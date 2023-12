USA kündigen multinationale Allianz gegen Huthi-Rebellen an – Deutschland prüft Beteiligung

Von: Nadja Zinsmeister

Immer häufiger attackieren Huthi-Rebellen Frachtschiffe im Roten Meer. Die USA kündigt internationale Maßnahmen an. Deutschland zögert offenbar.

Washington/Gaza - Angesichts zunehmender Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer haben die USA angekündigt, mit europäischen und anderen Partnern eine multinationale Allianz zur Sicherung der Seewege im Roten Meer zu bilden. „Dies ist eine internationale Herausforderung, die gemeinsames Handeln erfordert“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch in Bahrein am Montag (18. Dezember) und kündigte die multinationale Sicherheitsinitiative „Operation Prosperity Guardian“ an.

Bislang seien die Länder Großbritannien, Bahrain, Frankreich, Italien, Kanada, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien beteiligt. Deutschland prüft nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Anfrage zur Beteiligung.

Huthi-Rebellen greifen weitere Frachter im Roten Meer an - USA will Allianz schmieden

Mit der Allianz will die USA auf die Angriffe von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer reagieren. Die vom Iran unterstützten Rebellen im Jemen greifen Israel seit Ausbruch des Gaza-Kriegs mit Drohnen und Raketen an und attackieren Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Die USA plant deshalb mit seinen Verbündeten, gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden abzuhalten. Laut Informationen der ARD-„Tagesschau“ sollen einige Länder außerdem nachrichtendienstliche Unterstützung im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden leisten.

Bilder, die von der jemenitischen Houthi-Gruppe am 20. November veröffentlicht wurden, zeigen militante Houthi-Kämpfer, die ein Frachtschiff in der Nähe von Jemen im südlichen Roten Meer entführen. © IMAGO/Houthi Group press Service

Wie das US-Militär mitteilte, sollen am Montag erneut zwei Schiffe im südlichen Roten Meer angegriffen worden sein. Das Tankschiff „Swan Atlantic“ sei mit einer Drohne und Rakete attackiert worden, die aus einem von den Huthis kontrollierten Gebiet im Jemen abgeschossen wurde. Auch der Frachter „M/V Clara“ habe von einer Explosion im Meer in seiner Nähe berichtet. Beide Schiffe meldeten keine Verletzten. Noch am selben Tag bekannte sich die Huthi zu zwei Angriffen.

Verschärfte Lage im Suezkanal: Huthi will sich gegen USA-Allianz im Roten Meer wehren

Mit den Angriffen wollen die Rebellen internationale Reeder davor warnen, israelische Häfen anzulaufen. Die Aggression soll fortgesetzt werden, bis Israel seine Offensive im Gazastreifen beendet. Mohammed al-Buchaiti, ein Mitglied des Politbüros der Huthis, sagte dem Fernsehsender Al Jazeera am Montag, dass sich seine Gruppe dabei auch jeder US-geführte Koalition im Roten Meer entgegenstellen wird.

Bislang wirken die Einschüchterungsversuche der Huthi-Rebellen. Viele Schiffs-Unternehmen meiden vorerst den Suezkanal, der die kürzeste Route zwischen Europa und Asien darstellt. Unter anderem haben die weltgrößte Containerreederei MSC, die dänische Großreederei A.P. Moller-Maersk, die französische Reederei CMA CGM und auch die taiwanesische Containerreederei Evergreen angesichts der aktuellen Gefahr ihre Fahrt durch den Kanal vorerst gestoppt.

Auch die deutsche Hapag-Lloyd umschifft das Gebiet bis auf Weiteres. Die Frachter müssen stattdessen einen großen Umweg über die Südspitze Afrikas in Kauf nehmen, der für längere Fahrzeiten und höhere Preise sorgt. Normalerweise wird durch den Suezkanal rund 15 Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs abgewickelt. (nz/rtr/dpa)