Todesfall im Kreml-Umfeld – Putin-Propagandistin tot aufgefunden

Von: Nils Hinsberger

Drucken Teilen

Neuer Todesfall im Zirkel des russischen Präsidenten: die Leiche der Vize-Chefin von Putins Lieblingszeitung wurde wohl in ihrer Wohnung aufgefunden.

Moskau – Die 35-jährige Anna Tsareva soll laut Medienberichten leblos in ihrer Moskauer Wohnung aufgefunden worden sein. Die Journalistin war Vize-Chefredakteurin der Kreml-Zeitung „Komsomolskaja Prawda“, wie Bild berichtet. Die Zeitung gelte als Lieblingsblatt des Machthabers von Russland, Wladimir Putin.

Offiziell sei Tsareva an Herzversagen gestorben, sagte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde in Moskau. „Zuvor hatte sie angegeben, dass sie sich nicht wohlfühlte und über hohes Fieber geklagt“, so der Sprecher gegenüber der Staatsagentur Tass. Die Journalistin hätte demzufolge schon länger an einer Atemwegsinfektion gelitten.

(Archivbild) Wladimir Putin liest in einem Hubschrauber, auf dem Weg zu einer Militärübungen 2013. Die Chef-Redakteurin seiner Lieblingszeitung wurde vor Kurzem tot aufgefunden. © picture alliance / dpa | Alexey Nikolsky /Ria Novosti / K

Vorgänger von Putins Kreml-Zeitung unter ähnlichen Umständen gestorben

Irritierend ist die Ähnlichkeit des Tods der jungen Frau mit dem ihres ehemaligen Vorgesetzten. Der damalige Chef-Redakteur der Zeitung, Wladimir Sungorkin, starb laut Bild-Informationen Angaben ebenfalls an einem Herzversagen. Zeitlich liegen die beiden Tode ebenfalls nahe beieinander. Der Ex-Chefredakteur starb gerade einmal ein halbes Jahr vor Tsareva.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Beobachter hegen wohl Zweifel an der Behauptung, dass Sungorkin eines natürlichen Todes gestorben sei. Bei Untersuchungen der Leiche sollen Anzeichen von Erstickung festgestellt worden sein. Unter Kritikern und im Umfeld von Präsident Putin kommt es regelmäßig zu mysteriösen Todesfällen. (nhi)