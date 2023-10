In Käfigen gehalten: Russland verlegt Kampf-Delfine an die Krim-Frontlinie – viele sterben

Von: Patrick Mayer

Russland gerät im Ukraine-Krieg auf der Krim schwer in Bedrängnis. Moskau stationiert deshalb angeblich Kampf-Delfine direkt an der Frontlinie.

Jewpatorija – Viel an Brutalität und Unbarmherzigkeit hat Moskau-Autokrat Wladimir Putin im von ihm losgetretenen Ukraine-Krieg nicht ausgespart. Jetzt kommt offenbar auch noch Tierquälerei dazu. Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek berichtet, hat Russland speziell ausgebildete Kampf-Delfine nach Jewpatorija im Westen der Krim und damit an die Schwarzmeerfrontlinie verlegt.

Sie werden demnach im Küstengewässer vor der Küstenstadt (rund 120.000 Einwohner) in Käfigen gehalten. Auf einem russischen Marinestützpunkt in Novoozerne, unweit der Stadt Jewpatorija, seien Delfin-Gehege aufgetaucht, berichtete laut des Berichts das Online-Portal Naval News. Novoozerne war in den vergangenen Monaten nur ein Ziel der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russische Invasionsarmee auf der Krim.

Im Schwarzen Meer leben viele Delfine, hier ein Foto vor der Küste der russischen Region Krasnodar. © IMAGO/Dmitry Feoktistov

Anfang Oktober hatte zum Beispiel die Kyiv Post berichtet, dass zwei ukrainische Kommando-Einheiten, namentlich „Stuhni“ und „Bratsvo“, mit Jetskis an der Küste der Krim angelandet waren, um einzelne russische Einheiten anzugreifen. Sie seien nach erfolgreicher Mission über das Schwarze Meer in die Ukraine zurückgekehrt, schrieb die Tageszeitung unter Berufung auf den ukrainischen Militärsprecher Andrei Yusov weiter.

Krim im Ukraine-Krieg: Moskau muss wohl Teile der Marine und Luftwaffe abziehen

Russische Blogger behaupteten dagegen, der Angriff sei misslungen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Schon Ende August soll eine Elite-Einheit nach einer erfolgreichen Anlandung auf der Krim dort die ukrainische Flagge gehisst haben. Kiew hatte dazu ein Video veröffentlicht, dessen Ort und Zeitpunkt sich ebenfalls nicht unabhängig verifizieren lassen.

Erst flieht die russische Marine, und jetzt flieht die russische Luftwaffe.

Damit nicht genug: Nach einem offenbar erfolgreichen Angriff mit den neuen ATACMS-Mittelstreckenraketen auf ein russisches Flugfeld bei Berdjansk am Asowschen Meer gegenüber der Krim, vermeldeten ukrainische Behörden jüngst, Moskau würde Teile seiner auf der Halbinsel stationierten Luftwaffe aus Sorge vor weiteren Luftschlägen auf das russische Festland zurückverlegen. „Erst flieht die russische Marine, und jetzt flieht die russische Luftwaffe“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Lage auf der Krim.

Krim im Ukraine-Krieg: Drohnen-Attacken auf russische Schwarzmeerflotte

Wiederholt hatte es zudem Attacken mit unbemannten Seedrohnen auf die russische Schwarzmeerflotte im Stützpunkt Sewastopol gegeben. Sewastopol liegt gemäß Luftlinie knapp 65 Kilometer südlicher von Jewpatorija, das in den vergangenen Monaten ebenfalls wiederholt Ziel von Angriffen war. Ein Beispiel: Wie aus Satellitenbildern hervorgeht, die die Seite OSINTtechnical auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht hatte, zerstörten die ukrainischen Streitkräfte Mitte September etwa das großes russische Luftabwehrsystem Triumph S-400 bei Jewpatorija.

Die Krim im Schwarzen Meer: Im Nordwesten der Halbinsel liegen die Küstenstadt Jewpatorija und der russische Marinestützpunkt Nowooserne. © IMAGO / YAY Images

Wachsen die Sorgen im Kreml, dass ein möglicher amphibischer ukrainischer Großangriff genau hier erfolgen könnte? Laut Newsweek sind sogenannte Kampf-Delfine im Ukraine-Krieg, in dem die russische Armee derzeit heftigste Verluste bei Awdijiwka erleidet, kein neues Phänomen. Berichten zufolge habe Russland seit Beginn seiner völkerrechtswidrigen Invasion rund um seinen Schwarzmeerstützpunkt Sewastopol Militärtiere aus zwei Delfin-Gehegen eingesetzt, um ukrainische Spezialeinheiten abzuwehren. Das schrieb unter anderem die Washington Post. Wie die Meeressauger das anstellen sollen, ist unklar. Beweise für ihre Effizienz wurden nie vorgelegt.

Ukraine-Krieg: Im Schwarzen Meer werden wohl viele Delfine getötet

Laut einer Analyse des WDR sollen die Delfine zumindest in der Lage sein, Seeminen mit enormer Sprengkraft aufzuspüren. Und das wurde offenbar schon vielen Delfinen zum Verhängnis. Auch solchen, die ganz natürlich in dem Gewässer leben. Wie das Nachrichtenportal Business Insider berichtete, werden viele tote Delfine mit schweren Verletzungen an die Küsten und Strände des Schwarzen Meeres angeschwemmt.

Ivan Rusev, Forschungsdirektor des ukrainischen Nationalparks Tuzla Estuaries in der Region Odessa, hatte laut Stern auf seiner Facebookseite Fotos verwundeter und toter Delfine gezeigt. Einige hatten demnach Verbrennungen durch Bomben oder Minenexplosionen im Wasser. Andere hätten wegen der Kampfhandlungen keine Nahrung mehr finden können. (pm)