaat beaufsichtigte. „Wir hätten Trump nicht schlagen dürfen“, sagte Deace, der stark involviert war. „Er hätte gewinnen müssen. Aber unsere Organisation war so überlegen.“ Gleichzeitig räumte er ein, dass das Netzwerk, das DeSantis in Iowa aufbaut, ihn nur bedingt weiterbringen kann.

„Der Kandidat muss dorthin gehen und den Verkauf machen. . . . Wenn er dort hineingeht und den Verkauf nicht abschließt, dann liegt das an ihm“, sagte Deace.

