Putin-Vertrauter fordert Rückgabe Alaskas: „Wollt ihr eine neue Weltordnung?“

Von: Maximilian Kurz

Russische Fahnen wehen - nach den Wünschen eines Putin-Vertrauten könnte dies bald gerne auch in Alaska so sein. © Jan Woitas/zb/dpa

Putin-Freund Sergej Mironow meint, dass Russland erwägen sollte, Alaska von den Vereinigten Staaten zurückzuerobern.

Moskau/Juneau – Alaska ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der USA. Zuvor hatte das russische Zarenreich im 18. Jahrhundert mehrere Versuche unternommen, das Gebiet zu kolonisieren. Im Jahr 1867 wurde es für 7,2 Millionen Dollar, was heutzutage etwa 150 Millionen Dollar entspricht, verkauft. Alaska und Russland sind nur etwa 85 Kilometer voneinander entfernt und werden durch die Beringstraße getrennt.

Nun brachte Sergej Mironow, ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, kürzlich den Vorschlag ein, dass Russland in Erwägung ziehen sollte, Alaska von den Vereinigten Staaten zurückzugewinnen. Darüber berichtet unter anderem Newsweek.

Putin-Vertrauter über Alaska: „Zeit, dass die Amerikaner über Alaska nachdenken“

In einem Beitrag auf der Plattform X, ehemals bekannt als Twitter, verwies Mironow darauf, dass die USA in jüngerer Zeit an Einfluss verloren hätten. Ebenso zog er Parallelen zu den aktuellen Bemühungen Venezuelas, Gebiete zu beanspruchen, die von Guyana kontrolliert werden. Er schlug vor, dass andere Nationen, darunter Mexiko in Bezug auf Texas und Russland hinsichtlich Alaskas, alte Territorien in den USA, zurückfordern sollten.

Mironows Kommentare wurden von Anton Geraschtschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers und Russland-Kritiker, in den sozialen Medien hervorgehoben und übersetzt. „Wollt ihr eine neue Weltordnung? Venezuela annektiert Guyana-Essekibo, seinen 24. Staat. Dies geschieht direkt vor der Nase der USA, des einstigen großen Hegemons. Jetzt fehlt nur noch, dass Mexiko Texas und andere Gebiete zurückfordert. Es ist Zeit, dass die Amerikaner über ihre Zukunft und auch über Alaska nachdenken“, schrieb Mironow in der von Geraschtschenko übersetzten Fassung.

Vor einigen Monaten erregte Sergej Mironow Aufmerksamkeit, als Recherchen aufdeckten, dass er ein zweijähriges ukrainisches Mädchen adoptiert hatte, das aus Cherson verschleppt worden war.

Alaska unter russischer Flagge: Ein Wunsch, der schon mehrfach geäußert wurde

Putin selbst gab sich in der Vergangenheit zurückhaltend zur Idee einer Rückeroberung Alaskas. „Wozu brauchen Sie Alaska?“, erwiderte er 2014 auf eine entsprechende Frage eines Bürgers. Er erinnerte daran, dass Alaska im 19. Jahrhundert verkauft wurde, etwa zur gleichen Zeit wie der Verkauf von Louisiana durch Frankreich an die USA. Der Verkauf Alaskas sei im Vergleich „billig“ gewesen, und die Bürger sollten sich darüber „nicht aufregen“.

Wjatscheslaw Wolodin und Oleg Matveychev, zwei weitere Freunde Putins, schlugen ebenfalls vor, dass Moskau, Alaska als Vergeltung für die harten Wirtschaftssanktionen, zurückfordern sollte. (Maximilian Kurz)