Russland baut „afrikanische Dörfer“ im Nirgendwo – was Putin plant

Von: Tadhg Nagel

In Russland wird der Grundstein für ein „afrikanisches Dorf“ gelegt, weitere sollen folgen. Eine selbstlose Hilfe für Menschen in Armut?

Porechye – Seit einiger Zeit ist Russland sehr darum bemüht, seine Beziehungen zum afrikanischen Kontinent zu verbessern. Vor allem in politisch instabilen Ländern versucht der Kreml seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss auszubauen. Hunderte Soldaten der Wagner-Gruppe sind unter anderem in der Zentralafrikanischen Republik, Mosambik, Mali und in Libyen stationiert. Auch die neue Militärregierung in Niger, die sich im Juli an die Macht putschte, soll seitdem den Kontakt zu der Söldner-Gruppe gesucht haben.

Nach außen hin gibt sich der Kreml dabei als echter Verbündeter, der, im Gegensatz zu den westlichen Ländern, nie an der Kolonialisierung Afrikas beteiligt war. Diese antikoloniale und antiwestliche Rhetorik dient letztlich jedoch der Verschleierung eigener kolonialer Interessen. Während die von Russland gesähte Desinformation auf fruchtbaren Boden fällt, bereichert sich das Land gleichzeitig an den Bodenschätzen des Kontinents. Die durch den Ukraine-Krieg stark gebeutelte russische Wirtschaft wird zum Beispiel durch den Verkauf von illegal aus dem Sudan geschmuggeltem Gold gestützt.

Hat Wladimir Putin seine soziale Ader entdeckt? © IMAGO/Alexei Danichev

30 „afrikanische Kolonien“ in Russland – Kreml hat große Pläne

Auf den Gipfel getrieben wird dieses Narrativ von der russischen Hilfsbereitschaft für Afrika durch den neusten Schachzug Moskaus. In der Region Twer, die zwischen St. Petersburg und Moskau liegt, genauer in dem Dorf Porechye wurde am 4. August der Grundstein für ein „afrikanisches Dorf“ gelegt. Im Anschluss an den „African International Congress“, einem Wirtschaftsforum, das Anfang April in Moskau stattfand, fanden sich mehrere Dutzend Menschen, darunter lokale Regierungsvertreter, zu der feierlichen Gründungszeremonie ein. Das berichtet die unabhängige russische Zeitung The Moscow Times.

Das russische Landwirtschaftsministerium habe verkündet, dass das Dorf Porechye „zum Zentrum der internationalen Agenda der Region geworden“ sei, um die Beziehungen zwischen Russland und Afrika zu stärken, so die Zeitung. Sogar Wladimir Putin habe dem Programm bereits seine Unterstützung zugesichert. Die Siedlungsgründung in Porechye könnte dabei erst der Anfang sein. Laut Konstantin Klimenko, einem Mitvorsitzenden des Kongresses und Vordenker des Projekts, sei das Dorf nur der erste Schritt eines groß angelegten Siedlungsprojekts. Letztlich seien 30 „afrikanische Kolonien“ in verschiedenen Teilen des Landes vorgesehen, die etwa 3000 Familien ermöglichen sollen, ein neues Leben auf dem russischen Land zu beginnen.

„Afrikanische Dörfer“ im russischen Nirgendwo: Hilft Putin selbstlos Menschen in Not?

Hat der Kreml also seine soziale Ader entdeckt und hilft Menschen, die vor Armut und Krieg fliehen? Bisher jedenfalls war die Zuwanderung von Afrikanern nach Russland eher gering: Im Jahr 2022 hielten sich nach Angaben der Zeitung nur 38.885 Afrikaner legal in Russland auf, davon 34.360 Studenten. Im Vergleich zu den 143 Millionen Russen ein vernachlässigbarer Anteil. Und wie passt es zusammen, dass Konstantin Klimenko, der nicht-weiße Arbeitsmigranten nach Angaben der Zeitung sonst als Bedrohung für die nationale Sicherheit bezeichnet, dieses Projekt ins Leben gerufen hat?

Der Grundstein für das erste „afrikanische Dorf“ ist gelegt. © Eurasian International University / VK

Auch die russische Bevölkerung ist skeptisch. „Sie meinen, unsere Jungs müssen in den Krieg ziehen und ihre Familien zurücklassen, während die Ausländer in ihrem Heimatland leben? Wofür stirbt der Genpool des jungen Russlands? Für afrikanische Dörfer?“ habe ein Kommentar in den sozialen Medien gefragt. Dieser Reaktion beruht allerdings auf einem Missverständnis, wie Konstantin Klimenko mehrfach klargestellt habe. Die Menschen verwechselten „Afrikaner mit Afrikanern“, so Klimenko. Schließlich sei das „afrikanische Dorf“ ausschließlich für weiße Südafrikaner, die Nachfahren der Europäer. Klimenko zufolge sei es für Buren inzwischen „unangenehm, manchmal sogar gefährlich, mit ihren Nachbarn zusammenzuleben“. Diesen Menschen müsse geholfen werden.

Rassismus mit Rassismus bekämpfen: Eine Strategie, um Verluste des Ukraine-Kriegs auszugleichen

Dass die russische Bevölkerung Bedenken beim Zuzug von Menschen aus Afrika haben könnte, sei bei der Konzeption des Projekts bereits berücksichtigt, so die Moscow Times. Daher habe man weiße, europäisch aussehende Menschen eingeladen, um den dringend notwendigen Zuzug von Arbeitskräften zu gewährleisten. Um die Bevölkerungsdynamik in dem Landstrich sei es schlecht bestellt. 2022 habe Twer mehr Einwohner verloren als jede andere russische Region. Sie führe die Rangliste bei den Todesfällen pro Kopf und den Verlusten durch Abwanderung in die Städte an. Nach der Volkszählung 2021 hätten 2.798 der 9.532 ländlichen Siedlungen der Region keinen einzigen Einwohner mehr gehabt und 3.563 Dörfer nur zehn oder weniger Einwohner.

Die Wahl des Ortes war also genauso wenig zufällig, wie die genaue Selektion der Zuziehenden. Das Grundstück, auf dem das Dorf entstehen soll, gehört Alexej Trofimow. Dieser hege eine Nostalgie für das russische Kaiserreich und halte den Autoritarismus für beste politische System, so die Zeitung. „Unser großer Präsident Wladimir Putin hat die Aufgabe gestellt, den Einfluss Russlands auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken“, habe er in einem Interview von sich gegeben. Seine Beteiligung an dem Projekt sei damit ein Beitrag zur Größe Russlands. Allerdings habe Trofimov auch große Mühe, Menschen zu finden, die auf seinen Bauernhöfen arbeiten wollen. Die Ankunft hart arbeitender, weißer und konservativer Afrikaner löst damit auch sein Problem. (tpn)