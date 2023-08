„Ich bin derselbe Rudy“: Ehemaliger NYC-Bürgermeister kapituliert trotzig in Georgia

Das Polizeifoto des Rechtsanwalts Rudy Giuliani im Gefängnis von Fulton County in Atlanta am 22. August.

Tief ist der Stern des einstigen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani gefallen. Nun klammert sich der Trump-Verbündete an vergangene Errungenschaften.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 23. August 2023 The Washington Post.

Rudy Giuliani, der vor Jahrzehnten als Bundesstaatsanwalt und Bürgermeister von New York City bekannt wurde, hat sich am Mittwoch in einem Gefängnis in Atlanta gestellt. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine große Verschwörung angezettelt zu haben, um Trump nach der Wahl 2020 illegal an der Macht zu halten.



Giulianis strafrechtliche Verhaftung gegen eine Kaution von 150.000 Dollar war die bisher dramatischste Konsequenz für seine Rolle bei dem Versuch, Trumps Niederlage gegen Joe Biden vor fast drei Jahren rückgängig zu machen. Die Behörden in New York und Washington haben versucht, ihm das Mandat zu entziehen. Er ist Gegenstand von mindestens drei Verleumdungsklagen von Wahlhelfern und Wahltechnologieunternehmen. Er hat behauptet, finanziell am Ende zu sein, und darum gekämpft, einen Anwalt in Georgia zu finden, der ihn verteidigt, und Trump – bisher erfolglos – um Hilfe bei der Bezahlung seiner Anwaltskosten gebeten.

Giuliani und Trump, der sich am Donnerstag stellen will, werden jeweils 13 Straftaten vorgeworfen, mehr als alle anderen 17 Angeklagten in einer umfassenden Anklage, die auf der Grundlage des Anti-Betrugsgesetzes von Georgia erhoben wurde. Giuliani wird u. a. vorgeworfen, falsche Angaben gemacht, falsche Dokumente eingereicht und Fälschungen begangen zu haben.



Giuliani gibt sich wie in den glorreichen Zeiten: „Ich kämpfe für Gerechtigkeit“

Dennoch stellte sich Giuliani den Behörden mit dem gleichen Mut und der gleichen Zuversicht, die ihn einst zum Star machten, und behauptete, sein Leben habe sich nicht verändert, seit er es in den 1980er Jahren mit der Mafia aufgenommen und später als Bürgermeister New York aus den dunkelsten Stunden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 herausgeführt habe.



„Ich verteidige die Rechte aller Amerikaner, wie ich es schon so oft als Staatsanwalt der Vereinigten Staaten getan habe“, sagte er am frühen Mittwoch zu Reportern. „Die Leute sagen gerne, ich sei anders. Ich bin derselbe Rudy Giuliani, der die Mafia zur Strecke gebracht hat, der New York City zur sichersten Stadt Amerikas gemacht hat, der die Kriminalität stärker gesenkt hat als jeder andere Bürgermeister in der Geschichte jeder anderen Stadt. Ich kämpfe für Gerechtigkeit.“



Giuliani, der jahrelang als Trumps persönlicher Anwalt diente und die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten leitete, Betrugsvorwürfe bei der Wahl 2020 zu untersuchen, ist einer von neun Angeklagten, die sich im Gefängnis von Fulton County in der Innenstadt von Atlanta für ein Fahndungsfoto, die Abnahme von Fingerabdrücken und die Bearbeitung des Falls zur Verfügung stellen.



Er sagte, er habe dies getan, „um das Gesetz zu befolgen, wie ich es immer tue“. Gleichzeitig warf er der Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis (D), die den Fall angestrengt hatte, vor, ihre Befugnisse überschritten zu haben und eine politische Anklage zu erheben, die alle Amerikaner erschrecken sollte. „Es ist kein Zufall, dass sie alle [Trumps] Anwälte angeklagt haben“, sagte er. „So etwas habe ich in Amerika noch nie gehört – alle Anwälte unter Anklage. Ob Sie Donald Trump nun mögen oder nicht, lassen Sie mich Sie warnen. Sie werden hinter Ihnen her sein.“ Die Sprecher von Giuliani als auch von Willis lehnten eine Stellungnahme ab.

Steckt Rudy Giuliani in finanziellen Schwierigkeiten? „Es ist einfach traurig“

Mit einem Bekanntheitsgrad, der nur noch von Trump übertroffen wird, wurde Giuliani zu einem Medienspektakel, das die Lokal- und Kabelnachrichten über weite Strecken des Tages beherrschte. Ein Teil dieses Spektakels liegt in dem Kontrast zwischen Giulianis anhaltendem Glanz und den Beweisen, dass der einstige Präsidentschaftskandidat nicht mehr derselbe Mann ist, der er in seiner Blütezeit als Staatsanwalt und Bürgermeister war – ungeachtet seiner Proteste.

„Es ist eine echte Tragödie – von Amerikas Bürgermeister zu so etwas“, sagte Andy Stein, ein Freund von Giuliani, der 2016 eine Gruppe von Demokraten für Trump anführte. „Es ist einfach traurig.“

Giuliani hielt am frühen Morgen eine trotzige Rede vor Reportern, die sich vor seinem luxuriösen New Yorker Wohnhaus versammelt hatten, und kam mit einem Privatjet auf einem kleinen Flughafen in einem Vorort von Atlanta an. Es gibt jedoch zahlreiche Anzeichen dafür, dass er aufgrund von Anwaltsrechnungen und dem Zusammenbruch seiner Anwaltskanzlei unter erheblichem finanziellem Druck steht.



Seine Anwälte haben in Gerichtsverfahren behauptet, dass er nicht das Geld hat, um Telefon- und Computeraufzeichnungen herauszugeben, die in mindestens zwei laufenden Verleumdungsklagen gegen ihn verlangt werden - eine wurde in Washington von einem Mutter-Tochter-Paar von Wahlhelfern aus Georgia eingereicht, die er fälschlicherweise des Betrugs im Jahr 2020 beschuldigt hatte, und eine andere in New York von der Wahltechnologiefirma Smartmatic.



Giuliani bietet Millionen-Dollar-Wohnung zum Verkauf an

Nach Angaben von drei Personen, die mit seinen Bemühungen vertraut sind und aus Gründen der Anonymität über eine heikle Angelegenheit sprechen, hat er auch Schwierigkeiten, einen Anwalt zu finden, der ihn in dem Fall in Georgia vertritt. Erst am Mittwoch wurde der Name eines örtlichen Strafverteidigers, Brian Tevis, öffentlich bekannt, nachdem Tevis die Kautionsvereinbarung zwischen Giuliani und Willis‘ Büro ausgehandelt hatte. Während die Namen der Rechtsvertreter auf den Formularen für die anderen Mitangeklagten abgedruckt waren, war Tevis‘ Name nicht zu lesen, und der Anwalt unterzeichnete das Formular einfach.



Giuliani reiste mit seinem langjährigen Mitarbeiter Bernard Kerik nach Georgia, dem ehemaligen Polizeipräsidenten von New York City, der eng mit Giuliani zusammenarbeitete, um Bidens Sieg zu kippen, aber in Georgia nicht angeklagt wurde.



Keriks Karriere verlief in mancher Hinsicht ähnlich wie die von Giuliani: Er wurde nach dem 11. September 2001 berühmt und brach dann zusammen, nachdem er sich der Zahlung von Steuern und einer Lüge bei einer gescheiterten Nominierung für das Amt des Heimatschutzministers schuldig bekannt hatte und acht Straftaten begangen hatte. Trump hat Kerik später begnadigt.



Giuliani hat auch seine weitläufige Wohnung in Lenox Hill für 6,5 Millionen Dollar auf den Markt gebracht, und er und einer seiner Anwälte sind in diesem Jahr zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida gereist, um den ehemaligen Präsidenten um Hilfe bei der Begleichung von Anwaltsrechnungen zu bitten. Trump kündigte diese Woche an, dass er im September eine Benefizveranstaltung für Giuliani in Höhe von 100.000 Dollar pro Kopf veranstalten wird, und ein mit dem ehemaligen Präsidenten verbundenes politisches Komitee zahlte Giuliani 350.000 Dollar. Die Benefizveranstaltung könnte auch durch Giulianis Kautionsvereinbarung erschwert werden, die besagt, dass Giuliani mit keinem seiner Mitangeklagten über den Fall sprechen darf. Zu dieser Gruppe gehört auch Trump.



Aber Trump hat Giuliani nicht angeboten, ihm persönlich zu helfen, und er ist durch Giulianis Bitten irritiert, so zwei Berater des ehemaligen Präsidenten, die anonym bleiben wollten, um Details aus privaten Gesprächen zu erfahren. Die beiden sprechen nicht mehr so oft miteinander wie früher, sagten die Berater, obwohl Trump mit Giulianis Sohn, Andrew Giuliani, in Kontakt bleibt.



Angeblicher Alkoholmissbrauch: Der tiefe Fall des Rudy Giuliani

Giulianis finanzielle Probleme sind nicht der einzige Grund für die Besorgnis ehemaliger Mitarbeiter und Personen, die ihm nahe stehen. Viele in Giulianis Umfeld sehen eine dramatische Wende in seinem Leben, die mit den Folgen seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur 2008 zusammenfiel. Dazu gehören Berichte über Alkoholmissbrauch und ein peinlicher Auftritt in der „Borat“-Filmfortsetzung, in der er scheinbar begann, seine Hose auszuziehen, während er in einem Hotelzimmer mit einer viel jüngeren Reporterin saß. Giuliani wies die Anschuldigung damals zurück und behauptete, er habe sein Hemd in die Hose gesteckt.



In den Tagen seit seiner formellen Anklage in Georgia hat Giuliani fast jede Nacht seine YouTube-Show „America‘s Mayor Live“ aufgezeichnet. An einem Schreibtisch in einem holzgetäfelten Raum in seiner Wohnung an der Upper East Side sitzend, schwankte er zwischen Schock und Wut über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und wandte sich an sein Publikum mit einer Art, die an den fiktiven, am Rande des Abgrunds stehenden Nachrichtensprecher Howard Beale in der Satire „Network“ von 1976 erinnerte.



Giuliani, der Willis wiederholt als „Frannie“ bezeichnete, wütete über seine Umstände – wie ein Anwalt, der seine Karriere mithilfe des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act gemacht hat, um gegen Mafiabosse vorzugehen, nun wegen organisierter Kriminalität angeklagt wird.

„RICO! Ich weiß über RICO Bescheid!“ rief Giuliani in einer kürzlich ausgestrahlten Sendung, in der er Vitamine zu sich nahm und aus einem Glas mit einem Ballaststoffpräparat trank, das von einem Werbepartner in seiner Sendung verkauft wurde. „Der Staatsanwalt hätte zu meinen Kursen über die Arbeit eines Staatsanwalts kommen sollen!“



An einer Stelle sprach Giuliani von Anrufen, die er von Freunden und seinen Kindern erhalten hatte, die, wie er sagte, „sehr besorgt“ über ihn waren.



Giuliani in Bedrängnis: „Er glaubt auch, dass das, was er jetzt tut, das Richtige ist“

„Ich sagte: ‚Ihr habt großes Glück, wenn ihr in wichtigen Zeiten leben und eine wichtige Rolle spielen könnt‘“, sagte Giuliani. Er sprach nicht von 9/11. „Ich habe nicht die größte Rolle zu spielen. Donald Trump hat die größte Rolle zu spielen. Nein, es tut mir leid, Sie spielen die wichtigste Rolle. Sie, das amerikanische Volk... . . Ihr seid die Einzigen, die uns aus dieser Situation herausholen können.“



Einige derjenigen, die mit Giuliani während seiner Zeit als Staatsanwalt zusammengearbeitet haben, können seine Furchtlosigkeit nur bewundern, insbesondere als er sich in den 1980er Jahren bereit erklärte, die berüchtigten „fünf Familien“ der New Yorker Mafia zu verfolgen. Es war eine revolutionäre Anwendung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität - ähnlich der, die jetzt zur Verfolgung von Giuliani und den anderen in Georgia eingesetzt wird - und es gelang ihm, die New Yorker Mafia für Jahre zu lähmen.



„Es gab kein Problem, das wir ihm vortrugen, das er nicht in Angriff nehmen wollte“, sagte Jim Kossler, ein pensionierter FBI-Aufseher, dessen Arbeit an der Idee einer RICO-Strafverfolgung der Mafia in dem Dokumentarfilm „Fear City“ beschrieben wird. Es sei kaum zu überschätzen, so Kossler, wie kühn Giuliani war, als er der Idee zustimmte, die auch ein Vorgehen gegen die Gewerkschaften und Industrien, einschließlich des Baugewerbes und des LKW-Verkehrs, beinhaltete, die damals von Mafiaführern kontrolliert wurden.



„Ohne seine Offenheit für unser Vorhaben und die Bereitstellung der Ressourcen seines Büros wäre es nicht zustande gekommen“, sagte Kossler. Er fügte hinzu, dass er glaubt, dass der Giuliani, der für Trump gekämpft hat, dieselbe Person ist, die vor 40 Jahren die Kriminalität in New York bekämpfte.

„Ich höre ihn so gut wie jeden Tag im Radio“, sagte Kossler. „Ich wundere mich, wie schrill er sein kann. Aber er ist derselbe Typ, den ich damals kannte. Er hielt das, was er tat, für richtig. Und er glaubt auch, dass das, was er jetzt tut, das Richtige ist.“



Auf Giuliani folgt Trump: Sicherheitsvorkehrungen in Georgia werden erhöht

Die Szene rund um Giulianis Auftritt in Atlanta war ein Vorgeschmack auf das, was mit Trumps erwarteter Ankunft am Donnerstag kommen wird. Kurz nach der Meldung, dass Giuliani in Atlanta gelandet war, wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gerichtsgebäude von Fulton County verschärft: Polizisten des Sheriffs wurden in den angrenzenden Parkhäusern postiert und zusätzliche bewaffnete Beamte auf den Gehwegen rund um das Gebäude postiert.

Während zwei Nachrichtenhubschrauber lautstark über dem Ort des Geschehens kreisten, verteilten sich die Reporter und rannten zwischen dem Vorder- und Hintereingang des Fulton County Courthouse hin und her. Fernsehteams richteten ihre Kameras auf jeden schwarzen Geländewagen.



Am Mittwoch lehnte ein Bundesrichter die Anträge des ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses, Mark Meadows, und des ehemaligen Beamten des Justizministeriums, Jeffrey Clark, ab, die ihre drohende Verhaftung verhindern wollten, da sie eine Verlegung ihrer Fälle vom Bundesstaat zum Bundesgericht beantragen.



Über die Autoren Holly Bailey ist Landeskorrespondentin der Washington Post in Atlanta und berichtet über den Süden. Zuvor war sie in Minneapolis tätig, wo sie über den oberen Mittleren Westen berichtete. Seit 2019 arbeitet sie für die Post als nationale politische Reporterin, die über den Präsidentschaftswahlkampf 2020 berichtet. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Die Entscheidung bedeutet, dass Meadows und Clark bis Freitag eine Kaution aushandeln und sich im Gefängnis stellen müssen, da sonst ein Haftbefehl gegen sie erlassen wird.



Unabhängig davon haben die Anwälte von Kenneth Chesebro, der sich am Mittwoch ebenfalls stellte, beim Fulton County Superior Court einen Antrag auf ein schnelles Verfahren gestellt. Sollte der Richter des Fulton County Superior Court, Scott McAfee, der den Fall leitet, diesem Antrag zustimmen, könnte dies bedeuten, dass Willis bis Anfang November mit der Präsentation ihres Falles gegen alle 19 Angeklagten beginnen müsste – selbst wenn andere Angeklagte auf ihr Recht auf ein schnelles Verfahren verzichten wollten.

Letzte Woche schlug Willis einen Verhandlungstermin im März vor und räumte ein, dass der Terminkalender für die anhängigen Rechtsstreitigkeiten gegen Trump voll ist. Insgeheim hatten sich Willis und ihr Team lange auf die Möglichkeit eines Antrags auf ein beschleunigtes Verfahren vorbereitet, wobei die Staatsanwältin ihr Team drängte, bereit zu sein, ihren Fall vor Gericht vorzutragen, sobald die Anklagen bekannt gegeben wurden. Eine Person, die mit Willis‘ Überlegungen vertraut ist, sagte, das Büro sei bereit.

