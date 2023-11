Putins „Bluthund“ erteilt Schießbefehl: Russlands Machthaber „zunehmend besorgt“ um Kontrolle

Von: Richard Strobl

Ramsan Kadyrow hat nach Anti-Israel-Szenen in Dagestan einen Schießbefehl in Tschetschenien erteilt. (Collage) © Collage: dpa/AP // dpa | Emile Alain Ducke

Nach antisemitischen Ausschreitungen in Dagestan hat Ramsan Kadyrow einen Schießbefehl erlassen. Experten sehen darin ein Zeichen der Schwäche.

Moskau/Grosny - Der Krieg in Israel hat auch Folgen in Russland. Im Süden von Putins Reich kam es zu antisemitischen Ausschreitungen. In der Reaktion der Machthaber darauf sehen US-Experten Angst vor einem Kontrollverlust.

In Dagestan, der Nachbarrepublik von Tschetschenien, hatte eine Menschenmenge am Sonntag den Flughafen von Machatschkala gestürmt und Jagd auf jüdische Passagiere eines Fluges aus Tel Aviv gemacht. Es gab mehr als 20 Verletzte; 83 Personen wurden festgenommen. Die russische Teilrepublik Dagestan gilt schon länger als Pulverfass und als schwer zu kontrollieren.

Antisemitische Ausschreitungen in Dagestan: Kadyrow reagiert extrem - „auf den Kopf“

Einer ähnlichen Entwicklung will Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow nun mit extremer Härte entgegenwirken. Er erteilte der Polizei in Tschetschenien einen Schießbefehl gegen aufsässige Demonstranten. Wer sich an Unruhen beteilige, werde festgenommen und eingesperrt, sagte Kadyrow der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge bei einer Sitzung der Regionalregierung in Grosny.

Wenn sich jemand widersetze, sollten die Beamten drei Warnschüsse abgeben. „Danach, wenn der Mensch immer noch gegen das Gesetz verstößt, gebt den vierten Schuss auf den Kopf ab! Der macht das nicht wieder. Das ist mein Befehl“, sagte Kadyrow nach Angaben vom Dienstag. Zudem stimmte er Putin in seiner Einschätzung zu, dass der Westen die Ausschreitungen inszeniert haben soll, um Russland zu destabilisieren. „Man darf den Feinden Russlands nicht Beistand leisten und die Lage im Inneren erschüttern“, sagte Kadyrow.

Befehl von Putins „Bluthund“ zeigt Angst vor Kontrollverlust

Die US-Experten des Institute for the Study of War (ISW) sehen darin letztlich eine Schwäche in der russischen Führung. Der Befehl Kadyrows, der auch Putins „Bluthund“ genannt wird, deute darauf hin, dass „russische Beamte möglicherweise zunehmend besorgt über die Schwächung der autoritären Kontrolle in Regionen an der Peripherie der Russischen Föderation sind“, heißt es in der aktuellen Lage-Einschätzung des ISW.

Demnach zeige Kadyrows Reaktion zwei Dinge: Einerseits, dass es dem Tschetschenen-Anführer „in erster Linie“ darum gehe, seine „unerschütterliche Unterstützung“ für Wladimir Putin zu zeigen. Andererseits wolle er die „Stärke seiner autoritären Herrschaft über Tschetschenien“ demonstrieren. Die drastische Reaktion zeige jedoch auch, dass er aktuell eine Schwächung seiner Macht fürchte. (rjs mit dpa)