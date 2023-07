AKW Saporischschja: Dramatische Vorwürfe im Ukraine-Krieg

Von: Florian Naumann

Ist das AKW Saporischschja in akuter Gefahr? Russland und Ukraine erwecken diesen Eindruck. Der News-Ticker.

AKW Saporischschja im Fokus: Ukraine wirft Russland gefährliches Spiel vor

im Fokus: Ukraine wirft Russland gefährliches Spiel vor Assoziationen mit Kachowka : Saporischschja weckt Sorge vor Atomkatastrophe

: Saporischschja weckt Sorge vor Atomkatastrophe Die verarbeiteten Informationen der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. Juli, 10.15 Uhr: Rob Bauer, Leiter des Militärausschusses der Nato, äußerte die Befürchtung, dass ein russischer Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja Auswirkungen auf die ganze Welt hätte. Ein entsprechendes Statement gab Bauer in einem Interview mit dem Radiosender LBC, European Pravda ab. Bauer stellte klar, dass es sich um eine ökologische und medizinische Katastrophe handeln würde, die über das Gebiet der NATO weit hinausgehen würde. Gleichzeitig räumte er ein, dass er sich nicht vorstellen könne, dass die Länder, die im Krieg gegen die Ukraine auf der Seite des Kremls stehen, ein solches Vorgehen der russischen Regierung unterstützen würden. „Deshalb kann man hoffen, dass die Russen dies nicht tun.“ Russland würde ein Großteil des Rückhalts verlieren, zeigte sich Bauer überzeugt.

Selenskyj-Berater kritisiert Chef der Atomenergiebehörde

Update vom 5. Juli, 9.45 Uhr: Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak übt scharfe Kritik am Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Die Bemühungen Rafael Grossis um die Sicherheit des Atomkraftwerkes Saporischschja hätten keine Wirkung gezeigt. Die IAEA hätte bei dem Versuch, die Sicherheit des Atomkraftwerkes zu gewährleisten, eine Kehrtwendung gemacht. Grossi hätte „herumgealbert“, anstatt die Position der IAEA von Anfang deutlich zu machen. „Und wenn es eine Katastrophe gibt, dann wird er sagen, dass sie nichts damit zu tun hatten und ja vor allen Gefahren gewarnt hatten.“

Schlag auf AKW Saporischschja schon bald?

Erstmeldung: Saporischschja - Gegenseitige Vorwürfe zwischen Russland und der Ukraine wecken einmal mehr Sorge um das Atomkraftwerk Saporischschja: Vertreter Kiews und Moskaus bezichtigten sich am Dienstagabend gegenseitig, im Ukraine-Krieg einen Anschlag auf Europas größtes AKW zu planen - schon für die Nacht auf Mittwoch (5. Juli).

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja. Dieses Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommenen. © -/AP/dpa

Dann würden die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen, sagte ein Berater des Chefs der russischen Atombehörde Rosenergoatom im Staatsfernsehen. Es solle nicht nur das AKW beschossen werden, sondern zeitgleich auch eine mit Atomabfällen bestückte Bombe abgeworfen werden, behauptete Renat Karschaa dort. Beweise brachte er allerdings nicht vor.

AKW Saporischschja: Ukraine wirft Russland gefährliches Spiel vor - Sprengsätze an Reaktorblöcken?

Das ukrainische Militär schilderte eine andere Lage und ein anderes Vorgehen - warnte aber ebenfalls vor einer potenziell höchstgefährlichen Attacke auf das AKW. Der ukrainische Generalstab schrieb in seinem täglichen Lagebericht über angebliche Sprengkörper auf dem Dach des AKW. Deren Explosion solle den Eindruck eines Beschusses wecken.

Kiew nannte auch Details: Die Sprengsätze seien an den Dächern des dritten und vierten Reaktorblocks angebracht, sollten die Reaktoren selbst aber wohl nicht beschädigen, heißt es in dem Bericht. Beweise gab es auch hierzu nicht. Die Ukraine werde nicht gegen die Normen des Völkerrechts verstoßen, betonte die Militärführung in Kiew zugleich.

Saporischschja weckt Sorge vor Atomkatastrophe - und Assoziationen mit Kachowka

Russische Truppen halten das Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine seit März 2022 besetzt. Die Nuklearanlage ist während der Gefechte mehrfach unter Beschuss geraten, was international die Sorge vor einer Atomkatastrophe weckte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage inzwischen heruntergefahren. Eine Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde ist vor Ort. Die Ukraine trainierte bereits den Ernstfall.

Beide Kriegsparteien werfen sich wiederholt geplante Provokationen rund um das Kraftwerk vor. Zuletzt haben sich diese Anschuldigungen stetig verschärft. Der ukrainische Geheimdienst warnte auch schon, vier von sechs AKW-Blöcken seien vermint. Russlands Außenminister Sergej Lawrow dementierte das. Auch Berichte über einen Mitarbeiter-Exodus am AKW gab es.

Auch das Phänomen der Warnungen vor Gräueltaten und der Konter mit dem Verweis auf eine False-Flag-Aktion ist nicht neu. So hatte die Ukraine etwa schon im Winter vor einem verheerenden russischen Schlag am Kachowka-Staudamm gewarnt – zuvor hatte Russland Kiew Pläne genau dieser Art vorgeworfen. Beobachter verwiesen darauf, dass die Ukraine anders als Russland kein Interesse an einer Überflutung der Region habe, wie Merkur.de berichtete. Im Juni wurde der Damm dann tatsächlich gesprengt. Die Hintergründe sind noch nicht letztgültig aufgeklärt. (fn/dpa)