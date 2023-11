„Viel politischer als Jimmy“: Rosalynn Carter ist tot – Sie prägte das Amt der First Lady

Die ehemalige First Lady Rosalynn Carter posiert am 23. September 2011 für ein Porträt in New York City. Carter war eine von fast einem Dutzend aktueller und ehemaliger First Ladies, die sich im Rahmen der RAND African First Ladies Initiative versammelten, um Wege zur Stärkung ihrer Führungsrolle zu erkunden. © Nikki Kahn/The Washington Post

Sie war weit mehr als die Präsidentinnen-Gattin an Jimmy Carters Seite. Nun ist Rosalynn Carter im Alter von 96 Jahren gestorben.

Washington, D.C. – Rosalynn Carter, eine enge politische und politische Beraterin ihres Mannes, Präsident Jimmy Carter, ist tot. Rosalynn Carter schuf das moderne Amt der „First Lady“ und setzte sich während ihrer Jahre im Weißen Haus und der vier folgenden Jahrzehnte für eine bessere Behandlung psychisch Kranker ein. Sie starb am 19. November in ihrem Haus in Plains, Georgia. Sie wurde 96 Jahre alt.

Das Carter Center in Atlanta, das ihren Tod bestätigte, hatte im Mai mitgeteilt, dass Rosalynn Carter an Demenz erkrankt war. Am Freitag (17. November), zwei Tage vor ihrem Tod, teilte das Zentrum mit, dass sie zu Hause palliativ betreut werde.

Rosalynn und Jimmy Carter: Die längste Präsidenten-Ehe in der Historie der USA

Die Carters waren mehr als 77 Jahre lang verheiratet, die längste Präsidentenehe in der Geschichte der USA, und verbrachten die letzten Monate ihrer gemeinsamen Zeit im Haus der Familie in der Stadt Plains im Südwesten Georgias. Die ehemalige Präsidentin beschloss im Februar, die medizinische Behandlung einer aggressiven Form von Melanom-Hautkrebs zu beenden. Auch Jimmy Carter ist, 98 Jahre alt, schwer krank.

Während der Präsidentschaftskampagne ihres Mannes im Jahr 1976 erhielt Frau Carter den Beinamen „Magnolie aus Stahl“, eine Anspielung auf ihr sanftes Südstaatenverhalten, hinter dem sich ein ehrgeiziges und entschlossenes Wesen verbarg.

Entschlossen, sich nicht auf eine zeremonielle Rolle beschränken zu lassen, arbeitete sie in der Tradition der früheren First Lady Eleanor Roosevelt daran, sich zu einer Stütze des Präsidenten und seiner Politik zu machen. Sie war die erste First Lady, die ein Büro im Ostflügel des Weißen Hauses unterhielt, und erst die zweite nach Roosevelt, die vor dem Kongress aussagte.

Jimmy Carter schickte seine Frau auf diplomatische Reise – ein Novum für die USA

Im Mai und Juni 1977 schickte Präsident Jimmy Carter seine Frau auf eine diplomatische Reise nach Lateinamerika, die eher inhaltlicher als gesellschaftlicher Natur war und für eine First Lady ein Novum darstellte. Ihre aufreibende Reise führte sie in 13 Tagen in sieben Länder und über 12.000 Meilen, umgerechnet circa 19.312 km. Ihre Aufgabe war es, die amerikanische Außenpolitik einem Teil der Welt zu erklären, den die Vereinigten Staaten nach Ansicht ihres Mannes vernachlässigt hatten.

Sie sprach mit mittel- und südamerikanischen Regierungsvertretern über Themen wie Menschenrechte, Rindfleischexporte, Rüstungsabbau, Entmilitarisierung, Drogenhandel und Atomenergie. Nach jedem Verhandlungstag legte sie dem Außenministerium einen Bericht vor. Bei vielen ihrer Treffen sprach sie auf Spanisch, nachdem sie kürzlich einen Intensivsprachkurs absolviert hatte.

Rosalynn Carter hielt Abtreibungen für verwerflich – und hatte Anteil an Nahost-Vermittlungen

Rosalynn Carter setzte sich für den politischen Veteranen Senator Walter F. Mondale (D-Minn.) als Kandidat ihres Mannes ein und arbeitete hart an Themen, die sie persönlich interessierten: psychische Gesundheit, Altenpflege und die Gleichberechtigung.

Trotz ihrer beruflichen Errungenschaften zweifelten einige Frauen an der Stärke ihres Engagements für den Feminismus. Obwohl sie nie für die Aufhebung von Roe v. Wade eintrat, der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 1973, mit der die Abtreibung praktisch legalisiert wurde, hielt sie Abtreibung aus moralischen und religiösen Gründen für verwerflich.

Carter ermutigte ihren Mann, den israelischen Präsidenten Menachem Begin und den ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat 1978 zu Friedensgesprächen in Camp David in Maryland zusammenzubringen. Sie teilte ihre Zeit zwischen Camp David und dem Weißen Haus auf und unterstützte und beriet ihren Mann, als dieser ein historisches Friedensabkommen zwischen den beiden Nationen vermittelte.

„Viel politischer als Jimmy“

Es war Rosalynn Carter, die ihrem Mann angesichts der sinkenden Umfragewerte für das Weiße Haus 1979 vorschlug, sein Kabinett umzubesetzen und eine Rede zur „Vertrauenskrise“ an die Nation zu halten. Obwohl Jimmy Carter das Wort nie benutzte, wurde sie als „Malaise“-Rede weithin bekannt.

In ihren Memoiren „First Lady From Plains“ (1984) beschrieb sie sich selbst als „viel politischer als Jimmy und ... mehr um Popularität und Wiederwahl bemüht“. Sie sagte, sie habe ihren Mann gedrängt, „bestimmte Kontroversen, wie die Panamakanal-Verträge oder einige Entscheidungen im Nahen Osten, auf seine zweite Amtszeit zu verschieben.“ Sie sprach wiederholt von ihrem Siegeswillen. „Ich gehe nicht gerne das Risiko ein, zu verlieren“, schrieb sie. „I always want to win!“

In einem Interview mit der Washington Post aus dem Jahr 2018 sagte Mrs. Carter, sie sei bestürzter gewesen als ihr Mann, als er 1980 seine Wiederwahl gegen Ronald Reagan verlor. „Ich hasse es, zu verlieren“, sagte sie.

Die Beziehung der Carters begann in Plains – praktisch mit Geburt

Die enge Arbeitsbeziehung der Carters begann in der Farmgemeinde Plains, wo sie sich praktisch von Geburt an kannten. Sie kehrten nach Plains zurück, nachdem Jimmy Carter eine vielversprechende Marinekarriere aufgegeben hatte, um nach dem Tod seines Vaters das Erdnusslager der Familie zu übernehmen. Sie war ein vollwertiger Partner bei jeder Entscheidung, die ihr Mann in Bezug auf das Geschäft traf.

Jahre später, in den Jahrzehnten nach der Niederlage von Jimmy Carter gegen Reagan, setzte das Paar seine Partnerschaft als Mitbegründer des Carter Centers fort, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Atlanta, die sich für die Menschenrechte und die Beseitigung von Leid in der Welt einsetzt.

Von der Prärie nach Washington

Eleanor Rosalynn Smith wurde am 18. August 1927 auf der Familienfarm ihrer Mutter außerhalb von Plains geboren, damals ein Dorf mit etwa 600 Einwohnern. Als sie 13 Jahre alt war, starb ihr Vater, ein Mechaniker und Schulbusfahrer, an Leukämie. Mit einer kleinen Lebensversicherung und einer mageren Rente kam ihre Mutter über die Runden, indem sie Näharbeiten annahm und einen Teilzeitjob in einem Lebensmittelgeschäft annahm, bevor sie Postbotin in Plains wurde.

Rosalynn, die älteste Tochter, kümmerte sich um die jüngeren Kinder, half beim Nähen und verdiente sich Geld, indem sie in einem Schönheitssalon Haare wusch. Außerdem war sie Abschiedsrednerin ihrer Abschlussklasse. Sie pendelte zum Georgia Southwestern College, einem Zwei-Jahres-College in der Nähe von Americus, wo sie Sekretariatskurse belegte und bei den Jungdemokraten aktiv war. Ihre beste Freundin war Ruth Carter, die jüngere Schwester von Jimmy Carter.

Jimmy Carter, der drei Jahre älter war als Rosalynn, nahm die Freundin seiner Schwester bis zum Sommer 1945, kurz bevor er sein letztes Jahr an der U.S. Naval Academy in Annapolis antrat, kaum wahr. Nach einer Verabredung verkündete der schneidige junge Fähnrich seiner Mutter, dass Rosalynn das Mädchen sei, das er zu heiraten gedenke. Nach einer rasanten Verlobungszeit heirateten sie am 7. Juli 1946, wenige Wochen nach der Abschlussfeier in Annapolis. Rosalynn war wenige Wochen vor ihrem 19. Geburtstag, er war 21.

Arbeit hinter den Kulissen

Während der ersten politischen Kampagnen ihres Mannes begnügte sich Rosalynn Carter damit, hinter den Kulissen zu arbeiten. Nachdem er 1970 zum Gouverneur gewählt worden war, entwickelte sie neues Vertrauen in ihre Rolle als offizielle Gastgeberin des Staates und in ihre Verpflichtungen als Rednerin.

Sie entwickelte ein Interesse an Fragen der psychischen Gesundheit, was zum Teil auf Kindheitserinnerungen an einen entfernten Cousin in Plains zurückzuführen war, der in einer staatlichen psychiatrischen Anstalt ein- und ausging. Rosalynn Carter war Mitglied der Governor‘s Commission to Improve Service for the Mentally and Emotionally Handicapped. Sie half bei der Einrichtung von 134 Tagesstätten für geistig behinderte Einwohner des Bundesstaates und arbeitete ehrenamtlich im Georgia Regional Hospital in Atlanta, um weitere Erfahrungen aus erster Hand mit den Problemen psychisch Kranker zu sammeln.

Rosalynn Carter verbreitete auch „Angst“ unter Jimmys Mitarbeitern

Mit der Unterstützung ihres Mannes und gegen die Einwände anderer erweiterte Carter später die Rolle der First Lady. Sie nahm an Kabinettssitzungen teil, arbeitete am Thema der psychischen Gesundheit und anderen politischen Prioritäten und schuf offiziell das Büro der First Lady im Ostflügel mit einem eigenen Stabschef. „Es gibt nur sehr wenige Menschen in dieser Regierung, vor denen ich Angst habe“, sagte ein ungenannter Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber Newsweek. „Rosalynn Carter steht an der Spitze der Liste.

Ich sollte mich um das Haus kümmern - Punkt.

Sie selbst schrieb in ihren Memoiren: „Sobald die Presse und unsere hartnäckigen Gegner von meiner Teilnahme an den Treffen erfuhren, wurde sehr bald das Gerücht verbreitet, ich würde Jimmy ‚sagen‘, was er zu tun habe! Sie kannten Jimmy offensichtlich nicht! Aber ich glaube, es gab auch eine nicht sehr subtile Andeutung, dass Kabinettssitzungen kein Ort für eine Ehefrau seien. Ich sollte mich um das Haus kümmern - Punkt.“

Der historische Höhepunkt der Carter-Regierung war die Unterzeichnung des Camp-David-Abkommens zwischen Ägypten und Israel im Jahr 1978. Frau Carter erinnerte sich, dass sie und ihr Mann erwartet hatten, als Gastgeber von Begin und Sadat drei oder vier Tage in Camp David zu bleiben. Sie blieben zwölf Tage und überwanden Niedergeschlagenheit, Enttäuschung und enttäuschte Hoffnungen bis zu einem Abkommen, das einen Rahmen für einen umfassenden Frieden im Nahen Osten absteckte.

Sie war stolz auf ihren Mann. „Begin und Sadat teilten sich in jenem Jahr den Friedensnobelpreis“, schrieb sie in ihren Memoiren, „aber es war Jimmy, der dies möglich gemacht hatte.“ Jimmy Carter erhielt 24 Jahre später den Friedensnobelpreis für seine Arbeit nach der Präsidentschaft zur Lösung globaler Konflikte und zum Schutz der Menschenrechte.

Jimmy Carters verlorene Wahl: Rosalynn war „verbittert“ über den Wahlkampf

In der Wahlnacht, als klar war, dass Jimmy Carter mit überwältigender Mehrheit gegen den republikanischen Kandidaten Reagan verlieren würde, bemerkte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber dem Präsidenten, dass er nicht verbittert zu sein schien. Frau Carter antwortete: „Ich bin bitter genug für uns beide.“

„Ich meinte es ernst“, schrieb sie in ihren Memoiren. „Ich war verbittert über das, was ich wochenlang im Fernsehen gesehen hatte und was ich als so unfair gegenüber Jimmy empfand; verbittert darüber, dass die Geiselnahme in den letzten Tagen vor der Wahl die Nachrichten beherrschte, während die Medien den Jahrestag der Geiselnahme ‚feierten‘; verbittert darüber, dass die Opposition das amerikanische Volk absichtlich in die Irre führte; verbittert darüber, dass sie Jimmy die Schuld an der Geiselkrise gaben, obwohl sie ihn für sein gesundes Urteilsvermögen und seine Geduld hätten loben sollen.“

Nach Reagans Amtsantritt im Januar 1981 kehrten die Carters nach Plains zurück, in das Haus, das sie zwei Jahrzehnte zuvor gebaut hatten. Sie verließen das Weiße Haus viel früher als erwartet und waren zutiefst frustriert über die unvollendete Agenda von Jimmy Carter und besorgt über das Schicksal der Nation unter Reagan.

Jimmy und Rosalynn Carter in Plains: „Ich bin glücklich“

Bis weit in ihre 90er-Jahre hinein gingen die Carters jeden Tag mindestens eine halbe Meile zu Fuß durch die Straßen der Stadt, in der sie beide geboren wurden und in der sie auf ihrem Grundstück unter einer hübschen Weide begraben werden wollten.

Einen Teil eines Interviews aus dem Jahr 2018 führten sie, während sie die West Church Street in Richtung ihres Hauses entlanggingen. Jimmy Carter wies auf die Plains United Methodist Church hin, in der er seine zukünftige Frau zum ersten Mal gesehen hatte. Sie gingen ins Kino, und am nächsten Morgen erzählte Carter seiner Mutter, dass er Rosalynn heiraten würde.

„Das habe ich jahrelang nicht gewusst“, sagte sie lächelnd und hielt seine Hand. Sie wurden gefragt, ob sie sich etwas wünschen.„Mir fällt nichts ein“, sagte Carter und wandte sich an seine Frau. „Und du?“ „Nein, ich bin glücklich“, sagte sie.

