Von Partisanen entdeckt: Russland versteckt Kriegsschiffe in geheimer Bucht an der Krim-Halbinsel

Von: Marius Gogolla

Aufgeflogenes Versteck: Russlands Streitkräfte sollen Kriegsschiffe in einer Bucht an der Halbinsel Krim stationiert haben. Partisanen beobachten die Situation.

Sewastopol – In der Quarantäne-Bucht auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim soll ein Teil der russischen Flotte versteckt liegen. Das berichtet die militärische Partisanenbewegung Atesh laut dem ukrainischen Online-Magazin Defense Express.

Russischer Zerstörer Seworomorsk während des russischen Marine-Tages bei St. Petersburg, Juli 2023. © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Die russischen Militärschiffe seien zu einem vorrangigen Ziel der ukrainischen Partisanenbewegung Atesh im Ukraine-Krieg geworden, heißt es in dem Artikel. Die Agenten von Atesh würden deshalb den Meeresraum vor der Krim ständig überwachen.

Partisanenbewegung Atesh beobachtet die Routen der russischen Flotte

Auf ihrem Telegram-Kanal postete die Partisanenbewegung Atesh: „Wir beobachten sorgfältig die Schiffstypen und deren Routen. Agenten sammeln aktiv Informationen und geben sie in die richtigen Hände weiter, um alle Anstrengungen auf die schnelle Befreiung der Halbinsel von den Besatzern auszurichten.“

Laut Atesh würden die russischen Besatzer die Krim weiterhin für ihre kriminellen Aktivitäten und logistischen Zwecke nutzen. Die Partisanen würden jedoch nicht zulassen, dass dies lange so weitergeht, und würden alle Anstrengungen unternehmen, um die Halbinsel so schnell wie möglich zu befreien, teilte die Bewegung auf Telegram mit.

Atesh-Partisanen operieren in besetzten Gebieten der Ukraine

Laut Defense Express operiert die ukrainische Partisanenbewegung Atesh weiterhin im besetzten Gebiet der Ukraine, einschließlich der Krim. Jeden Tag würden die Partisanen Informationen sammeln und an die Streitkräfte der Ukraine weitergeben, um so zum Sieg der Ukraine über Russland beizutragen, heißt es in dem Artikel.

In der Quarantäne-Bucht vor der Halbinsel Krim liege laut Defense Express die russische Militäreinheit 53054 der russischen Schwarzmeerflotte. Unter anderem bestehe die russische Flotte aus Torpedobooten und Raketenkorvetten. (mag)