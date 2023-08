Putin unter Druck: Droht nach Prigoschins Tod ein neuer Aufstand?

Von: Christoph Gschoßmann

Jewgeni Prigoschin (l.) und Wladimir Putin (r.). © Razgruzka_Vagnera telegram channel/Pool Sputnik Kremlin/AP/Valery Sharifulin/dpa

Der Tod von Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, sorgt für Unruhe in Russland. Befürchtungen eines neuen Aufstands machen die Runde.

Frankfurt - Jewgeni Prigoschin ist nicht mehr am Leben. Als Leiter der Wagner-Gruppe erregte er vor allem durch seinen Aufstand gegen Moskau in Russland Aufmerksamkeit. Es wird jedoch berichtet, dass Wladimir Putin, der Kreml-Chef, befürchtet, dass gerade Prigoschins Ableben eine weitere Meuterei provozieren könnte.

In der oppositionellen Zeitung Moscow Times, die kritisch gegenüber Russland eingestellt ist, wird berichtet, dass die russischen Geheimdienste daran arbeiten, ein Ereignis wie das vom 24. Juni zu verhindern. An diesem Tag besetzten Prigoschins Söldner die russische Stadt Rostow am Don. Sie zogen in Richtung Moskau, bevor der Aufstand endete.

Kreml geht davon aus, dass die Gefahr eines neuen militärischen Aufstands besteht

Analysten vermuten weiterhin, dass Putin für Prigoschins Tod bei einem Flugzeugabsturz verantwortlich sein könnte. Laut der Moscow Times haben die Panzer, die sich vor zwei Monaten Moskau näherten, bei Putin einen „unauslöschlichen Eindruck“ hinterlassen. Prigoschin wurde als „Gefahr“ für das Regime betrachtet, da er sich dem Befehl der russischen Armee und einem „persönlichen Befehl des Präsidenten“ widersetzte. Bei ihrem letzten Treffen soll Putin Prigoschin „drei Stunden lang angeschrien“ haben.

„Der Kreml geht davon aus, dass nach der Liquidierung von Jewgeni Prigoschin in Russland die Gefahr eines neuen militärischen Aufstands besteht“, wird von Moscow Times berichtet, basierend auf vier anonymen Quellen, die den russischen Behörden nahestehen. Der geopolitische Analyst Nikola Mikovic sagte dem US-Magazin Newsweek: „Es wird wahrscheinlich eher das reguläre russische Militär als die Wagner-Gruppe sein, die versuchen wird, einen weiteren Aufstand zu erzwingen.“

Mikovic fügte hinzu, dass die meisten russischen Kommandeure mit der Art und Weise unzufrieden seien, wie Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow den Krieg führen. „Wenn Russland also weiterhin Niederlagen in der Ukraine erleidet, wird eine neue Meuterei unvermeidlich sein.“ Er „glaube nicht, dass sie versuchen werden, Putin zu stürzen – zumindest vorerst –, weil seine Zustimmung immer noch relativ hoch ist. Stattdessen werden sie sich auf Schoigu und Gerassimow konzentrieren, so wie Prigoschin es getan hat.“

Aus Angst vor einem weiteren Aufstand: Putin bewaffnet persönliche Söldertruppe

Im Juli berichtete der dem Kreml nahestehende Telegram-Kanal Mash, dass Polizeibeamten in der Moskauer Region als Reaktion auf den Aufstand neue Fähigkeiten vermittelt wurden, darunter städtische Kampftaktiken, das Abfeuern von leichten Maschinengewehren und das Werfen von Granaten. So sollen sie besser auf Rebellionen vorbereitet sein. Anfang August sagten britische Verteidigungsbeamte, Putin rüste seine persönliche Soldatentruppe, die Rosgvardia, mit schweren Waffen aus, darunter Artillerie und Kampfhubschrauber.

Ob Putin die Ermordung Prigoschins befohlen habe oder nicht, sei „weniger wichtig als der Eindruck von Stärke, den er offenbar durch Prigoschins Tod gewonnen hat“, sagte Todd Armstrong, Professor für russische, mitteleuropäische und eurasische Studien am Grinnell College im US-Bundesstaat Iowa, gegenüber Newsweek. Die eigentliche Frage sei, „ob seine Stärke auf einem soliden Fundament ruht oder ob es in den Reihen der sogenannten Silowiki, also denen, die in Russland die politische Macht innehaben, bedeutende Meinungsverschiedenheiten gibt.“ Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind Auslandsreisen des russischen Präsidenten Putin selten geworden. Laut Kreml soll sich das im Herbst ändern. (cgsc)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Bedrettin Bölükbasi sorgfältig überprüft.