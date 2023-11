Russlands „effektivste“ Waffe im Ukraine-Krieg: Lancet-Kamikaze-Drohnen als neue Bedrohung

Von: Sonja Thomaser

Charkiw in der Ukraine nach einem russischen Drohnenangriff.

Lange dachte man, dass die Ukraine den Drohnenkonflikt im Ukraine-Krieg zweifelsfrei gewinnt - doch nun holt Russland auf.

London – Russlands unbemannte Lancet-Luftfahrzeuge (UAVs) sind nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums „höchstwahrscheinlich eine der effektivsten neuen Waffen, die Russland in den letzten 12 Monaten in der Ukraine eingesetzt hat“. Das betonte das Ministerium in London in seinem neuesten Update am Mittwoch (01. November).

Der Ukraine-Krieg hat die rasante Entwicklung der Drohnentechnologie vorangetrieben, Kiew und Moskau haben viele Ressourcen in die Produktion von Land-, Wasser- und Luftdrohnen gesteckt. Kiew hat seine „Armee von Drohnen“ aufgebaut und sein Drohnenzar – der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov – sagte, das Land sei auf dem Weg, „weltweit führend in der Drohnenproduktion“ zu werden.

Drohnen im Ukraine-Krieg: Russland holt auf

„Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass die Ukraine den Drohnenkonflikt gewinnt“, sagte der in Großbritannien ansässige Drohnenexperte Steve Wright Anfang August gegenüber Newsweek.

Aber Marina Miron, Postdoktorandin am Department of War Studies am King‘s College London, wies darauf hin, dass die Kluft zwischen Russland und der Ukraine kleiner wird. „Russland ist bei Drohnen etwas im Rückstand, aber es holt langsam auf“, sagte sie gegenüber Newsweek.

Ukraine-Krieg: Lancets gehören zu den größten Bedrohungen

Russland hat seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022 in großem Umfang billige Selbstmorddrohnen, auch bekannt als „Kamikaze“ oder Einweg-Angriffsdrohnen, eingesetzt. Ukrainische Artilleriesoldaten, die in der Gegenoffensive der Ukraine kämpften, sagten der Nachrichtenagentur Reuters Ende Juni, dass diese sogenannten Lancets zu den größten Bedrohungen gehören würden, nachdem Russland in den letzten Monaten ihren Einsatz verstärkt hat.

Die Lancets sollen über feindliches Territorium fliegen und dann in der Nähe eines Ziels explodieren, sobald es identifiziert wurde, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Der Ukraine-Krieg ist ein Artilleriekrieg

„Russland setzt Lancets ein, um vorrangige Ziele anzugreifen. Sie sind im entscheidenden Kampf, bei dem sie feindliche Artillerie angreifen, immer wichtiger geworden“, so das britische Verteidigungsministerium. Der Ukraine-Krieg, der mittlerweile die 20-Monats-Marke überschritten hat, wird als „Artilleriekrieg“ bezeichnet und Ausrüstung wie Artillerieaufklärungsradar ermöglichen es jeder Seite, die entscheidende Feuerkraft der anderen Seite entgegenzuwirken.



„Traditionell setzt Russland kleine UAVs hauptsächlich zur Aufklärung ein“, sagt das britische Verteidigungsministerium. „Mit seiner Angriffsfähigkeit haben die Lancets die Art und Weise, wie Russland diese Waffenkategorie einsetzt, einen Schritt verändert.“ (Sonja Thomaser)