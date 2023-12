Fataler Irrtum: Russlands Luftabwehr soll feuert wohl auf eigenes Kampfflugzeug

Von: Maximilian Kurz

Drucken Teilen

Ein auf der Plattform X kursierendes Video soll einen Vorfall zwischen der russischen Luftabwehr und einem russischen Kampfjet zeigen.

Ukraine - Ein aufsehenerregendes Video zeigt, wie ein russisches Militärflugzeug, vermutlich in der Ukraine, beinahe von eigenen Raketen getroffen wurde. Der Vorfall wurde durch den pro-militärischen Telegram-Kanal „Two Majors“ bekannt. Darüber berichtet unter andrem Newsweek.

Friendly Fire in der Ukraine: Russlands Militär soll auf eigenen Jet geschossen haben

Suchoi Su-25 Kampfjets bei einem Flugmanöver - ein russisches Flugzeug wurde nun beinahe durch eigene Truppen abgeschossen. © dpa

In zwei separaten Videos wird der Vorfall dargestellt. Das erste zeigt ein russisches Sukhoi Su-25 Kampfflugzeug im Tiefflug, knapp über einem Mehrfachraketenwerfer-System (MLRS). Kurz darauf werden mindestens fünf Raketen in schneller Folge abgefeuert, die das Flugzeug nur knapp verfehlen. Der genaue Ort und Zeitpunkt der Aufnahme bleiben unklar.

Ein zweites Video zeigt einen hitzigen Funkaustausch, vermutlich zwischen dem Piloten und Bodenpersonal. Eine Stimme, möglicherweise ein anderer Pilot, warnt die Bodentruppen eindringlich nach dem Raketenabschuss. „Lassen Sie es sie wissen“, ist laut einer Übersetzung vom X-Account „War Translated“ zu hören. Eine weitere Stimme kritisiert die MLRS-Bedienung und verwendet dabei eine homophobe Beleidigung.

Russisches Roulette: Scheinbar mehr als 323 verlorene Flugzeuge

Kommentatoren bezeichnen den Vorfall auf X, dem ehemaligen Twitter, als „russisches Roulette“. Der Vorfall erinnert an eine ähnliche Situation im November, bei der ein russischer Su-25-Jet in der ostukrainischen Region Donezk abgeschossen wurde. Seit Beginn von Putins Invasion in der Ukraine stieg die Zahl der verlorenen russischen Flugzeuge laut ukrainischem Generalstab auf 323, eine Zahl, die Newsweek nicht unabhängig verifizieren konnte.

Die Su-25 wurde erstmals Anfang der 1980er Jahre eingesetzt und bis 2017 produziert. Der aktuelle „Beinahe-Zusammenstoß“ ruft Erinnerungen an frühere Zwischenfälle mit diesem Flugzeugtyp wach, einschließlich eines schweren Unfalls im Jahr 2007, bei dem ein Su-25 der kongolesischen Luftwaffe abstürzte und der Pilot während einer Parade zum Unabhängigkeitstag ums Leben kam.