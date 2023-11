Russland ist der Verlierer im Krieg zwischen Israel und der Hamas

Von: Foreign Policy

Drucken Teilen

Moskaus Jahrzehnt als Schiedsrichter im Nahen Osten neigt sich dem Ende zu. Russland hat kaum noch Einfluss auf den Israel-Krieg.

Russland gewann vor zehn Jahren im Syrien-Konflikt Einfluss als Diplomat im Nahen Osten

Der Ukraine-Krieg schwächte Russlands Macht im Nahen Osten

Russland mit Kremlchef Wladimir Putin ist bei Lösung des Israel-Kriegs wohl kaum einflussreich

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 21. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Im Herbst 2012 nahm ich in der US-Botschaft in Moskau an einer offenen Diskussion über Russlands Rolle im Nahen Osten teil. In ihrem Vortrag betonte eine erfahrene amerikanische Diplomatin, dass Russland eine verbrauchte Macht sei, die niemals in der Lage sein werde, die Bedeutung der Sowjetunion in der Region wiederzuerlangen. Die Diskussion, bei der es nur wenige Gegenstimmen gab, war bemerkenswert, weil sie völlig daneben war: Genau zu diesem Zeitpunkt begann Moskau, sich in Syrien und in der gesamten Region wieder zu einem wichtigen Akteur zu entwickeln.

Heute befindet sich Russlands Einfluss im Nahen Osten an einem weiteren Wendepunkt. Nach der katastrophalen Invasion in der Ukraine ist Russlands abnehmende Bedeutung in der Region durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober noch deutlicher zutage getreten. Während Moskau vor 10 Jahren eine zentrale Rolle in der Diplomatie rund um den Bürgerkrieg in Syrien spielte, hat Russlands Vorstoß im UN-Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand im Gazastreifen nur wenig Anklang gefunden. Der Kontrast ist bezeichnend für das Ende von Moskaus jahrzehntelangem Comeback in der Region.

Noch bevor Wladimir Putin im Mai 2012 die russische Präsidentschaft wiedererlangte, war er entschlossen, Russland wieder zu einer herausragenden Rolle im Nahen Osten zu verhelfen, die es seiner Meinung nach für eine Großmachtstellung benötigt. Als er die Entscheidung des damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew kritisierte, sich bei der Resolution des UN-Sicherheitsrats, welche die Anwendung von Gewalt in Libyen genehmigte, der Stimme zu enthalten, schien er verhindern zu wollen, dass der Westen jemals wieder freie Hand hat. Und als 2011 der syrische Bürgerkrieg ausbrach und sich 2012 verschärfte, lehnte der Kreml jegliche Maßnahmen der Vereinten Nationen strikt ab, da er eine Wiederholung der Ereignisse in Libyen befürchtete.

Russland lebt seit zehn Jahren mit diplomatischem Kompromiss im Nahen Osten

Der russische Präsident Wladimir Putin am 30. Oktober bei einem Treffen des Sicherheitsrates in Moskau (Archivbild). © IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Zuma Wire

Inmitten des Syrienkriegs nahm Moskau Kurs auf eine neue Bedeutung im Nahen Osten. Im September 2013 unternahm Putin dort seinen ersten großen Schritt. Während sich die Vereinigten Staaten auf eine bewaffnete Intervention vorbereiteten, nachdem das syrische Regime die vom damaligen Präsidenten Barack Obama öffentlich verkündete „rote Linie“ überschritten und chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hatte, entwarf Putin einen diplomatischen Kompromiss, bei dem Russland versprach, bei der Beseitigung des syrischen Chemiewaffenarsenals zu helfen.

Zwei Jahre später zementierte Russland seine Position in der Region erneut, durch eine militärische Intervention in Syrien. In weniger als einem Jahr wendeten Moskaus Streitkräfte das Blatt und sicherten die Herrschaft des syrischen Diktators Bashar al-Assad – ein Erfolg, den Putin in der gesamten Region zu seinem Einfluss verhelfen sollte. Mit seinem festen Griff in Syrien wurde Russland zum zentralen Akteur der regionalen Diplomatie von Ankara über Riad bis Kairo. Durch die Zusammenarbeit mit dem Iran und der Hisbollah auf dem Schlachtfeld in Syrien begannen sich Moskaus Beziehungen zu Teheran zu verbessern. Israel sah sich gezwungen, die russischen Streitkräfte in seiner Nachbarschaft zu berücksichtigen – insbesondere die russischen Luftabwehreinheiten, die die israelische Luftwaffe möglicherweise am Boden halten könnten – und engagierte Moskau zunehmend. Der Irak und Ägypten bemühten sich um eine Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst und der Terrorismusbekämpfung. Schon bald trafen von Russland unterstützte Truppen in Libyen ein, um auch dort in den Bürgerkrieg einzugreifen.

Moskau nutzte sein neues Engagement in der Region, um sich als Alternative zu den Vereinigten Staaten zu positionieren und die Unzufriedenheit mit Washington auszunutzen, um seinen Einfluss zu stärken. In der Türkei nutzte Moskau die Wahrnehmung der westlichen Unterstützung für den gescheiterten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 sowie die anhaltenden Auseinandersetzungen über die Zusammenarbeit der USA mit kurdischen Kräften in Syrien, die Ankara als terroristische Gruppen betrachtet. In Ägypten nutzte Putin die Bedenken der Obama-Regierung nach dem Sturz der demokratisch gewählten, von den Muslimbrüdern geführten Regierung durch das ägyptische Militär im Jahr 2013, um herzliche Beziehungen zum neuen ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi aufzubauen.

In Israel nutzte Putin die eisige Beziehung zwischen Obama und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, um die Beziehungen zu Israel weiter zu stärken. In Saudi-Arabien setzte Putin schon früh auf den ehrgeizigen Kronprinzen Mohammed bin Salman und schüttelte ihm auf dem G-20-Gipfel 2018 demonstrativ die Hand, nur einen Monat nachdem der Journalist Jamal Khashoggi von saudischen Regierungsmitarbeitern ermordet worden war.

Russland wegen Handelsweg von Türkei abhängig: Keine Diplomatie mehr seit Ukraine-Krieg

Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Fotostrecke ansehen

Moskaus interessenbasierter Ansatz und seine geschickte Diplomatie haben dazu beigetragen, regionale Spaltungen erfolgreich zu überwinden. Die russische Politik war pragmatisch und sogar zynisch und nicht an eine Ideologie oder Werte wie Demokratie gebunden. Russland war in der Lage, gleichzeitig die Beziehungen zu Iran, Israel und Saudi-Arabien zu verbessern. Es gelang ihm, sich mit der türkischen Regierung und kurdischen Gruppen in Syrien einzulassen, wobei es geschickt der Kritik auswich, die Ankara an Washington übte.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 leitete jedoch ein allmähliches Schwinden des Einflusses des Kremls im Nahen Osten ein. Erstens hat Russlands unprovozierter Angriff sein internationales Ansehen geschädigt und es zu einer weniger attraktiven Alternative gemacht, die gegen Washington ausgespielt werden kann. Kairo beispielsweise erklärte sich auf Druck Washingtons bereit, geplante Waffenlieferungen an Russland einzustellen, die dessen Krieg in der Ukraine unterstützt hätten. Ankara hat Berichten zufolge auf den Kauf einer weiteren Lieferung des russischen Luftabwehrsystems S-400 verzichtet, wahrscheinlich weil es zu dem Schluss gekommen ist, dass das Ausspielen der Russland-Karte gegenüber Washington jetzt weniger glaubwürdig und effektiv ist.

Moskaus Einfluss in seinen Beziehungen zu wichtigen Staaten in der Region hat sich ebenfalls umgekehrt. Während Russland als Reaktion auf den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei im Jahr 2015 schmerzhafte Sanktionen gegen diese verhängen und Erdogan schließlich zu einer Entschuldigung zwingen konnte, ist Russland nun auf die Türkei als Umschlagplatz für Waren angewiesen, um westliche Sanktionen zu umgehen. Russische Flugzeuge werden nun über Istanbul und Dubai umgeleitet, um die Beschränkungen des europäischen Luftraums zu umgehen. Moskau kauft bewaffnete Drohnen aus iranischer Produktion und baut sogar eine Fabrik zur Herstellung von Drohnen mit iranischer Lizenz in Russland.

Seit Israel-Krieg: Russland verliert Einfluss im Nahen Osten trotz Hamas-Besuchen

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Schließlich hat Moskau seine Militär- und Sicherheitspräsenz im Nahen Osten geschwächt. Russland unterhält zwar immer noch einen wichtigen Marine- und Luftwaffenstützpunkt in Syrien, hat aber einen Teil seiner Streitkräfte und Ausrüstung dorthin verlegt, um die Militäroperationen in der Ukraine zu unterstützen. Um seine angeschlagene Kriegsmaschinerie zu versorgen, hat Russland sogar syrische Kämpfer rekrutiert. Obwohl Russland über die paramilitärische Gruppe Wagner in Libyen präsent ist, hat es Berichten zufolge auch Kräfte aus dieser Gruppe für den Kampf in der Ukraine abgestellt. Russlands Fähigkeit, seine Macht in der Region zu demonstrieren, wird auch dadurch beeinträchtigt, dass Moskau angesichts seiner Verpflichtungen in der Ukraine kaum in der Lage wäre, seine Präsenz in einer Krise zu verstärken oder seine Kräfte dort in Frage zu stellen.

Der bösartige Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und die scharfe Reaktion Israels dürften für Russlands schwindenden Einfluss im Nahen Osten einen Punkt markieren, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Beziehungen zwischen Russland und Israel waren bereits durch die russische Invasion in der Ukraine angespannt, aber Putins Reaktion auf die Krise im Gazastreifen hat die Lage wahrscheinlich noch verschlimmert. Moskau gab der US-Politik die Schuld und verzichtete darauf, den Angriff der Hamas ausdrücklich zu verurteilen. Die Zurückhaltung Moskaus, sich auf die Seite Israels zu stellen, ist nicht unbemerkt geblieben: Ein Politiker aus Netanjahus Partei trat im russischen Staatsfernsehen auf, um die russische Reaktion zu kritisieren. Während Putin seine persönlichen Beziehungen zu Netanjahu wahrscheinlich beschädigt hat, würden sich die bilateralen Beziehungen wahrscheinlich noch weiter verschlechtern, wenn Netanjahu aufgrund der Krise im Gazastreifen sein Amt aufgeben würde.

Auch die Bedeutung, die Moskau in der Vergangenheit als Vermittler zwischen den palästinensischen Gruppen hatte, wird wahrscheinlich schwinden. Russland hat davon abgesehen, die Hamas als terroristische Gruppe anzuerkennen, und versucht, die Versöhnung zwischen den palästinensischen Gruppen als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Frieden und zur Gründung eines palästinensischen Staates zu erleichtern. Hamas-Vertreter haben Moskau in den letzten zehn Jahren mehrmals besucht, so auch im vergangenen Monat. Doch selbst wenn es der Hamas gelingen sollte, Israels anhaltende Bodeninvasion im Gazastreifen zu überleben, dürfte die innerpalästinensische Versöhnung in absehbarer Zeit keine Priorität für den Nahost-Friedensprozess darstellen.

Russlands Militär nicht einflussreich, wenn Iran sich in Israel-Krieg einmischt

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dürfte es auch für Russland schwieriger machen, sich in regionalen Rivalitäten zurechtzufinden, vor allem angesichts der immer enger werdenden Beziehungen zu Teheran. Zwar würde Moskau es wahrscheinlich vorziehen, sich nicht für eine Seite zwischen Israel und dem Iran zu entscheiden, doch der Versuch, inmitten des sich zuspitzenden Konflikts Neutralität zu wahren, würde wahrscheinlich nur zu Reibungen mit beiden Seiten führen. Wenn Moskau gezwungen wäre, sich für eine Seite zu entscheiden, würde es sich wahrscheinlich nach den Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine richten - der Rahmen, durch den Putin derzeit alle internationalen Herausforderungen betrachtet. Der Kreml müsste entscheiden, ob iranische Waffen für Russland wichtiger sind - oder ob die Aufrechterhaltung des Einflusses auf Israel Priorität hat, um es von Waffenlieferungen an die Ukraine abzuhalten.

Eine Eskalation der Krise zu einem breiteren regionalen Kampf, in den der Iran direkt involviert ist - was derzeit unwahrscheinlich erscheint, aber möglich bleibt - würde Russlands Ohnmacht für alle offensichtlich machen. Trotz seiner Stützpunkte in Syrien ist Russlands militärische Präsenz nicht ausreichend, um die Ereignisse zu beeinflussen. Wenn es in der Vergangenheit herausgefordert wurde, hat sich Russland dafür entschieden, einen Rückzieher zu machen, so wie 2018, als die Vereinigten Staaten Straf-Luftangriffe gegen syrische Ziele starteten. Russland hat einfach nicht den Einfluss, um einen Kompromiss zu schmieden oder Verhandlungen zu führen. Selbst zu Staaten, zu denen Moskau gute Beziehungen unterhält - Iran und Saudi-Arabien - war es Peking, das die Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern vermittelt hat.

Russland wegen geringem Einfluss wohl nicht an Lösung des Israel-Krieges beteiligt

Sicherlich ist der Krieg zwischen Israel und Hamas eine willkommene Entwicklung für Moskau, da er die internationale Aufmerksamkeit von Russlands eigenem Krieg in der Ukraine ablenkt und die Vereinigten Staaten möglicherweise dazu zwingt, Entscheidungen über die Priorisierung der Sicherheitshilfe für Israel oder die Ukraine zu treffen. Washingtons uneingeschränkte Unterstützung für die israelischen Militäroperationen hat auch einige unangenehme Vergleiche mit Russlands eigenen Angriffen in der Ukraine hervorgerufen. Aber Washingtons eigene Ziele mit der arabischen Welt oder dem globalen Süden im weiteren Sinne gehen nicht unbedingt auf Moskaus Konto.

Letztlich könnte die Krise, die durch den Großangriff der Hamas auf Israel ausgelöst wurde, die Zukunft des Nahen Ostens mitbestimmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Moskau dabei eine große Rolle spielen wird - wenn es überhaupt eine spielt. Eine weitere Madrider Konferenz wird es wahrscheinlich nicht geben. Während Russland vor einem Jahrzehnt eine zentrale Rolle in den Diskussionen um den syrischen Bürgerkrieg spielte, wird sich die künftige Entwicklung des Nahen Ostens wahrscheinlich ohne nennenswerten Beitrag Moskaus aus der Gaza-Krise ergeben.

Zum Autor Peter Schroeder ist Adjunct Senior Fellow im Transatlantic Security Program des Center for a New American Security, ehemaliger stellvertretender nationaler Geheimdienstbeauftragter für Russland und Eurasien beim National Intelligence Council und ehemaliges Mitglied des Senior Analytic Service der CIA. Twitter (X): @schroeder_prs

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.