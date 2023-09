Putins Auftritt mit Kim gibt Rätsel auf – was ist mit dem Fuß von Russlands Präsidenten los?

Von: Marcus Giebel

Beim Besuch von Kim Jong-un zieht Wladimir Putins Fuß viele Blicke auf sich. Die Aufnahmen geben Spekulationen über eine Krankheit neues Futter.

Wostotschny – Das hatte sich Wladimir Putin sicher ganz anders vorgestellt. Natürlich dürfte sich der Kreml-Chef erhofft haben, dass seine Zusammenkunft mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un weltweit Schlagzeilen macht. Gerade angesichts der aus russischer Sicht wenig erbaulichen Entwicklung im Ukraine-Krieg sollte den Westen brennend interessieren, was beim Austausch der mächtigsten Männer zweier Atommächte herausspringt. Eine latente Drohung in Richtung des Moskauer Feindbildes schwingt ohnehin mit.

Putin und sein Fuß: Merkwürdige Bewegungen während Treffen mit Kim Jong-Un

Diskussionsstoff lieferte das Treffen im Weltraumbahnhof im ostrussischen Wostotschny dann auch – obwohl laut dem Kreml keine Abkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden. Und so blickt der Westen auch nicht auf die Hände oder auf den Mund des russischen Präsidenten. Sondern auf dessen Füße. Vor allem den linken Fuß.

Denn auf den veröffentlichten Aufnahmen bewegt Putin das Gelenk doch sehr auffällig. Während er neben Kim sitzt – nur ein kleiner Tisch trennt sie – fällt immer wieder auf, dass der 70-Jährige die Sohle des linken Fußes mehrmals anhebt und dabei nur die Ferse Bodenkontakt behält. Manchmal verdreht er zusätzlich sein Gelenk.

Es wirkt so, als würde auch seinem prominenten Gast diese merkwürdige Fußarbeit auffallen. Kim scheint in einigen Momenten auf die Bewegungen zu schauen. Ob er sich ähnliche Fragen stellt wie einige Journalisten im Westen?

Wollen gemeinsam hoch hinaus: Russlands Präsident Wladimir Putin (2. v. l.) empfing Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (2. v. r.) auf einem Weltraumflughafen. © IMAGO/Mikhail Metzel

Putin krank? Spekulationen über Krebs oder Parkinson gibt es schon länger

Verschiedene Medien spekulieren, Putins unnatürliche Fußhaltung könnte darauf hindeuten, dass der Kreml-Chef an einer Krankheit leidet. In der Vergangenheit hatten bereits Ferndiagnosen die Runde gemacht, wonach Putin an Krebs oder Parkinson erkrankt sei.

Als Indizien herangezogen werden auffällige Bewegungen von Putin in aller Öffentlichkeit. So scheint er sich bei Gesprächen mit Untergebenen oftmals krampfhaft mit einer Hand an der Tischplatte festzuhalten – etwa bei einem Gespräch mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Interessiert verfolgt wurde gerade im Westen auch seine große Panik vor einer Corona-Infektion – so begrüßte er Staatsgäste kurz vor der Invasion an einem XXL-Tisch, um keine Ansteckung zu riskieren.

Und auch der linke Fuß sorgte bereits in der Vergangenheit für Aufsehen. Die New York Post erinnert an ähnliche Bewegungen während eines Treffens mit dem ihm treu ergebenen belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko im Februar 2023. Auch damals saßen Putin und sein Gast nebeneinander und hatten einen kleinen Tisch zwischen sich platzieren lassen.

Putins auffällige Fußbewegungen: Russlands Präsident verdreht den Oberkörper

Bereits im September 2022 zogen außerdem Putins Füße viele Blicke auf sich, als er die ostrussische Provinz Kamtschatka besuchte und sich auf einem Umweltforum der Jugend sitzend mit Studenten austauschte. Mit dem linken Fuß hatte er ähnlich zu kämpfen wie nun in Kims Anwesenheit, sogar der rechte Fuß mischte einige Male mit. Auffällig zudem: Wie auch im neuesten Fall verdrehte er seinen Oberkörper, saß somit nicht mehr vollkommen gerade auf dem Stuhl.

Weiter heißt es, bei einem Besuch und Teheran sei aufgefallen, dass einer von Putins Armen schlaff herabhing. Andere Aufnahmen sollen darauf schließen lassen, dass der mächtige Mann aus Moskau Infusionsspuren an einer Hand aufweisen könnte. Putins Füße waren auch Thema nach einem Treffen mit Schulkindern in der Exklave Kaliningrad. Auffällig war im April 2023 auch eine große Narbe an seinem Hals.

Alle Blicke auf den Fuß gerichtet: Während Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (l.) spricht, kann Kreml-Chef Wladimir Putin sein Gelenk nicht stillhalten. © Screenshot glomex.com/prosieben

Putin und die Gesundheitsfrage: Bei öffentlichen Terminen Lippen merkwürdig verzogen

Die englische Zeitung Metro verweist auf eine Ostermesse der Russisch-Orthodoxen Kirche, während der Putin die Lippen sekundenlang auf merkwürdige Weise verzog und sich sogar auf selbige biss. Ähnliche Bilder waren bei der Parade im Mai zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg entstanden, schreibt die Daily Mail, die dem gleichen Medienhaus wie die Metro angehört. Bereits im Jahr 2020 hatte das englische Boulevardblatt den politischen Analysten Valery Solovei zitiert, demzufolge sich Putin wegen einer Krebserkrankung einer OP unterzogen hatte.

Der Kreml betont auf derlei Spekulationen angesprochen stets, dass sich der Präsident bester Gesundheit erfreue. Derweil begrüßte Putin mit Lukaschenko bereits einen weiteren hochrangigen Gast. Während des Termins in Sotschi ließ er wissen: „Wir stellen für niemanden eine Bedrohung dar.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte zudem, dass Russland von Nordkorea Munition für seinen Krieg in der Ukraine kaufen wolle. Bestätigte wurde hingegen, dass Putin Kims Einladung zu einem Gegenbesuch „mit Freude“ angenommen habe. Es wird ein weiterer auf der ganzen Welt mit Spannung erwarteter Termin. Die Öffentlichkeit wird sehr genau hinschauen. Manche Beobachter vor allem auf Putins Füße. (mg)