Russland attackiert Odessa: Video zeigt ukrainische Raketenabwehr in Aktion

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg gelingt der ukrainischen Luftwaffe ein wichtiger Erfolg: Der Abschuss einer russischen Rakete über Odessa. Ein spektakuläres Video geht viral.

Odessa – Immer wieder kommt es im Ukraine-Krieg zu Luftangriffen Russlands auf die südukrainische Hafenstadt Odessa. Die Stadt liegt am südlichen Rand der Ukraine und ist mit etwas mehr als einer Million Einwohnern die drittgrößte Stadt des osteuropäischen Landes. Als Hafenstadt an der Küste des Schwarzen Meeres ist Odessa während der anhaltenden russischen Invasion in der Ukraine ein wichtiges strategisches Ziel, das regelmäßig von Drohnen- und Raketenangriffen heimgesucht wird.

Die Bewohner von Odessa wurden am frühen Sonntagmorgen (17. September) Zeuge, wie der ukrainischen Luftwaffe der Abschuss einer russischen Rakete über der Stadt gelang. Die erfolgreiche Aktion bestätigte der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleschtschuk, in einem Posting auf Telegram. Oleschtschuk lobte das Luftkommando Pivden (Süd) für die erfolgreiche Abwehr.

Dieses von der regionalen Staatsanwaltschaft von Odessa zur Verfügung gestellte Foto zeigt brennende Gleise nach Drohnenangriffen am 13. September. Russland hat die Donauhäfen in der Südukraine nahe der rumänischen Grenze erneut massiv angegriffen. © dpa

Abschuss über Odessa: Video zeigt „Feuerwerk“

„Für diejenigen, die nicht schlafen – hier der morgendliche Kampf der Soldaten des Luftkommandos ‚Süd‘ auf [russische Marschflugkörper]“, heißt es in dem Video-Beitrag des Generalleutnants. „17. September 2023. Odessa. Ihre Lieblingsstadt kann friedlich schlafen! Danke, Soldaten! Gemeinsam zum Sieg!“

Oleschtschuks Beitrag enthielt auch eine kurze Sequenz, der den entscheidenden Moment des Abschusses der Rakete zeigt. In dem 16-sekündigen Clip ist die Raketenabwehrmunition der Luftwaffe zu sehen, wie sie in einem Bogen in den Himmel steigt und dann auf ihr Ziel zusteuert. Während die russische Rakete in dem Clip nicht zu erkennen ist, trifft die ukrainische Abwehr offensichtlich schließlich ihr Ziel und verursacht eine gewaltige Explosion, die in einer Schlagzeile der Ukrainska Pravda mit einem „Feuerwerk“ verglichen wurde.

Der Clip wurde auch von Anton Geraschtschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers, der für seine zahlreichen Social-Media-Posts über den Stand der Invasion bekannt ist, auf der Plattform X (ehemals Twitter), veröffentlicht.

„Abschuss von russischen Marschflugkörpern über der Region Odessa während eines weiteren massiven russischen Angriffs auf die Ukraine in der vergangenen Nacht“, schrieb er in seinem Beitrag zu dem Video.

Nach Angaben der Ukrainska Pravda hat Russland in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt zehn Marschflugkörper und sechs Drohnen gegen ukrainische Ziele eingesetzt. Von diesen Angriffen konnten die ukrainischen Streitkräfte alle sechs Drohnen des Typs Shahed-136/131 aus iranischer Produktion und sechs Raketen abschießen.

Odessa immer wieder Ziel russischer Attacken

„Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketeneinheiten, mobile Feuergruppen und andere Waffen sind an der Abwehr eines Luftangriffs beteiligt“, schrieb die ukrainische Luftwaffe am Sonntag in einem offiziellen Telegrampost. „Es wurde ein Einschlag feindlicher Raketen auf dem Territorium eines zivilen landwirtschaftlichen Betriebs im Gebiet Odessa registriert; der staatliche Notdienst reagiert, und die örtlichen Militärverwaltungen werden über die Folgen berichten.“

Am Wochenende waren erstmals seit dem Ende des Getreideabkommens zwei ausländische Getreidefrachter in den südlichen Hafen Tschornomorsk eingelaufen. Sie sollen laut ukrainischen Angaben rund 20.000 Tonnen Weizen für afrikanische und asiatische Länder laden. Am Sonntag ankerten beide Frachter laut Online-Schiffstracker Vesselfinder noch im Hafen. Die Ukraine hatte nach dem Ende des Getreideabkommen einen temporären Korridor für zivile Schiffe eingerichtet, der auf eigenes Risiko genutzt werden kann. Diesen nutzten bereits fünf Frachter, um aus den ukrainischen Häfen auszulaufen. (skr)