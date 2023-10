Putin-Propagandistin schlägt Atombombe über Sibirien vor – und klagt dann wegen Rufschädigung

Von: Stephanie Munk

Eine russische Propagandistin forderte im TV eine Atombombe über Sibirien als „nukleares Ultimatum“ an den Westen. Hinterher stellte sie die Sache anders dar.

Moskau – Margarita Simonjan gilt als eine der vehementesten Befürworterinnen des Ukraine-Kriegs und ist als Putin-Propagandistin in Russland landesweit bekannt. Doch was sie jetzt in ihrer Fernsehsendung im Sender „RT Russia“ vorgeschlagen haben soll, geht vielen Russen zu weit – sogar dem Kreml selbst. Die RT-Chefredakteurin soll gefordert haben, eine Atombombe über Sibirien, das zu Russland gehört, explodieren zu lassen.

Eine Atombombe über Sibirien wäre „ein nukleares Ultimatum“ an den Westen, das im Kampf gegen den selbigen helfen werde, soll Simonjan am 2. Oktober laut dem russischen, unabhängigen Nachrichtenportal Meduza gesagt haben. Der Westen werde nicht aufhören, Russland zu „erwürgen“, bis „sie verstehen, dass in einer Sekunde etwas sehr, sehr Schmerzhaftes geschehen kann“ und bis er sich unmittelbar bedroht sehe.

RT Russia-Chefredakteurin Margarita Simonjan mit Russlands Präsident Wladimir Putin. © Imago

Putin-Propagandistin: Bei Atombombe über Russland werde „nichts Schlimmes“ passieren

Bei einer Atomexplosion über Sibirien werde ihrer Ansicht nach „nichts Schreckliches“ geschehen, soll die Propagandistin weiter ausgeführt haben. Man wisse noch „aus Sowjetzeiten“, dass bei „einer nuklearen Explosion, Hunderte von Kilometern entfernt auf unserem eigenen Territorium irgendwo über Sibirien“ nichts Schlimmes passieren würde. „Nicht der nukleare Winter, vor dem jeder Angst hat. Keine monströse Strahlung, die jeden umbringt.“

Es würde lediglich die „gesamte Funkelektronik deaktiviert“ und stattdessen wieder Kabeltelefone geben – und dies habe sogar Vorteile, zumindest müsse sie dann „ihren Kindern nicht mehr erklären“, wieso jeder Handys und Tablets hätte, nur sie nicht.

Kreml distanziert sich von Forderung nach Atomexplosion in Russen-TV

Der Kreml distanzierte sich auf Nachfrage zu Simonjans Vorschlag, schreibt Meduza: Die Russische Föderation habe „das Regime des Verzichts auf Atomtests“ nicht verlassen, wird Kremlsprecher Dmitri Peskow zitiert: „Vergessen wir nicht, dass Margarita in keinem offiziellen Regierungsorgan arbeitet, daher spiegeln ihre Worte nicht immer die offizielle Position wider“, so der Putin-Sprecher weiter.

Der Bürgermeister von Nowosibirsk, Anatoli Lokot, habe Simonjans Aussage kritisiert: Die Folgen oberirdischer Atomexplosionen könnten „Jahrtausende andauern“. Auch Viktor Sobolew, Mitglied des Verteidigungsausschusses der russischen Regierung, habe erklärt, dass „für Russland keine Notwendigkeit besteht, solche Erklärungen abzugeben.“ Russland besitze zwar Atomwaffen, „in gutem Zustand und einsatzbereit“. Ein Einsatz stehe aber nur zur Debatte, wenn sie auch „vom kollektiven Westen genutzt“ würden.

Simonjan reicht Verleumdungsklage ein – „Ungeheuerliche Anschuldigung“

Auch Margarita Simonjan will mittlerweile nichts mehr davon wissen, das Zünden einer Atombombe über Sibirien vorgeschlagen zu haben. Sie erklärte auf Telegram, sie habe eine Verleumdungsklage gegen „irgendeinen Berater eines Gesetzgebers“ eingereicht, der ihr vorgeworfen habe, einen Atomangriff auf Sibirien starten zu wollen. „Diese ungeheuerliche Anschuldigung“, schrieb sie, „beschädigt meinen Ruf und fügt mir allerlei Schaden und Leid zu.“

Laut Meduza richtet sich Simonjans Beschwere mutmaßlich gegen Nikolai Koroljow, Berater des Moskauer Kommunalabgeordneten Jewgeni Stupin. Dieser habe zuvor auf Telegram geschrieben, dass er sich an den Bundesuntersuchungsausschuss und die Strafverfolgungsbehörden gewandt und darum gebeten habe, zu beurteilen, was Simonjan am 2. Oktober in ihrer Live-Show gesagt habe.

Auch Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew schockte kürzlich mit einer drastischen Forderung: Er forderte die Bombardierung deutscher Fabriken. (smu)