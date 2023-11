„Super Flanker“ Su-35S ausgeliefert: Russlands Luftwaffe bekommt neue Kampfjets

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

Putins Luftwaffe hat in dieser Woche eine weitere Lieferung des Kampfjets Suchoi Su-35S erhalten. Wie viele der Flugzeuge produziert wurden, ist nicht bekannt.

Komsomolsk am Amur – Russlands beste Kampfjets werden in einem Werk in Komsomolsk am Amur produziert. Hier entstehen die Modelle Su-35S und Su-57 des Herstellers Suchoi. Viele sind es nicht – doch die Produktion läuft kontinuierlich. Diese Woche wurde eine weitere Charge des modernen Flugzeugs Su-35S an die russische Luftwaffe ausgeliefert.

Einer der modernsten russischen Kampfjets: Die Suchoi SU-35S bei einer Übung nahe Moskau im August 2020. © Sergei Savostyanov via www.imago-images.de

Die Su-35S ist eine aufgerüstete Version der Suchoi Su-27. Sie wird auch als Super Flanker bezeichnet und wurde ab 2011 bei der russischen Luftwaffe eingeführt. Im Oktober soll Russland zwei dieser Kampfjets versehentlich selbst abgeschossen haben.

Russland produziert fünfte Charge des Kampfjets Suchoi Su-35S in diesem Jahr

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine nennt Russland die Anzahl der produzierten Kampfjets nicht mehr. In der jüngsten Charge sollen jedoch zwei Su-35S enthalten sein, wie Bilder und Videoaufnahmen zeigen, berichtet Flug Revue. Auch in den letzten Lieferungen sollen jeweils zwei der modernen Kampfjets enthalten gewesen sein, sodass in diesem Jahr insgesamt zehn der Flugzeuge produziert wurden.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges hat das russische Unternehmen UAC (United Aircraft Corporation) laut Flug Revue jährlich ebenfalls jeweils zehn neue Su-35S ausgeliefert. Ein Rückgang der Produktion durch den Krieg und damit zusammenhängende Sanktionen des Westens sei nicht auszumachen.

Lieferplan für Su-35S-Kampfjets ist für dieses Jahr erfüllt

Zu den bereits übergebenen Su-35S würden in diesem Jahr keine weiteren hinzukommen, erklärte UAC-Chef Juri Sljusar: „Mit dieser Charge von Su-35S-Flugzeugen ist die Auslieferung dieses Flugzeugtyps im Rahmen des Programms für das laufende Jahr abgeschlossen.“

Zwar werde in der Produktionsstätte in Komsomolsk am Amur im Drei-Schicht-System gearbeitet, aber „stets streng nach Lieferplan“. Dieser sei für die Su-35S-Kampfjets für dieses Jahr erfüllt. Allerdings stehe noch eine Lieferung an Tarnkappen-Kampfflugzeugen des Typs Su-57 aus. Die Auslieferung der russischen Superfighter soll laut Flug Revue im Dezember erfolgen. (mag)