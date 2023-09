Rudy Giuliani: Der steile Absturz von „Amerikas Bürgermeister“

Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York City. © Matias J. Ocner/Imago

Nach dem 11. September 2001 brachte ihm sein Handeln als New Yorker Bürgermeister ungemein viel Lob ein. Danach aber begann der jähe Sinkflug von Rudy Giuliani.

Washington D.C. - Rudy Giuliani hatte einen schlechten August, um es so milde auszudrücken, wie es nur möglich ist. Am 1. August wurde er als nicht angeklagter Mitverschwörer in der Anklage auf Bundesebene gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump vom 6. Januar aufgeführt. Am 14. August wurde er in Georgia wegen seiner Beteiligung an demselben angeblichen Komplott angeklagt. Und letzte Woche wurde er in einer besonders hässlichen Episode der ganzen Geschichte für die Verleumdung zweier Wahlhelferinnen in Georgia verantwortlich gemacht.

Das Ergebnis ist die Beschleunigung eines der steilsten Abstürze in der amerikanischen Geschichte. Nur wenige Politiker-Karrieren haben Höhen gesehen, wie sie Giuliani erreichte, oder sind in Tiefen geendet, in denen er sich jetzt befindet. Neue Umfragen aus den USA unterstreichen seinen Abstieg sogar noch.

Kaum noch jemand hat ein positives Bild von Rudy Giuliani

Rudy Giulianis Handeln als New Yorker Bürgermeister am 11. September 2001 und in den Tagen danach wurde von fast acht von zehn Menschen in den USA positiv bewertet. Aber sein Image hat sich seitdem stetig verschlechtert, bis zu dem Punkt, an dem eine neue CNN-Umfrage zeigt, dass nur noch 16 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ihn positiv sehen. Die Mehrheit - 51 Prozent - hat von ihm eine negative Meinung.

Das ist ein Rückgang von 60 Prozentpunkten in Giulianis Gunst innerhalb von etwas mehr als zwei Jahrzehnten. Während seine Netto-Imagebewertung - d. h. Prozentsatz der Zustimmung minus Prozentsatz der Ablehnung - damals bei +67 lag (76 Prozent zu 9 Prozent), liegt sie jetzt bei -35.

Giuliani hat aufgrund seiner Loyalität zu Trump noch so etwas wie eine Basis an Unterstützung. Aber auch das hat seine Grenzen. Die CNN-Umfrage zeigt, dass relativ magere 37 Prozent der Republikaner eine positive Meinung von Giuliani haben, verglichen mit 24 Prozent, die ihn nicht mögen.

Der lange Abstieg der Rudy Giuliani

Und Giulianis Abstieg bei anderen Gruppen ist noch deutlicher. Nach dem 11. September gehörte er zu den Dingen, auf die sich praktisch alle in den USA einigen konnten. Eine Umfrage des Marist College aus dem Jahr 2002 zeigte, dass die Republikaner ihn mit 85 Prozent zu 7 Prozent mochten, aber die Unabhängigen lagen mit 77 zu 11 nicht weit dahinter, und auch die Demokraten gaben ihm mit 74 zu 10 hervorragende Werte.

Selbst als er Anfang 2007 eine republikanische Präsidentschaftskandidatur für 2008 in Angriff nahm, blieb das breite überparteiliche Wohlwollen bestehen. Eine Umfrage der Quinnipiac University ergab, dass die Unabhängigen 25 Punkte für ihn stimmten, und selbst die Demokraten neigten zu seinen Gunsten.

Heute haben sich diese Zahlen nach dem 11. September praktisch umgekehrt. Demokraten, die ihn einst mit 74 zu 10 Prozent mochten, lehnen ihn jetzt mit 77 zu 3 Prozent ab. Nur zehn Prozent der Unabhängigen haben eine positive Meinung von ihm, während die Mehrheit (53 Prozent) ihn jetzt ablehnt.

Es war ein langer Abstieg, und die Höchstwerte nach dem 11. September waren nie von Dauer. Aber nachdem seine Werte nach seiner Kandidatur 2008 wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt waren, schien sich mit Trumps Kandidatur ein Wendepunkt abzuzeichnen.



Rudy Giuliani spielt rätselhafte Rolle

Giuliani machte Anfang 2015 Schlagzeilen, weil er sagte, er glaube nicht, dass Präsident Barack Obama „Amerika liebt“. (Giuliani schränkte ein, dass dies eine „schreckliche Aussage“ gewesen sei, sagte es aber trotzdem, und prominente Republikaner distanzierten sich von dieser Bemerkung.)



Diese Bemerkung war bezeichnend für die Rolle, die Giuliani bald für Trump spielen sollte - eine Rolle, die damals ungewöhnlich und rätselhaft war für „Amerikas Bürgermeister“ und die „Person des Jahres 2001“ des Time Magazine. Giuliani spielte diese Rolle auf dem Parteitag der Republikaner 2016 mit Freude. Eine CNN-Umfrage am Vorabend dieses Kongresses sollte die letzte sein, in der Giulianis Image positiv ausfiel.

Im Jahr 2018 wurde er Mitglied von Trumps Anwaltsteam, um sich mit den laufenden Russland-Ermittlungen zu befassen. Aber so richtig schmutzig machte er sich die Hände mit seinen Bemühungen, 2019 in der Ukraine Dreck über die Bidens auszugraben - wobei er seine politische Absicht unumwunden zugab - und dann mit seinen bizarren Behauptungen zum Wählerbetrug nach der Wahl 2020.

Die Suche in der Ukraine trug zu Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren bei; die Wahlbehauptungen führten zu Trumps zweitem Amtsenthebungsverfahren und nun zu den Anklagen gegen Trump, Giuliani und 17 weitere Personen.

Giulani wird sich kaum erholen können

Es ist schwierig, einen Vergleich für Giulianis Niedergang zu finden.



Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie (Republikaner), erlebte nach dem Supersturm Sandy 2012 einen Höhenflug seines Images, um dann im Zuge von „Bridgegate“ und anderen Problemen von einer Klippe zu stürzen. Und die Zahlen waren ähnlich wie bei Giuliani, von einer Zustimmungsrate in den hohen 70ern zu einer in den Zehnern. Aber das war nur in New Jersey. (Christie war auf nationaler Ebene weniger bekannt.)

Wenn es einen modernen Vergleich gibt, dann vielleicht mit der anderen nationalen politischen Figur, die nach dem 11. September einen großen Höhepunkt erreichte. Präsident George W. Bush fiel in Gallup-Umfragen kurz nach dem Terroranschlag vom 11. September von 90 zu 6 Prozent Zustimmung auf 25 zu 71, kurz bevor er sein Amt aufgab. Das heißt, von plus-84 auf minus-46.



Natürlich hat Bush später auch seinen guten Namen wiedergewonnen. Etwas mehr als vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt lag seine Imagebewertung wieder im positiven Bereich - wo sie bis heute geblieben ist.



In Anbetracht all dessen, womit Giuliani gegenwärtig zu kämpfen hat, und seiner Tendenz, sich kopfüber in Fallstricke zu stürzen, scheint die Möglichkeit einer derartigen Erholung gering.

Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 06. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.