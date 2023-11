Schwerer Verlust für Russland: Helikopter schießt eigenen Panzer ab

Von: Marius Gogolla

Ein online veröffentlichtes Video soll zeigen, wie ein russischer Helikopter auf einen Panzer aus den eigenen Reihen feuert – steckt ein ukrainischer Soldat dahinter?

Nowomychajliwka – Ein ukrainischer Soldat greift einen russischen Konvoi an – in Zeiten des Ukraine-Krieges eine Nachricht, die wenige überraschen dürfte. Doch was jetzt in einem Video zu sehen ist, das auf Social Media kursiert, ist ungewöhnlich.

Das Video soll zeigen, wie der ukrainische Pilot eines russischen Kampfhubschraubers Kamow Ka-52 auf einen russischen Panzer feuert. Der Panzer wird in dem Video getroffen. Wie schwer der Schaden ist, ist nicht genau zu erkennen. Das Video soll bei Nowomychajliwka in der Oblast Donezk aufgenommen worden sein. Das berichtete das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek am Dienstag (21. November).

Ukrainischer Pilot soll zweimal die Seiten gewechselt haben

Das Video soll zuerst auf dem Telegram-Kanal namens Russia No Context gepostet worden sein, in dem über den Ukraine-Krieg berichtet wird. In der Video-Beschreibung steht, dass der ukrainische Pilot Quellen zufolge „zusammen mit dem KA-52-Hubschrauber auf die russische Seite wechselte.“ Jedoch änderte er „plötzlich seine Entscheidung [...] und begann, den Konvoi mit Ausrüstung der russischen Streitkräfte anzugreifen.“

Das angegriffene Fahrzeug soll ein russischer Panzer des Typs MT-LB sein, der durch die Detonation des Helikopter-Geschosses zerstört worden sein soll. Ob das Video echt ist oder die Umstände, die in der Videobeschreibung dargelegt werden, auch zutreffen, ist unklar. Newsweek hat Anfragen zu dem Vorfall an das russische und ukrainische Verteidigungsministerium gestellt.

Geteilt wurde das Video unter anderem auf X, ehemals Twitter, von dem User @wartranslated, der ebenfalls über den Krieg berichtet.

Ukrainische Streitkräfte haben seit Kriegsbeginn tausende russische Panzer zerstört

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hat die ukrainische Armee 5439 russische Panzer seit Beginn des Krieges im Februar 2022 zerstört oder übernommen. Die Zahl stammt von Offiziellen des ukrainischen Militärs.

Russischer Helikopter Kamow Ka-52. © IMAGO/Alexander Polegenko

Immer wieder werden Videos vom Kriegsgeschehen in der Ukraine auf sozialen Netzwerken veröffentlicht. Am Montag wurde ein Video geteilt, das von einer Drohne gefilmt wurde. Darin soll zu sehen sein, wie ukrainische Streitkräfte einen russischen T-90M-Panzer an der Front zerstören, berichtet unter anderem Newsweek. Auch die Echtheit dieses Videos lässt sich nicht unabhängig überprüfen. (mag)