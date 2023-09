Russischer Admiral getötet? Moskau dementiert und zeigt Filmmaterial

Washington Post

Nach einem Raketenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte kursieren Gerüchte um den Tod von Admiral Sokolow. Ein Video soll das Gegenteil beweisen.

Kiew – Nach Angaben der Ukraine wurden bei einem Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der besetzten Krim in der vergangenen Woche zahlreiche hochrangige russische Militärangehörige getötet. Darunter soll sich auch der Kommandant der Flotte, Admiral Viktor Sokolow, befunden haben.

Um diese Behauptung zu widerlegen, veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag Filmmaterial, das Sokolow lebend zu zeigen scheint, wie er angeblich per Videoschalte an einer Sitzung unter dem Vorsitz von Verteidigungsminister Sergei Schoigu teilnimmt.

Die Washington Post konnte in dem Video keine Anzeichen für eine offensichtliche Manipulation erkennen, konnte aber die Authentizität des Videos nicht unabhängig überprüfen.

Als Reaktion auf das Video gaben die ukrainischen Spezialeinheiten eine Erklärung ab, in der es hieß, dass 34 russische Offiziere bei dem Angriff getötet worden seien, man aber weitere Informationen darüber einholen werde, ob Sokolow unter ihnen sei.



„Da die Russen dringend gezwungen waren, eine Antwort mit einem offenbar noch lebenden Sokolow zu veröffentlichen, klären unsere Einheiten die Informationen“, hieß es in der auf Telegram veröffentlichten Erklärung weiter. Der Kreml hatte es zunächst abgelehnt, sich zu der Frage zu äußern, ob Sokolow noch lebt oder schon tot ist, und erklärt, dass alle derartigen Informationen vom Verteidigungsministerium kommen sollten.



Die ukrainische Hauptverwaltung für Nachrichtendienste, die oberste Spionagebehörde des Landes, lehnte eine Stellungnahme ab.



In dem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten, nicht bestätigten Video ist Sokolow in Uniform zu sehen, aber er spricht nicht. Eine digitale Uhr im Video zeigt eine Zeit kurz nach 11 Uhr am 26. September an.

Angriff auf Sewastopol: Peinliche Schlappe für den Kreml

Abgesehen vom Schicksal Sokolows war der ukrainische Angriff vom 22. September auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol Gegenstand konkurrierender Behauptungen von Kiew und Moskau. Russland erklärte zunächst, seine Luftabwehr habe alle auf den Standort abgefeuerten Raketen abgeschossen.

Ukrainische Beamte spotteten über diese Behauptungen, während ein am Tag des Angriffs in den sozialen Medien veröffentlichtes Video, das von Storyful verifiziert und von der Washington Post bestätigt wurde, zeigte, wie Rauch aus dem Hauptquartier der Schwarzmeerflotte aufstieg. Kommerzielle Satellitenbilder zeigten ebenfalls große Mengen Rauch, die nach den Angriffen aus der Nähe des Hauptquartiers aufstiegen.

Der Erfolg des Angriffs auf Sewastopol ist eine peinliche Schlappe für die russische Luftabwehr. Nach dem Zerfall der Sowjetunion unterhielt Russland seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol im Rahmen eines Pachtvertrags mit der neuen unabhängigen Ukraine. Im Jahr 2014 marschierte Russland ein und annektierte die Halbinsel widerrechtlich.

Angriff auf Sewastopol: Führende russische Militärs verletzt

Nach dem Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine im Jahr 2022 wurde die Krim zu einem wichtigen militärischen Aufmarschgebiet. Die Ukraine hat die Rückeroberung der Krim zu einem Hauptziel des Konflikts gemacht, wobei einige Beamte die Ansicht vertreten, dass das Land unter russischer Kontrolle niemals sicher sein könnte. Die Ukraine hat in den letzten Monaten eine Reihe bedeutender Angriffe auf die Krim unternommen, die häufig die Schwarzmeerflotte zum Ziel hatten.

Zum Autor Adam Taylor schreibt über auswärtige Angelegenheiten für die Washington Post. Er stammt ursprünglich aus London und studierte an der Universität Manchester und der Columbia University.

Gerüchte über den Tod Sokolovs kursierten kurz nach dem Angriff im Internet unter pro-ukrainischen Kräften. In einem Interview mit dem ukrainischsprachigen Dienst von Voice of America, einem Sender im Besitz der US-Regierung, lehnte es der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, ab, die Berichte über den Tod Sokolows zu bestätigen.

Er sagte jedoch, dass mehrere führende russische Militärs bei dem Angriff verletzt worden seien. Einer von ihnen, Generaloberst Alexander Romanchuk, befinde sich in einem „sehr ernsten Zustand“, so Budanow. Romanchuk, ehemaliger Leiter einer angesehenen Militärakademie in Moskau, ist eine Schlüsselfigur bei der russischen Verteidigung der laufenden Gegenoffensive der Ukraine in der südlichen Region Saporischschja.

Am Montag schrieben die ukrainischen Spezialeinheiten auf Telegramm, dass bei dem Angriff auf Sewastopol Sokolow und 33 weitere Offiziere getötet worden seien. In einem Bericht vom selben Abend erklärte das in Washington ansässige Institute for the Study of War, dass es keine Bestätigung für diese Nachricht sehe, fügte aber hinzu, dass „die russische Führung in der Lage wäre, die ukrainische Berichterstattung leicht zu widerlegen, wenn diese Berichte falsch sind.“



„Die Berichte über den Tod von Sokolow und anderen russischen Offizieren würden zu erheblichen Störungen in der Befehls- und Kontrollstruktur der russischen Schwarzmeerflotte führen“, so der Bericht weiter.



Mary Ilyushina, Kostiantyn Khudov, Joyce Sohyun Lee und David L. Stern haben zu diesem Bericht beigetragen.

