Putins neue Eliteeinheit erleidet schwere Verluste am Dnjepr – Promi-General unter Druck

Von: Stefan Krieger

Russische Luftlandetruppen erleiden in der Region Cherson eine bittere Niederlage. Diese könnte das Ansehen von Putins General Teplinski schädigen.

London/Kiew – Nach Angaben des britischen Geheimdienstes hat eine Division der russischen Luftlandetruppen bei den Kämpfen gegen das ukrainische Militär Anfang Dezember „höchstwahrscheinlich“ außergewöhnlich schwere Verluste erlitten.

In einem am Donnerstag (14. Dezember) veröffentlichten Bericht über die Lage im Ukraine-Krieg schrieb das britische Verteidigungsministerium (MOD), dass die kürzlich gegründete 104. Luftlandedivision der russischen Luftlandetruppen (VDV) „ihre Ziele nicht erreicht hat“. Konkret geht es dabei um einen Einsatz in der Region Cherson. Dort griff die neue Division nach Einschätzung der Briten erstmals aktiv in das Kriegsgeschehen ein.

Putins Eliteeinheit erleidet Niederlage – Ukraine errichtet Brückenkopf

Die Verluste der VDV-Fallschirmjäger, die oft als die besten russischen Elitekämpfer bezeichnet werden, ereigneten sich Berichten zufolge in der Nähe des kleinen Dorfes Krynky im Osten der Ukraine, am östlichen Ufer des Dnjepr.

Ukrainische Soldaten steigen in ein Boot am Ufer des Flusses Dnjepr an der Frontlinie nahe Cherson. © Mstyslav Chernov/dpa

Die Ortschaft Krynky und ihre Umgebung sind seit Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen den russischen Invasoren und ukrainischen Streitkräften. Die Ukraine gab im November bekannt, es sei gelungen, einen Brückenkopf am Ufer des Dnjepr zu errichten – was Kriegsbeobachter als wichtigen strategischen Erfolg gegen die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichneten.

Russlands Truppen im Ukraine-Krieg ohne Unterstützung

Das britische Verteidigungsministerium schrieb, dass die aufwändige Operation, an der die 104. VDV-Garde beteiligt war, „stattfand, nachdem sich die Division der russischen Dnjepr-Kräftegruppe angeschlossen und versucht hatte, den ukrainischen Brückenkopf in der Nähe des Dorfes Krynky am Ostufer des Dnjepr aufzulösen“.

Der britische Nachrichtendienst führte den mangelnden Erfolg der Division darauf zurück, dass sie „Berichten zufolge schlecht durch Luftstreitkräfte und Artillerie unterstützt wurde, während viele der Truppen höchstwahrscheinlich unerfahren waren“.

Das Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass der einseitige Verlust russische Militärblogger dazu veranlasst hat, Generaloberst Michail Teplinski, den Befehlshaber der russischen Streitkräfte am Dnjepr, zum Rücktritt aufzufordern. Teplinski hatte erst vor kurzem die Aufgabe des Kommandeurs in Dnjepr übernommen. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, wurde er Ende Oktober zum Befehlshaber der Streitkräfte der Region ernannt. Teplinski war im Juni 2022 mit der Führung der VDV beauftragt worden.

Russlands General Teplinski angeschlagen? „Ein Schlag für seinen Ruf“

Im April teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass Teplinski von einem anderen hochrangigen Posten in der Ukraine abberufen worden war, um später wieder eingestellt zu werden. Das Verteidigungsministerium schrieb damals, er sei „wahrscheinlich einer der wenigen ranghohen russischen Generäle, die von der Basis weitgehend respektiert werden“.

In der Einschätzung des Verteidigungsministeriums vom Donnerstag heißt es, die Niederlage in Cherson habe Teplinskis Ansehen wahrscheinlich geschadet. „Dies ist ein Schlag für Teplinskis Ruf als einer der fähigsten russischen Feldkommandeure des Krieges“, schrieb das Ministerium.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. (skr)