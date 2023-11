Russlands ausgewiesene Diplomaten grollen Putin: „Wir fordern Fairness“

Von: Bettina Menzel

Teilen

Archivbild: Der russische Präsident Wladimir Putin im Juni beim Saint Petersburg International Economic Forum 2023 (SPIEF 2023). © IMAGO/Maksim Konstantinov/Russian Look

Die Stimmungslage in Russlands Bevölkerung ist von außen schwer beurteilen. Ein durchgestochener Brief von Geheimdienstmitarbeitern gibt nun einen Einblick.

Moskau – Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg belegten die USA und die Europäische Union Russland mit zahlreichen Sanktionen. Die Ausweisung von russischen Diplomaten war eine der Maßnahmen. Nun haben sich aus der EU verbannte Diplomaten offenbar in einem Brief an Putin gewandt. Der Vorwurf: Es gebe nicht ausreichend Jobs in Russland für die ehemaligen Beamten und ihre Familien.

Russische Diplomaten schreiben Brief an Putin und beklagen Mangel an Jobmöglichkeiten

Der Brief ging offenbar anlässlich des Tags des Militärgeheimdienstes am Sonntag (5. November) beim russischen Präsidenten Wladimir Putin ein. Elf mutmaßliche Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU hatten die Petition unterzeichnet, wie das unabhängige russische Nachrichtenportal The Insider am Montag (6. November) berichtete. Das Schreiben liege der Redaktion vor, hieß es. Die Namen seien jedoch aus Sorge vor strafrechtlicher Verfolgung geschwärzt worden.

Einer der Kritikpunkte, die das Schreiben an die Führung in Moskau formulierte, war der Mangel an Arbeitsplätzen für die in ihre Heimat zurückgekehrten Diplomaten und ihre Familien. „Für die Familien der Offiziere wurde der plötzliche Abschied aus Europa zu einer persönlichen Tragödie“, hieß es in dem Brief.

Viele Geheimdienstoffiziere hätten einen „anspruchsvollen und oft riskanten Dienst“ verrichtet und hätten nach dem Beginn der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine Europa verlassen müssen. „Viele Ehefrauen, fast alle mit höherer Bildung, haben eine selbstständige Beschäftigung aufgenommen, [...] es gibt einfach keine entsprechenden Jobs oder Gehälter“, lautete die Kritik. Beispielhaft führte das Schreiben den Fall der Frau eines Diplomaten an. Ihr sei ein Job als Pizzalieferantin angeboten worden. Über 600 Diplomaten waren nach der russischen Invasion aus EU-Ländern ausgewiesen worden, die meisten von ihnen waren zuvor bei den Geheimdiensten GRU, SVR oder FSB beschäftigt.

Stimmungslage in Russland Wie die Stimmung der Bevölkerung in Russland insgesamt ist, lässt sich insbesondere in Kriegszeiten schwer beurteilen. Das staatliche Meinungsforschungsinstitut WCIOM stellte in einer Umfrage im Oktober 2023 zumindest einen drastischen Rückgang des Interesses am Ukraine-Krieg fest. Nur 27 Prozent der Befragten beurteilten den Krieg als bedeutendes Ereignis. Drei Tage nach dem Beginn der Invasion war der Wert bei 77 Prozent gelegen. Die Beurteilung der Situation in Russland blieb zuletzt relativ konstant. Im September 2023 beurteilten 42 Prozent der Befragten die Lage im Inland als „ziemlich gut“. Der soziale Stimmungsindex des Landes lag demnach bei 33 Punkten. Zum Vergleich: im März 2022, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs betrug der Index-Wert 19 Punkte.

Brief an Putin kritisiert auch hohe Wohnkosten und fehlende Kindergartenplätze – „Wir fordern Fairness“

Einige westliche Unternehmen hatten sich infolge des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgezogen, wodurch zahlreiche Arbeitsplätze wegfielen. Neben dem Jobmangel kritisierte das Schreiben der Diplomaten auch die hohen Wohnkosten in Moskau sowie ein Fehlen von Schul- und Kindergartenplätzen für die Kinder der GRU-Mitarbeiter.

Der Brief an Putin stellte zudem die Berichterstattung im Westen infrage, wonach russischen Geheimdienstmitarbeitern „Inkompetenz und Untätigkeit, manchmal sogar grobe Unprofessionalität“ vorgeworfen wurde. Zwar gab es immer wieder Berichte über die niedrige Moral in den russischen Truppen, über „weit verbreitete Trunkenheit und Ausschweifungen unter GRU-Generälen“ konnte The Insider jedoch keine westliche Berichterstattung ausmachen. In geheimen russischen Polizeiakten fanden sich laut dem Medienportal jedoch Beteiligungen von GRU-Mitarbeitern in mehreren Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss.

The Insider kontaktierte eigenen Angaben zufolge einige der mutmaßlichen Unterzeichner des Briefes. Diese wiesen jedoch eine Beteiligung zurück. Einer der Befragten sagte dem Bericht zufolge, dass „es nicht die Beamten selbst, sondern ihre Frauen sind“, die das Schreiben verfasst hätten. „Wladimir Wladimirowitsch, wir möchten betonen, dass wir uns nicht beschweren, sondern Fairness fordern“, hieß es darin an Putins Adresse weiter.