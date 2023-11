Putins moderne Panzer sind kaum im Einsatz – wo sind die russischen T-90A?

Von: Marius Gogolla

Russland hat sein modernes Panzermodell T-90A im Krieg gegen die Ukraine kaum eingesetzt. Die Gründe dafür sind unklar – wie auch der Verbleib der Panzer.

Kiew – Der Ukraine-Krieg ist der am besten dokumentierte Krieg der Geschichte. Das liegt unter anderem daran, dass beispielsweise Videomaterial und Bilder von Drohnen während oder direkt nach der Aufnahme ins Internet hochgeladen werden können.

Welches Material hochgeladen wird und was darauf zu sehen ist, ist jedoch selektiv und nicht immer unabhängig nachprüfbar. Im Gegensatz dazu lässt sich genau ermitteln, wie viele Panzer Russland im Ukraine-Krieg bereits verloren hat – und welches Typs die Panzer waren.

Bei der Analyse fällt etwas auf – unter den Verlusten befinden sich kaum T90A-Panzer aus Russland. Das lässt darauf schließen, dass diese bisher kaum im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt worden sind, erklärt Militär-Analyst Richard Vereker gegenüber dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes. Es sei unbekannt, wo die Panzer sind oder ob sie überhaupt existieren.

Russische Panzer-Flotte verfügt über wenig moderne Modelle wie der T-90A

Die Panzer-Flotte des russischen Präsidenten Wladimir Putin setzt sich hauptsächlich aus älteren Modellen zusammen, die modernisiert wurden. Unter anderem werden Panzer aus Zeiten der Sowjetunion eingesetzt, wie der T-72 und T-80. Sogar der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg produzierte T-55 wird von Putin an die Front geschickt. Nur ein kleiner Teil der Flotte besteht aus modernen Panzern wie dem T-90A.

„Russland sollte aber noch einige T-90 haben. Es sollten 120 originale T-90 und 369 T-90A inklusive Untervarianten sein“, sagt Militär-Analyst Vereker. „Aber Russland hat nur 34 T-90A verloren, nach März 2023 nur drei Stück. Wo sind also die restlichen T-90?“

Bei einem Vergleich zwischen der Anzahl zerstörter T-80 im Vergleich zu ihrer Gesamtzahl und der Relation der T-90A kommt Vereker zu dem Ergebnis, dass die Menge zerstörter T-90A-Panzer zu gering ausfällt.

Wo sind Russlands T-90A-Panzer?

„Fünfzig der T-90-Panzer befinden sich in einem Lager“, sagt Vereker. Doch laut seiner Einschätzung fehlen noch 217 T-90A-Panzer, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Vereker befragte daraufhin seine Follower auf X, ehemals Twitter, zu ihrer Meinung nach den fehlenden Panzern. Rund 1.400 gaben ihre Antworten ab.

14 Prozent von ihnen glauben, dass sich die restlichen 217 T-90A-Panzer ebenfalls in Lagern befänden, wie die 50 weiteren, deren Verbleib bekannt ist. Warum Moskau seine Panzer zurückhalten sollte, ist laut Forbes jedoch unklar. Eine Möglichkeit sei der Plan, dass sich Russland einen Bestand an modernen Panzern für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg zurückhalten will. Oder, dass die Panzer nicht einsatzbereit sind.

18 Prozent der befragten X-User glauben, dass die fehlenden Panzer eingesetzt werden, um Moskau zu verteidigen. Sie könnten als Notreserve dienen, sollte die Ukraine russische Gebiete angreifen oder ein Krieg zwischen Russland und der Nato ausbrechen.

Etwas mehr als 20 Prozent der Befragten glauben, dass Russland die restlichen 217 T-90A aufgerüstet und verkauft hat – laut Forbes können T-90A für rund 4,5 Millionen Dollar (4,12 Millionen Euro) verkauft werden.

Zweifel an der Existenz der russischen T-90A-Panzer

Ein Großteil von Verekers X-Followern glaubt laut Forbes, dass die 217 T-90A-Panzer nie existiert haben – und die von Russland angegebene Anzahl nur zu Propaganda-Zwecken dient. Es gebe keine Beweise, dass die Panzer jemals produziert wurden, nur die Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums und der Produktionsfirmen der Panzer.

Vereker selbst stellt eine andere These auf: „Eine andere Möglichkeit, und meiner Meinung nach die wahrscheinlichste, ist, dass die Panzer in einer Fabrik sind und zu T-90M umgewandelt werden sollen.“

Russland hatte im Juli behauptet, die Produktion von T-90M hochgefahren zu haben – wenn also die angeblich neu produzierten T-90M des russischen Panzerherstellers Uralwagonsawod nur umgerüstete T-90A-Panzer sind, müsse die Produktions-Kapazität der Firma sehr limitiert sein, so Vereker.

Russland verliert fast 2.500 Panzer im Ukraine-Krieg

„Wenn das stimmt, impliziert das, dass die russische Produktions-Kapazität von brandneuen T90M-Panzern geringer ist, als wir angenommen haben“, sagt Vereker. „Und wenn sie keine T-90A zum Umrüsten mehr haben, muss Russland die Geschwindigkeit der Lieferung neuer Panzer an die Front verlangsamen.“

Die Verluste im Ukraine-Krieg auf russischer Seite sind enorm. Laut dem britischen Verteidigungsministerium hat die ukrainische Armee 2.475 russische Panzer zerstört oder übernommen. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass Russland die alten Panzer in brauchbarem Zustand für eine Modernisierung ausgehen würden, berichtet Forbes.

Laut Einschätzung des französischen Forschungsinstituts Institute Action Resilience (IAR) lag die Anzahl von Panzern in Russland Anfang September bei rund 3.000. Dies gehe hervor aus Satellitenbildern russischer Depots und Militärbasen sowie aus einer Liste zerstörter Fahrzeuge. (mag)