Explosion in russischer Panzerfabrik: Video zeigt riesigen Feuerball

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

In der Nacht zu Montag brannte es in einer russischen Panzerfabrik in Tscheljabinsk; ein großer Feuerball stieg über dem Fabrikgelände auf. Die Hintergründe sind noch unklar.

Tscheljabinsk/Smolensk – In einer russischen Fabrik für Panzer in der russischen Großstadt Tscheljabinsk kam es am späten Sonntagabend (26. November) zu einer Explosion, die zu einem gewaltigen Feuerball führte. Laut russischer Behörden sei der Zwischenfall auf einen Brand an einem Transformator zurückzuführen, das durch einen Kurzschluss ausgelöst wurde.

Am selben Tag kam es morgens in der russischen Stadt Smolensk zu einem Drohnenangriff auf eine Flugzeugfabrik. Ukrainische Behörden bestätigten gegenüber der ukrainischen Wochenzeitung Kyiv Post, dass es sich dabei um eine gezielte Aktion gehandelt habe.

Explosion in russischer Panzerfabrik: Video zeigt Feuerball über dem Gelände

Ein Video zeigt, wie ein großer Feuerball über dem Gelände der Panzerfabrik in Tscheljabinsk aufsteigt. Anwohner sollen laut eines russischen Telegram-Kanals vor dem Ausbruch des Feuers eine laute Explosion gehört haben, berichtet die britische Tageszeitung The Telegraph.

Was bei der Explosion beschädigt wurde und warum das Feuer ausgebrochen ist, ist laut dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek bislang noch unklar. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums soll das Feuer am Montagmorgen unter Kontrolle gebracht worden sein.

Anwohner berichteten derweil von Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung in Gebäuden rund um die Panzerfabrik.

Fabrik in Tscheljabinsk produziert Russlands moderne Panzer für Ukraine-Krieg

In der Panzerfabrik in Tscheljabinsk wird unter anderem das Panzermodell T-90 hergestellt – er gilt als einer der besten Panzer Russlands und wird im Ukraine-Krieg eingesetzt. Auch der „BMPT Terminator“ wird in der Fabrik produziert, ein schwer gepanzertes Kampfunterstützungsfahrzeug, das von russischen Staatsmedien als unzerstörbar angepriesen wird.

Die Fabrik gehört dem russischen Rüstungsunternehmen Uralwagonsawod und liegt östlich des Uralgebirges nahe der Grenze zu Kasachstan. Früher wurden in der Fabrik Traktoren gebaut, heute gilt sie als eine der Hauptproduktionsstätten für russische Panzer.

Russischer T-90M-Panzer bei einer Übung in Russland. © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Ukraine bestätigt Drohnenangriffe auf Flugzeugfabrik in Smolensk

Während die ukrainischen Behörden sich bislang nicht zu dem Feuer in der russischen Panzerfabrik in Tscheljabinsk geäußert haben, bestätigte der ukrainische Geheimdienst einen Drohnenangriff auf eine Flugzeugfabrik in Smolensk am Sonntag. Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte gegenüber der Kyiv Post: „Die Ziele wurden getroffen; das war eine Operation des Militärnachrichtendienstes der Ukraine.“

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Russland teilte zu dem Angriff mit, dass alle Drohnen abgeschossen worden seien. Allerdings sei laut Kyiv Post auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen, wie eine der abgeschossenen Drohnen auf das Dach der Flugzeugfabrik gestürzt und explodiert sein soll. Das Dach soll dabei beschädigt worden sein. Im Ukraine-Krieg werden sowohl von Russland als auch von der Ukraine vermehrt Drohnen genutzt.

Laut einem Bericht des ukrainischen Online-Magazins Defense Express soll kein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Tscheljabinsk und Smolensk bestehen. (mag)