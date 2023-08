Ähnliche Symptome, viele Fragen: Reihe von Vergiftungen bei Kreml-Gegnerinnen gemeldet

Von: Sandra Kathe

Teilen

Nach rätselhaften Vorfällen klagen drei Frauen über ähnliche Krankheitssymptome. Fachleute lesen darin mögliche neue Methoden des Kreml.

Moskau – In mehreren Fällen sind russische Aktivistinnen und Journalistinnen zuletzt Opfer von Giftanschlägen geworden, die selbst erfahrenen medizinischen Fachleuten Rätsel aufgeben. Während Medien vor potenziellen neuen Methoden Russlands warnen, geflohene Kreml-Gegnerinnen und -Gegner unter Druck zu setzen, spricht ein Experte der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag über neue Erkenntnisse.

Über den jüngsten mutmaßliche Vergiftungsfall aus einer Reihe ungewöhnlicher Krankheits- und Todesfälle berichtete in dieser Woche das russische Investigativ-Portal The Insider, und zwar explizit gegen redaktionelle Vorgaben, nur dann über mutmaßliche Straftaten zu berichten, wenn wichtige Informationen zur Tat bereits sicher feststehen. Bei den Geschichten von Elena Kostyuchenko, Irina Babloyan und Natalia Arno bleiben jedoch viele Fragen offen – und dennoch kommen sie nun an die Öffentlichkeit, weil die Redaktion befürchtet, dass es zu weiteren ähnlichen Fällen kommen könnte.

Vergiftungssymptome bei Kreml-Kritikerinnen: Wichtiger Unterschied zu früheren Fällen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge seien bei allen drei Frauen in einem engen Zeitraum von nur wenigen Monaten ähnliche Gesundheitsprobleme aufgetreten. Kostyuchenko, die als Journalistin für die Zeitungen Novaya Gazeta und Meduza arbeitet, erkrankte im Oktober 2022 in München, Babloyan – ehemals Journalistin beim kurz nach Kriegsbeginn eingestellten russischen Radiosender Echo Moskwy – eine Woche später in Tiflis. Im Frühjahr 2023 kamen zu den beiden ähnlichen Fällen noch die Symptome von Arno dazu, die die kreml-kritische Free Russia Foundation gegründet hat und laut dem Bericht von The Insider mutmaßlich in Prag vergiftet wurde.

Noch 2011 war Elena Kostyuchenko in Russland für Journalistenpreise nominiert. Nun leidet die Kreml-Kritikerin an den Folgen einer möglichen Vergiftung. (Archivfoto) © Handout/imago-images.de

Alle Fälle unterscheiden sich allein in einem wichtigen Merkmal von anderen bekannt gewordenen Vergiftungsfällen, denen ein Zusammenhang mit Kreml oder dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB unterstellt wird – etwa dem Fall von Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Die Vergifteten schweben nicht in Lebensgefahr, leiden aber unter massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zu ihren gemeinsamen Symptomen zählen plötzliche starke Schmerzen, Übelkeit, Konzentrationsprobleme und Fatigue.

Ermittlungen wegen mutmaßlicher Vergiftung: Pannen bei toxikologischen Tests

Bei Arno ermitteln inzwischen US-Behörden wegen der nachgewiesenen Vergiftung mit einem nicht näher spezifizierten Nervengift, im Fall der beiden anderen Frauen berichtet The Insider über ungewöhnliche Pannen beim Umgang mit toxikologischen Testergebnissen bei der Berliner Charité.

Auch das russische Online-Medium Mediazona berichtete über die Fälle und sprach dafür mit dem Experten Dr. Marc-Michael Blum von der OPCW in Den Haag, der in den jüngsten bekanntgewordenen Fällen ein neues Muster mutmaßlicher Angreifer sieht. „Während Nervengift wie VX und Novichok sicher verwendet werden, um zu töten, scheint es bei den neuen Fällen so zu sein, dass die Verwendung der Substanzen nicht unbedingt lebensbedrohlich ist, sondern die Gesundheit der Geschädigten massiv beeinträchtigt“ sagt Blum, der sich auf chemische und biologische Kampfstoffe spezialisiert hat.

Was den Umgang mit mutmaßlichen neuen Stoffen für Fachleute wie Blum schwieriger mache als bei den bisher angewendeten Giftstoffen Novichok und VX sei, dass die noch unbekannten Stoffe scheinbar nicht auf militärisch genutzten Mitteln basieren. Das mache es schwieriger, Untersuchungen dazu vor internationale Organisationen wie das OPCW zu bringen. So würden diese Fälle häufig als ganz normale Vergiftungsfälle behandelt, die von Behörden noch dazu nicht als Mordversuch gewertet würden. Entsprechend länger könne es dauern, Antworten zu finden, sagte Blum Mediazona. (saka)