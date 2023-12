Erdogan als Putins Marionette: Russlands Spione hatten Plan für Sabotage von Schwedens Nato-Beitritt

Von: Stefan Schmid

Dass die Türkei eine besondere Rolle für Putin spielt, ist bekannt. Um Erdogans Meinung in Sachen Nato zu manipulieren, plante Russland Sabotageakte.

Ankara/Moskau – Im Mai 2022 beantragte Schweden gemeinsam mit Finnland den Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis Nato. Der Beitritt der Finnen im April 2023 wurde als Sieg gegen das Russland Wladimir Putins interpretiert, doch noch immer scheitert die Nato-Mitgliedschaft Schwedens an dem Veto der Türkei und Ungarns. Neue Informationen legen nahe, dass Russland, das kein Interesse an einer Nato-Erweiterung hat, Einfluss auf die Entscheidungen nehmen wollte. Dafür sollte in erster Linie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan manipuliert werden.

Gezielte russische Aktionen, um Erdogan zu erzürnen

Der schwedische Sender Yle machte den Inhalt eines Berichts öffentlich, der eine Kampagne des russischen Geheimdienstes offenlegt. Ziel: die Verhinderung des schwedischen Nato-Beitritts. Dafür sollte in Schweden und der EU Stimmung gegen Erdogan gemacht werden.

Primär sollte mit verschiedenen Aktionen aber nicht die Stimmung gegen Erdogan in den Zielländern angeheizt werden, sondern die Stimmung Erdogans gegenüber den Ländern aufrechterhalten oder verschlechtert werden. Mit der Initiierung von Anti-Erdogan-Protesten und dem Anbringen antiislamischer Graffitis an Fassaden, breit geteilt in den sozialen Medien, sollte das Nein Erdogans zum schwedischen Nato-Beitritt manifestiert werden.

Türkei im Spannungsfeld zwischen Russland und Nato-Staaten

Inwiefern die Aufdeckung der russischen Pläne das Verhältnis zwischen den Erdogan und Putin belasten könnte, ist kaum vorherzusehen. Fest steht, dass sich die Türkei ohnehin in einem Spannungsfeld befindet. Im Gegensatz zu einem Großteil der anderen Nato-Staaten pflegt die Türkei trotz des Ukraine-Krieges weiterhin ein relativ gutes Verhältnis zu Russland. So sind die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiterhin intakt.

Kritisch wird das selbstredend von den westlichen Verbündeten gesehen, allen voran von den USA. Genau an diese stellt Erdogan aber jetzt Forderungen. Er erwarte, dass der US-Kongress seine Zustimmung gebe, dass F-16-Kampfflugzeuge in die Türkei geliefert werden könne. Im Gegenzug werde im türkischen Parlament, gleichzeitig zur Entscheidung in den USA, die Ratifizierung von Schwedens Nato-Antrag vollzogen, so Erdogan.

Aber auch an Schweden selbst tritt der türkische Präsident immer wieder mit Forderungen heran. Zuletzt wünschte er die Schließung einer Nachrichtenseite. Erdogan kann sich mit seinen Forderungen auch deshalb so weit aus dem Fenster lehnen, weil er weiß, dass der Westen abhängig von ihm ist. Seien es Flüchtlingsdeals oder die Vermittlung im Getreideabkommen, die Türkei und Erdogan wird als Partner gebraucht, ob mit oder ohne Bauchschmerzen. (sch)