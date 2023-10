Russlands 60 Jahre alter Panzer wird zum Problem für die Ukraine

Von: Kilian Beck

Ein fast 70 Jahre alter Panzer vom Typ 54-B auf einem fast 50 Jahre altem Foto der Roten Armee. © Archivbild TASS / AFP

Ein russischer Panzer aus der Stalin-Zeit sorgt im Netz für Häme. Für die Ukraine sind diese alten Panzer aber aus einem Grund durchaus gefährlich.

Kiew – Beide Armeen im Ukraine-Krieg greifen auf altes Sowjet-Material zurück. Doch ein Foto, das vom US-Magazin Forbes veröffentlicht wurde, zeigt nun anscheinend Überraschendes. Einen mindestens 64 Jahre alten Panzer vom Typ T54-B der russischen Armee. Auf dem Turm wurde eine Art Hütte angebaut. Diese, mutmaßt das Portal, sei etwa 1,80 Meter hoch und solle die Besatzung vor Angriffen mit sogenannten „Kamikaze-Drohnen“ schützen. Das Foto stammt aus sozialen Medien und es kann nicht unabhängig überprüft werden, wo es aufgenommen wurde.

Der Hüttenaufbau sorgt für Spott: Die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin sei schon so weit verfallen, dass sie einen Panzer im „Mad-Max-Stil“ einsetzen müsse, heißt es in manchen Kommentaren. Im Postapokalypsefilm „Mad Max“ bekriegen sich Gruppen von Männern mit dem letzten bisschen Material, das noch übrig ist. Es ist keine neue Entwicklung, dass Russland uralte Panzer an die Front wirft: Bereits im März präsentierte das Open-Source-Intelligence-Kollektiv „Conflict Intelligence Team“ Fotos T54-B Panzern, die aus Russlands fernem Osten Richtung Ukraine transportiert wurden.

Russland setzt seit dem Sommer auf „Kamikaze-Panzer“

Im Sommer häuften sich die Berichte, dass der T54-B und T55 als „Kamikaze-Panzer“ eingesetzt werde. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Einsatz demnach. Im Juli habe es laut der staatlichen, russischen Nachrichtenagentur TASS einen solchen Angriff auf eine ukrainische Stellung in Marinka bei Donezk gegeben. Solche Attacken seien laut dem Forbes-Bericht leicht mit einer Panzerabwehrwaffe zu stoppen.

Experte warnt: Russische Uralt-Panzer können gefährlich werden

Allerdings muss die ukrainische Armee mit ihrer Munition haushalten. Der britische Militäranalyst Nicholas Drummond gab bereits bei der ersten Sichtung der alten Panzer zu bedenken: Eine Panzerabwehrwaffe vom Typ „Javelin“ koste ungefähr 200.000 US-Dollar und ein alter Panzer kaum etwas. Im aus russischer Sicht schlechtesten Fall, sei der Panzer ein „nützliches Artelleriegeschütz“. Oder für die Ukraine noch gefährlicher: „Quantität an sich, kann auch zur Qualität werden“, schrieb Drummond auf X (vormals Twitter).

Noch weiß die Ukraine mit den USA die größte Militärmacht der Welt als Unterstützer an ihrer Seite. Doch durch den Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten bröckeln die Mehrheiten für weitere Militärhilfe. Und auch in Polen steht die Unterstützung in der Ukraine im Vorfeld der Parlamentswahlen in rund einer Woche wieder zur Debatte. Dann blieben nur noch Deutschland und Großbritannien als große Geberländer.