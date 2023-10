Schweineköpfe und Sandsäcke – Russland schützt seine Panzer mit bizarren Mitteln

Von: Stefan Krieger

Ein russischer Panzer vom Typ T-80BV – hier ohne zusätzlichen Schutz (Archivbild) © Denis Bushkovsky/Imago Images

Der Krieg in der Ukraine ist auch eine Materialschlacht. Russland nimmt zum Schutz seiner Panzer-Flotte jetzt ungewöhnliche Modifikationen vor.

Moskau – Bilder von russischen Panzern in der Ukraine mit einigen ungewöhnlichen Ergänzungen haben bei den Nutzern der sozialen Netzwerke Spott und Vergleiche mit Szenen aus einem berühmten Hollywoodstreifen hervorgerufen.

Der Telegram-Kanal des prorussischen Militärbloggers Voenniy Osvedomitel postete ein Bild eines T-80BV-Panzers, auf dem ein Soldat vor dem Hauptgeschütz sitzt und von der Kamera wegschaut.

Russlands ungewöhnliche Schutzmaßnahmen für Panzer im Ukraine-Krieg

Sandsäcke an den Seiten des Panzers neben dem Geschützturm zu sehen, während an der Fahrzeugwanne Metallstifte angebracht sind, die mit viel Fantasie wie Schweineköpfe wirken. Der Panzer sei „großzügig mit verschiedenen Müllteilen übersät worden, um ihn zusätzlich zu sichern und so vor angreifenden Hubschraubern und Kampfdrohnen der ukrainischen Streitkräfte zu schützen“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Der prorussische Militärblogger Voenniy Osvedomitel veröffentlichte ein Bild eines „geschützten“ Panzers. © Screenshot Telegram

„Das Ding sieht aus wie bei Mad Max“, schrieb ein Nutzer und bezog sich dabei auf den Film von 1979 mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Gibson spielt darin einen Polizisten, der in einem Australien der nahen Zukunft während des Zusammenbruchs der Gesellschaft zur Selbstjustiz greift. „T-80 Mad Max Edition“, kommentierte ein anderer. Andere Nutzer meinten, es sehe eher aus wie etwas aus dem Warhammer-Fantasiespiel. Einige waren aber der Meinung, das Gefährt zeige „eine gewisse Wildheit“.

Mad-Max-Panzer Russlands im Ukraine-Krieg?

Nach Angaben von Oryx, einer Open-Source-Website, die die Verluste auf beiden Seiten im Ukraine-Krieg erfasst, hat Russland seit Beginn der Invasion 104 Panzer vom Typ T-80BV verloren.

Ein „Mad Max“-Vergleich wurde auch von einem anderen Social-Media-Nutzer für eine weitere Reihe russischer Fahrzeuge angestellt, deren Bilder auf X (ehemals Twitter) vom Account Challenger Tank in gepostet wurden. Challenger Tank berichtet auf X regelmäßig über den Krieg und gilt nach Einschätzung von Newsweek als verhältnismäßig seriöse Quelle. „Das ist keine Szene aus Mad Max! Das ist die russische Armee. Fünf russische T-62M und ein BTS-4. Mögen sie alle schnell sterben“, hieß es in dem Beitrag zu Bildern russischer Fahrzeuge, die in Käfige und Netze gehüllt sind. Angeblich, um sie vor Drohnen zu schützen.

Weiterhin schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Unterdessen sind in der russischen Grenzregion Belgorod nach Angaben aus Moskau bei einem Drohnenangriff zwei Menschen getötet und mindestens zwei weitere verletzt worden. „Das Luftabwehrsystem im Bezirk Belgorod schoss eine Drohne (…) ab, die sich der Stadt näherte“, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine.

Durch herabfallende Trümmer der Drohne „geriet ein Wohnhaus in Brand“. Später fügte Gladkow hinzu: „Leider gibt es Tote. Die Leichen von zwei Menschen - ein Mann und eine Frau - wurden von den Rettungskräften aus den Trümmern geborgen“.

Seit der im Sommer gestarteten Gegenoffensive der Ukraine haben Angriffe auf russisches Gebiet zugenommen. (skr)